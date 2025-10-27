たんとう地方創生プロジェクト「たんとう元気玉あつめ」

豊岡市影山ヒロノブさん

レジェンドアニソンシンガーの影山ヒロノブさんが、たんとう地域創生プロジェクト「たんとう元気玉あつめ」として、地域住民が楽しみ、「まちの誇り」を感じられるイベントに参加します。

このプロジェクト「たんとう元気玉あつめ」は、但東ファンの影山さんが、但東地域を盛り上げ、にぎわいづくりに寄与し、地域創生につながることを期待して、今後も継続して実施していきます。

【しぼ・モンゴル宝まつり】

１ 日時 2025年11月２日（日） 10時から15時

影山ヒロノブさんの出演は13時ころから

２ 場所 日本・モンゴル民族博物館前駐車場

３ 内容 アニソンライブ

『ドラゴンボールZ』のオープニング曲「CHA-LA HEAD-CHA-LA」

『聖闘士星矢』のオープニング曲「聖闘士神話～ソルジャードリーム～」など、おなじみの曲を歌っていただきます。

※歌唱シーンのムービー取材可能です。（各局対応）

イベントチラシ

【赤花そばプロモーション】

１ 日時 2025年11月２日（日） 14時30分ころから

２ 場所 赤花そばの郷（但東町赤花159-1）

３ 内容 赤花そばＰＲイベント

赤花そばファンの影山ヒロノブさんによるプロモーション

１.そばの刈り取りパフォーマンス

※ムービー取材可能です。（各局対応）

２.乾燥調整施設の見学（施設は県内随一のそばの施設）

３.そば打ち体験

４.赤花そば実食リポート

赤花そばの郷影山さんとそばの郷大将