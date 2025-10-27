たんとう地方創生プロジェクト「たんとう元気玉あつめ」

豊岡市

影山ヒロノブさん

　レジェンドアニソンシンガーの影山ヒロノブさんが、たんとう地域創生プロジェクト「たんとう元気玉あつめ」として、地域住民が楽しみ、「まちの誇り」を感じられるイベントに参加します。　　


このプロジェクト「たんとう元気玉あつめ」は、但東ファンの影山さんが、但東地域を盛り上げ、にぎわいづくりに寄与し、地域創生につながることを期待して、今後も継続して実施していきます。



【しぼ・モンゴル宝まつり】


　１　日時　2025年11月２日（日）　10時から15時


　　　　　　影山ヒロノブさんの出演は13時ころから


　２　場所　日本・モンゴル民族博物館前駐車場


　３　内容　アニソンライブ


『ドラゴンボールZ』のオープニング曲「CHA-LA HEAD-CHA-LA」


『聖闘士星矢』のオープニング曲「聖闘士神話～ソルジャードリーム～」など、おなじみの曲を歌っていただきます。


※歌唱シーンのムービー取材可能です。（各局対応）




【赤花そばプロモーション】


　１　日時　2025年11月２日（日）　14時30分ころから


　２　場所　赤花そばの郷（但東町赤花159-1）


　３　内容　赤花そばＰＲイベント


赤花そばファンの影山ヒロノブさんによるプロモーション


　　　　　　　１.そばの刈り取りパフォーマンス


　　　　　　　　※ムービー取材可能です。（各局対応）


　　　　　　　２.乾燥調整施設の見学（施設は県内随一のそばの施設）


　　　　　　　３.そば打ち体験


　　　　　　　４.赤花そば実食リポート




