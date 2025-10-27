【無料オンラインセミナー】顧客とのつながりを成果に変える、新たなマーケティングメソッドとは？2025年11月13日（木）17:00～開催
株式会社大広（本社：東京都港区、代表取締役社長：泉恭雄、以下「大広」）は、「顧客とのつながりを成果に変える、新たなマーケティングメソッドとは？」のオンラインセミナーを開催いたします。
情報があふれ、メディアも多様化する中で、顧客にメッセージを届けることが難しくなっています。
理性的な単なる情報では、顧客を動かすことは困難です。そんな、マーケティングやブランディングが難しい中で、大広は、心を強くゆさぶりブランドへの愛着を高める「感動CX」で顧客を動かす新しいプランニングWAY「ダイレクトドリブン・マーケティング」を提案します。
情報過多の時代に必要な「感動CX」とは何か？「推し顧客」とはどんな存在なのか？企業と顧客とのつながりを起点に、行動や心理を読み解き、事業成果へと結びつける新たなマーケティング手法「ダイレクトドリブン・マーケティング」を解説しますので、ぜひご参加ください。
（本ウェビナーはご好評をいただいた、「アドタイ・フォーラム 」の講演内容を再現した、アンコールウェビナーです）
【ご参加いただきたい方】
・新規顧客の獲得効率低下に悩む事業者さま
・CRM施策の継続的な実施に悩みを抱える事業者さま
・LTV向上の課題を持つ事業者さま
店販・通販などを問わず、マーケティングご担当者さまに「顧客とつながるマーケティング」の価値を提供いたします。
【セミナー概要】
■セミナータイトル： 顧客とのつながりを成果に変える、新たなマーケティングメソッドとは？
■開催場所：オンライン（開催前日までにウェビナーのURLがメールで送られます）
■開催日時: 2025年11月13日（木） 17:00～17:35開催
■参加方法: 事前登録制
■参加費： 無料
■応募締め切り： 2025年11月11日（火） 23:59
・応募者多数の場合は、抽選とさせていただくことがございます。
・競合他社様からのお申し込みは、お断りさせて頂きます。
・プログラム内容は、一部変更になる場合がございます。
【プログラム（予定）】
１．「ダイレクトドリブンマーケティング」とは
２．感動CXとは
３．感動CXのケーススタディ
【登壇者】
藤井 耕平
株式会社 大広
デジタルソリューション本部 データドリブンプランニング局
データソリューショングループ 部長
2009年、株式会社 大広入社。営業部門でマスメディアからデジタルメディアまで幅広く経験。統合プロデュース部門で大手食品会社のブランド・統合プロモーション企画や、大手通信会社のデジタルプロモーション推進等を担当。2021年より、データマネジメント領域に特化したグループ会社で幅広いデータ分析領域を経験。2024年より現在、ウェブ解析を強みとしたデータ分析と活用、データドリブンでの施策コンサルティングに従事。
岡嶋 瞳
株式会社 大広
ソリューションデザイン本部 ストラテジックプランニング局
第4グループ 部長
営業・マーケティング・プロモーション職にて、各種カテゴリーの店販および通販事業のマーケティングサポートを経験。2016年より、顧客育成領域に特化したプランナーとして、ブランドと顧客が直接つながる仕組みや絆作りのコミュニケーション構築に従事。2025年より現職。「明日死ぬかのように生きよ。永遠に生きるかのように学べ。」がモットー。大広初代SNS中の人・さとなおオープンラボ関西3期卒業。析を強みとしたデータ分析と活用、データドリブンでの施策コンサルティングに従事。