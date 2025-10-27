11/15-16 球心会初のイベント“BEYOND OH! PLAY KIDS”開催！

一般財団法人球心会

2025/11/15(土)-16(日)”ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国”にあわせて、球心会の野球原体験イベント”BEYOND OH! PLAY KIDS”を初開催いたします！

11/15(土)東京ドーム内グラウンドにての事前申込制イベントには、球心会の王貞治代表・栗山英樹副代表、侍ジャパンの井端弘和監督の登場も予定しています。

野球にはじめて触れるお子さまをはじめ、沢山の方々に野球や応援の楽しさ、ワクワクをお届けできるように、「投げる」「打つ」体験コーナー、ふわふわアトラクション、チアパフォーマンス＆キッズチア教室、ヒーローインタビュー体験フォトゾーン、スタンプラリー、侍ジャパングッズがあたる抽選会などなど、盛りだくさんのコンテンツをご用意してご来場をお待ちしております。

子どもも、大人も、みんなで一緒に盛り上がりましょう！

開催概要はこちら→https://beyondoh-playkids.jp/202511

【屋外】 ※申込不要、参加費無料

日時：2025/11/15（土）～16日（日） 午前10時～午後5時

会場：東京ドームシティ ラクーアガーデンステージ / セントラルパーク

【東京ドーム内】 ※要事前申込、参加費無料

日時：2025/11/15（土）午前10時～12時

会場：東京ドーム内グラウンド

2025/11/15（土）10時～12時 東京ドーム内イベント参加申込QRはこちら↓

=募集人数・対象=

500名 / 3歳～小学３年生のお子さまおよび保護者の方々

=申込締切=

11/7(金) 17時締切

【お問い合わせ／連絡先】※会場へのお問合せはご遠慮ください。

一般財団法人球心会 広報担当

Email：info@kyushin-kai.jp