「キングオブコント2025」優勝のお笑い芸人・ロングコートダディと広島のB-SIDE（＝広島の知られざる魅力）を旅する

株式会社パルコ

株式会社パルコ（本部:東京都渋谷区）が参画するB-SIDE TOUR製作委員会（構成員：一般社団法人BYPRODUCT、株式会社パルコ、広島電鉄株式会社、株式会社荒谷建設コンサルタント）は、お笑い芸人・ロングコートダディの2人が広島電鉄宮島線沿線を旅する様子をカセットテープに収録したプロダクト「B-SIDE TRIP HIROSHIMA MIYAJIMA-LINE（ビーサイドトリップ 宮島ライン）」を2025年10月31日に発売します。

本プロダクトはONLINE PARCO（https://online.parco.jp/shop/g/gP030225-00001/）を皮切りに、広島PARCO新館9F 「BOOK PARK CLUB」内の期間限定ポップアップストア（11月14日～12月26日）などで販売いたします。

商品概要

タイトル：B-SIDE TRIP HIROSHIMA MIYAJIMA-LINE

商品：カセットテープ（パンフレット、スマートフォンで再生可能なQRコード付き）

価格：2500円（税込）

発売日：2025年10月31日(金) 10時販売開始

HP: https://b-sidetrip.com

商品コンセプト

「B-SIDE TRIP HIROSHIMA」は、広島の観光コンテンツとしてメジャーな原爆ドームや宮島・厳島神社などのスポット（A面）の影に隠れた、あまり知られていない魅力（B面）に焦点を当て、県内外の観光客が地域に足を運ぶきっかけをつくり、地域経済の活性化と持続可能な観光モデルの創出を目的とした商品です。

メインコンテンツは、広島との接点が薄いゲストツーリストを起用し、その新鮮な目線で街歩きを行い、地域の方々との交流を楽しむ様子や、テレビやYouTubeでは語られないパーソナルな部分に迫ったトークを収録した60分間のカセットテープ。商品購入者は、ゲストツーリストの音声をガイドに各スポットを巡り、同じ風景を眺めながらローカルチャーを追体験します。

カセットテープというアナログなフォーマット*に落とし込むことで、デジタルなフィールドで完結しがちな情報消費社会に新たな価値を提案し、20代～30代のコアターゲットに対して、このプロダクトでしか得られない体験を提供します。

* SONOCA製のシリアルコードも同封しているため、スマートフォンでも再生可能

商品詳細

第1弾となる今回、ゲストツーリストにロングコートダディの二人を迎え、広電西広島駅から広電宮島口駅までの広電宮島線沿線でロケを実施。

カセットテープのA面には、沿線の文化と歴史が感じられる4つのスポットを取材し、ご当地グルメや蒸留所でのテイスティングなどをらしさ全開で楽しんでいる様子を収録。一方、B面には、路面電車に揺られながら「ロングコートダディの軌跡」をテーマに二人がこれまで・現在地・これからを素の表情も出しながら語り合っている様子を収録。

さらに、カセットテープに付随するパンフレットのデザインには、NEUTRAL COLORSの加納大輔を起用し、リソグラフで印刷。Old meets Newなプロダクトの世界観を表現しています。

【収録時間】58分47秒

A面｜広電宮島線沿線を旅する二人

B面｜ロングコートダディのシャイニングロード

販売場所

＜常設販売＞

パルコ公式通販サイト ONLINE PARCO（オンラインパルコ）

商品URL｜https://online.parco.jp/shop/g/gP030225-00001/

＜期間限定販売＞

・BOOK PARK CLUB ポップアップストア（11月14日～12月26日）

場所｜広島PARCO新館9階（広島県広島市中区新天地2-1）

・広島駅構内 ポップアップストア（11月22日～24日）

場所｜広島駅2階市内電車のりば（広島県広島市南区松原町1）

・「ひろでんの日2025」出展（11月23日）

場所｜広島電鉄千田車庫（広島県広島市中区東千田町2丁目9-29）

ロングコートダディ プロフィール

NSC大阪校31期生の堂前透と兎が2009年4月に結成。

2014年に「THEMANZAI」の認定漫才師50組に選ばれる。

2019年1月に「第4回上方漫才協会大賞」文芸部門賞を獲得。

「M-1グランプリ」では2021年、2022年に決勝進出。

2022年8月には「カーネクストpresentsオールザッツ漫才 真夏のゴールデンSP（MBS）」のネタバトルで優勝。

「キングオブコント」では2020年、2022年、2024年に決勝進出、2025年に優勝した。