【無料オンラインセミナー】顧客とのつながりを成果に変える、新たなマーケティングメソッドとは？2025年11月13日（木）17:00～開催

株式会社大広

株式会社大広（本社：東京都港区、代表取締役社長：泉恭雄、以下「大広」）は、「顧客とのつながりを成果に変える、新たなマーケティングメソッドとは？」のオンラインセミナーを開催いたします。



▼お申し込みはこちら▼

【 https://cocamp.daiko.co.jp/webinar/20251113-ddm2-form 】

情報があふれ、メディアも多様化する中で、顧客にメッセージを届けることが難しくなっています。

理性的な単なる情報では、顧客を動かすことは困難です。そんな、マーケティングやブランディングが難しい中で、大広は、心を強くゆさぶりブランドへの愛着を高める「感動CX」で顧客を動かす新しいプランニングWAY「ダイレクトドリブン・マーケティング」を提案します。



情報過多の時代に必要な「感動CX」とは何か？「推し顧客」とはどんな存在なのか？企業と顧客とのつながりを起点に、行動や心理を読み解き、事業成果へと結びつける新たなマーケティング手法「ダイレクトドリブン・マーケティング」を解説しますので、ぜひご参加ください。

（本ウェビナーはご好評をいただいた、「アドタイ・フォーラム 」の講演内容を再現した、アンコールウェビナーです）



【ご参加いただきたい方】

・新規顧客の獲得効率低下に悩む事業者さま

・CRM施策の継続的な実施に悩みを抱える事業者さま

・LTV向上の課題を持つ事業者さま

店販・通販などを問わず、マーケティングご担当者さまに「顧客とつながるマーケティング」の価値を提供いたします。

【セミナー概要】

■セミナータイトル： 顧客とのつながりを成果に変える、新たなマーケティングメソッドとは？

■開催場所：オンライン（開催前日までにウェビナーのURLがメールで送られます）

■開催日時: 2025年11月13日（木） 17:00～17:35開催

■参加方法: 事前登録制

■参加費： 無料

■応募締め切り： 2025年11月11日（火） 23:59

・応募者多数の場合は、抽選とさせていただくことがございます。

・競合他社様からのお申し込みは、お断りさせて頂きます。

・プログラム内容は、一部変更になる場合がございます。

【プログラム（予定）】

１．「ダイレクトドリブンマーケティング」とは

２．感動CXとは

３．感動CXのケーススタディ

【登壇者】

藤井 耕平

株式会社 大広

デジタルソリューション本部 データドリブンプランニング局

データソリューショングループ 部長

2009年、株式会社 大広入社。営業部門でマスメディアからデジタルメディアまで幅広く経験。統合プロデュース部門で大手食品会社のブランド・統合プロモーション企画や、大手通信会社のデジタルプロモーション推進等を担当。2021年より、データマネジメント領域に特化したグループ会社で幅広いデータ分析領域を経験。2024年より現在、ウェブ解析を強みとしたデータ分析と活用、データドリブンでの施策コンサルティングに従事。

岡嶋 瞳

株式会社 大広

ソリューションデザイン本部 ストラテジックプランニング局

第4グループ 部長

営業・マーケティング・プロモーション職にて、各種カテゴリーの店販および通販事業のマーケティングサポートを経験。2016年より、顧客育成領域に特化したプランナーとして、ブランドと顧客が直接つながる仕組みや絆作りのコミュニケーション構築に従事。2025年より現職。「明日死ぬかのように生きよ。永遠に生きるかのように学べ。」がモットー。大広初代SNS中の人・さとなおオープンラボ関西3期卒業。析を強みとしたデータ分析と活用、データドリブンでの施策コンサルティングに従事。