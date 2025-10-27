株式会社山梨中央銀行

株式会社山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）および山梨県が事務局を務める「やまなしPPP/PFI地域プラットフォーム」（以下「地域PF」といいます）では、サウンディング型市場調査等を通じて公共施設の整備・運営等に関する案件の検討を支援するなど、官民連携に向けた取組みを推進しています。

今般、山梨県内の官民連携事業や地方公共団体の各種案件等について、より多くの事業者に関心を持っていただき、官民連携事業へのご応募を検討いただけるよう、事業者同士のマッチングや情報提供等を支援する仕組みとして「民間企業パートナー制度」を創設しました。

１．本制度の概要

本制度は、山梨県内で検討・実施される官民連携事業に関心のある全国の事業者を対象とし、事業者同士のマッチングや情報提供等を支援する仕組みです。

本制度に参画いただいた事業者には、地域PFや山梨県内の地方公共団体から、サウンディング型市場調査に関する案内、官民連携事業に関する情報提供等を行います。

２．参画事業者の公表

本制度に参画いただいた事業者については、事業者同士のマッチングや官民連携事業への参画を促すため、「民間企業パートナーリスト」として山梨県のホームページ上で公表します。

なお、本リストは、過去に地域PF主催のサウンディングやセミナー等に参加した事業者に対して、本制度への参画の意向調査を行い、取りまとめたものです。今後、新規参画の募集も行い、リストを随時更新していく予定です。

＜掲載先URL（山梨県ホームページ）＞

https://www.pref.yamanashi.jp/gyousei-kk/pfichiikiplatform.html