たんとう地方創生プロジェクト「たんとう元気玉あつめ」
豊岡市
イベントチラシ
赤花そばの郷
影山さんとそばの郷大将
レジェンドアニソンシンガーの影山ヒロノブさんが、たんとう地域創生プロジェクト「たんとう元気玉あつめ」として、地域住民が楽しみ、「まちの誇り」を感じられるイベントに参加します。
このプロジェクト「たんとう元気玉あつめ」は、但東ファンの影山さんが、但東地域を盛り上げ、にぎわいづくりに寄与し、地域創生につながることを期待して、今後も継続して実施していきます。
【しぼ・モンゴル宝まつり】
１ 日時 2025年11月２日（日） 10時から15時
影山ヒロノブさんの出演は13時ころから
２ 場所 日本・モンゴル民族博物館前駐車場
３ 内容 アニソンライブ
『ドラゴンボールZ』のオープニング曲「CHA-LA HEAD-CHA-LA」
『聖闘士星矢』のオープニング曲「聖闘士神話～ソルジャードリーム～」など、おなじみの曲を歌っていただきます。
※歌唱シーンのムービー取材可能です。（各局対応）
【赤花そばプロモーション】
１ 日時 2025年11月２日（日） 14時30分ころから
２ 場所 赤花そばの郷（但東町赤花159-1）
３ 内容 赤花そばＰＲイベント
赤花そばファンの影山ヒロノブさんによるプロモーション
１.そばの刈り取りパフォーマンス
※ムービー取材可能です。（各局対応）
２.乾燥調整施設の見学（施設は県内随一のそばの施設）
３.そば打ち体験
４.赤花そば実食リポート
