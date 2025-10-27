東京味わいフェスタ2025 ～TASTE of TOKYO～開催報告

東京都

東京産食材を使った料理を味わい、体験することで「農」や「食」の多彩な魅力を発見するイベント「東京味わいフェスタ2025～TASTE of TOKYO～」を10月24日（金）から26日（日）に丸の内・有楽町・日比谷・豊洲の4会場で開催しました。農・林・水産業の魅力を体感できるキッチンカーやワークショップに加え、今年度は東京の郷土料理を再発見できるブースを設置。期間中はあいにくの天候にもかかわらず、多くのお客様にご来場いただきました。

丸の内会場 ―東京産食材の魅力をふんだんに味わえるエリアー

24日にはオープニングセレモニーを実施しました。

小池知事をはじめ、東京観光大使でもある「三國」の三國清三シェフや「HAL YAMASHITA」の山下春幸シェフ等が開催をお祝いしました。

丸の内仲通りでは、有名レストランや人気店による“味フェス限定”メニューをキッチンカーで販売したほか、丸ビル外構部には東京産農産物を使用した“東京野菜宝船”を設置し、東京産クラフトビールの販売も行いました。

行幸通りでは、東京都内で生産された新鮮な旬の野菜や果物、東京うこっけいの卵や加工品を生産者が直接販売したほか、東京の郷土料理の深川めしを提供しました。また、多摩地域の産品を揃えたマルシェや米粉を使ったキッチンカー、東北3県（福島県・岩手県・宮城県）、新潟県、石川県の特産品やご当地グルメも人気でした。

有楽町会場 ―東京の農業の魅力と日本各地の名産品に出逢えるエリアー

JA東京グループが実施した東京都農業祭と連携し、やさい畑での収穫体験が好評でした。また、日本各地の地酒や郷土料理を販売したほか、東京産食材を使用したメニューをキッチンカーや館内レストランで提供しました。さらに、東京を拠点に活動中の様々なパフォーマーたちによるダンス、演奏などのステージイベントも盛り上がりました。

日比谷会場 ―東京産食材を味わう新たな食体験を楽しめるエリアー

日比谷仲通り周辺では、東京産の新鮮な野菜やフルーツや東京ブランドのスイーツなどを扱ったマルシェ、東京産食材を使ったオリジナルメニューのキッチンカーがにぎわいました。また、「美容×美食」を叶えるレシピカードの配布や、「カラダと心が喜ぶ食の体感」を提供するワークショップも実施しました。

東京ミッドタウン日比谷や日比谷シャンテでは、料理研究家ワタナベマキさんによる美食セミナーを開催したほか、レストラン11店舗が東京産食材を使った限定メニューとドリンクを提供しました。

豊洲会場 ―東京の農・林・水を体験しつくすエリアー

農業エリアでは、畑をテーマにしたワークショップや新鮮な東京野菜の販売を行いました。

水産業エリアでは、ミスターとうきょう漁業（東京の漁業をPRするリーダー）から水産業を学ぶワークショップが開催されたほか、林業エリアでは丸太切り体験やつみ木ひろばが子どもを中心に大人気でした。キッチンカーエリアでは、ジャズやお笑いを楽しめるステージイベントを初開催し、賑わいました。

イベント概要

東京は世界有数の大都市でありながら、様々な農林水産物が育まれ、新鮮で高品質な食材を提供しています。「東京味わいフェスタ」は、農林水産物やこれを用いた料理に加え、伝統文化等の東京の多彩な魅力を国内外に発信すること、またそれらを通じて街全体の賑わいを創出することを目的としたイベントで、今回で9回目の開催です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6222_1_ceb63457f545c102a16ef6b36827ac63.jpg?v=202510270327 ]