グリーンサイエンスカフェの開催について（ご案内）

国立大学法人 静岡大学

静岡大学では、グリーン科学技術研究所の最先端の研究を一般の方へ広く紹介することを目的として、第４回グリーンサイエンスカフェを下記のとおり開催します。SDGs（持続可能な開発目標）にもつながる最先端研究に地域の皆様と共に触れる機会を設けます。是非とも取材いただき、紙面、番組等でご紹介くださいますようお願い申し上げます。

１ 日 時 令和7年11月8日（土）13：30～15：00

２ 場 所 静岡大学 農学総合棟5F 501 応用生命科学科学生実験室（静岡キャンパス）

３ 講 師 中村 彰彦（静岡大学グリーン科学技術研究所 教授）

内容 「塩？それとも糖？それが問題だ！

～酵素を使って、見えない溶液の中身を見破ろう～」

４ 定 員 16名32組

５ 参加費 無料

６ 申込み 申込みフォーム(https://forms.office.com/r/zpXtTHjd1t)よりお申込みください

７ 詳 細 ホームページ(https://www.green.shizuoka.ac.jp/green_science_cafe/)をご覧ください