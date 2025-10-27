【TIMELESS COMFORT】「MISHIM POTTERY」POP-UPイベント11月1日（土）より開催

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社アスプルンドが運営する「TIMELESS COMFORT（タイムレスコンフォート）」にて、「MISHIM POTTERY（ミシンポタリー）」のPOP-UPイベントを2025年11月1日～12月25日（木）まで開催いたします。クリスマスムード漂う店内のディスプレイとともに、特別な限定アイテムをぜひお楽しみください。

【MISHIM POTTERYとは】

MISHIM POTTERYは、「人の手と多くの時間を重ねて出来上がったものには、その先に物語が生まれてゆく」という思いから始まった陶器のブランドです。「将来アンティークになり得るもの」を目指し、ものづくりをしています。

作家の土肥牧子氏は、陶芸のプロセスを友人である陶芸家との共同活動を通じて学びました。その体験をきっかけに陶器の魅力に目覚め、美濃焼の産地にある窯元さんたちと対話を重ね、それぞれの特性を生かしたデザインを創り出し、作品として形にしています。

【作家プロフィール】

MISHIM POTTERY CREATION（ミシン・ポタリー・クリエイション） 土肥牧子

東京生まれ。多摩美術大学及び東京藝術大学大学院でデザインを学んだ後、インテリアショップに入社。店舗の内装とインテリアデザイン全般を担当。その後、結婚・出産を経て、MISHIM（ミシン）を設立。2016年に「MISHIM POTTERY CREATION」として陶器部門を独立させ、美濃を中心に窯元の技術を活かしたものづくりを展開している。

【展開シリーズ】「fractal（フラクティカル）」

今回のPOP-UPイベントでは、特に人気の高い「fractal（フラクティカル）」シリーズをご紹介します。このシリーズは、美濃の名窯、兵山窯との共作。プリミティブで力強いデザインと、クラシカルな西欧の形が調和し、シンプルな曲線の中に静かな力強さを秘めています。日常使いのアイテムとして特別な存在

感を発揮します。

「susu（スス）」と名付けられたこのデザインは、煤のように真っ黒な色合いが特徴。この色は、「サビ液」と呼ばれる鉄を多く含んだ液体を塗布することで表現しています。鉄分が光に当たると、キラキラとした表情が生まれ、華やかさを加えます。時には、表面に多くの鉄が現れることで、光沢のある茶褐色がプラスされ、重厚感と上質感が際立ちます。

「hibi（ヒビ）」の梅花皮（かいらぎ）の技法も注目です。形を作った土の上に泥状の白い土を塗り、乾燥させた後に素焼きを行う際、土の収縮率の違いからヒビが入るのが特徴。その縮れのヒビをテクスチャーのひとつとして巧みに活用しています。この日本独自のユニークな技法が、fractalシリーズの魅力を引き立てています。

“Fractal”とは、雲や海岸線、羊歯の葉のように、図形の一部と全体が自己相似となっている幾何学的な概念を指し、この概念を基に、日本の伝統技法とモダンなデザインの融合を目指しています。

【POPUP詳細】

開催期間：2025年11月1日（土）～ 12月25日（木）

開催場所：TIMELESS COMFORT 自由が丘店、南堀江店、オンラインストア、Flagship 212 KITCHEN STORE東京ミッドタウン店

特別展示：MISHIM POTTERYの厳選アイテムを一堂に展示し、実店舗では実際に手に取ってご覧いただけます。（オンラインストアの会期が変更となる場合がございます）

【 展開店舗情報 】

■TIMELESS COMFORT 自由が丘店

〒 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-9-11 1F

■TIMELESS COMFORT 南堀江店

〒 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-19-26 1F

■Flagship 212 KITCHEN STORE 東京ミッドタウン店

〒 107-0052 東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン 3F

https://timelesscomfort.com/pages/stores

■TIMELESS CONFORT 公式オンラインストア

https://timelesscomfort.com/

＜会社概要＞

・名称：株式会社アスプルンド（ワールドプラットフォームサービス100％出資子会社）

・代表者：西川 信一

・所在地：〒141-0001東京都品川区北品川5-9-11大崎MTビル４F

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

アスプルンド 企業サイト：https://www.asplund.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/