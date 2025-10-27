「ファミワンカンファレンス2025」全セッションのレポート記事の配信と、参加者のアンケート結果を公開しました

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、4 回目の開催となる「ファミワンカンファレンス 2025」を 2025年9月18日 (木)にオンライン形式で開催いたしました。

▶ファミワンカンファレンス2025特設ページ：https://project.famione.com/conference/2025

今年は、「今、両立支援を考えてみませんか？-実践のヒントが学べる、ライフイベントと仕事の両立とは-」をテーマに「妊活・不妊治療」「子育て」「企業制度」を切り口とした3部構成のパネルディスカッションを開催しました。

両立支援に関わる人事・総務、DE＆I等の様々なお立場の9社ご担当者様にご登壇いただき、ライフイベントと仕事の両立について多角的な議論が交わされました。人事・総務・健康経営のご担当者、経営層の方などの参加者の皆さまから、大変ご好評をいただき、参加後のアンケートでは、約9割の方より、「満足」とのお声をいただきました。

この度各プログラムの開催レポートを公開いたしました。本カンファレンスにご参加できなかった 皆さまもぜひご覧ください。

開催レポート：https://famione.com/benefit/column/2025famione_conference_report_all/

パネルディスカッション１. 「妊活・不妊治療と仕事の両立支援」

キャリアを諦めない選択肢をつくるには？

ー妊活・不妊治療と仕事の両立に向けた企業の取り組みー

【登壇企業】

パナソニック コネクト株式会社 小林 涼子 氏

株式会社七十七銀行 高橋 裕美子 氏

日清食品ホールディングス株式会社 加藤 晶菜 氏

開催レポート：https://famione.com/benefit/column/2025famione_conference_1/

パネルディスカッション２. 「子育てと仕事の両立」

育休取得率の向上だけで終わらせないためには？

ー全ての従業員が働きやすさを考えた企業の取り組みー

【登壇企業】

イオンモール株式会社 森本 満 氏

NECビジネスインテリジェンス株式会社 村岸 ゆさ 氏

株式会社KADOKAWA 川上 生 氏

開催レポート：https://famione.com/benefit/column/2025famione_conference_2/

パネルディスカッション３. 「社内制度と風土醸成」

社員の働きやすさは制度でつくれる？

―両立支援の視点から考える制度と風土―

【登壇企業】

株式会社浅野製版所 新佐 絵吏 氏

株式会社CRAZY 遠藤 理恵 氏

清水建設株式会社 西岡 真帆 氏

開催レポート：https://famione.com/benefit/column/2025famione_conference_3/

期間限定アーカイブは2025年11月30日まで無料で配信しておりますので、レポートだけでは物足り ない、実際の話を聞いてみたい皆さま、ぜひこの機会にお申込ください。

また、ご視聴後アンケートにご回答いただくと、「妊活・不妊治療」「育休・時短勤務」「ヘルスケア」に関する動画データを希望者へ送付いたします。こちらの動画は、ライフプランと仕事との両立や健康に配慮しながら働く上で、大切な気づきに繋がる内容となっております。

特典１. 妊活・不妊治療の基礎知識

特典２. 育休・時短勤務、当事者と周囲のすれ違いあるある

特典３. ビジネスパーソンのための睡眠マネジメント～睡眠日記をつけよう～

■カンファレンス実施後のアンケート結果（概要）

【参加者のご感想抜粋】

・規模の大小あれど制度設計に携わる人事の皆さまのお取組みが大変参考になりました。

・他社の事例、背景からの説明も多く、参考になりました。また、当社ではまだ明確化されていない課題などがある可能性のお話を聞く中で知れたのもよかったです。

・他社の事例や取り組みの工夫など聞けた。ハラスメントのグレーゾーンも併せて視聴し、勉強になった。不妊治療と仕事の両立制度導入後の周知や風土醸成など参考になった

・制度を複数同時に実施することで、会社が変わったと分かるようにする、感情をぶつけて数字で示す等、風土醸成のためのヒントを得られました。制度はあるがそれをどう利用してもらえるかが課題であるので、参考にします。

・不妊治療は、公平性の点からも制度設計が難しいと感じていますが、様々な背景や障害となったもの、また上手くいった理由など、多くのことを伺うことができました。

■さいごに

今年度は4年目の開催にあたり、「妊活・不妊治療」「子育て」「企業制度」をテーマに、カンファレンスを開催いたしました。

企業として、従業員の心身の健康支援にとどまらず、一人一人が置かれた立場でどのように人生と仕事を両立していくか、本カンファレンスを通じて、両立支援の重要性や今後の課題についても多くの気づきが得られる機会となりました。ご登壇いただいた皆さまには、貴重なお話を共有いただき、心より御礼申し上げます。

今後もファミワンでは、企業の皆さまと共に、誰もが働きやすい社会の実現に向けたカンファレンスを継続して開催予定です。次回のご案内もどうぞご期待ください。

また弊社では、企業の従業員様向けに、セミナーの開催、相談窓口の設置、制度設計の支援など、多数の実績がございます。

ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。

「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995