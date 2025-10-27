日本の冠動脈バイパス移植術市場規模、シェア、動向、成長予測およびメーカー 2025～2035年
KDマーケットインサイツは、「日本の冠動脈バイパス移植術市場の将来動向と機会分析 - 2025～2035年」と題した市場調査レポートを発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が的確なビジネス判断を行うための基礎資料を提供します。本調査レポートでは、KDマーケットインサイツのリサーチャーが一次および二次調査手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、そして市場参入戦略（GTM戦略）の理解を行いました。
調査報告によると、日本の冠動脈バイパス移植術市場は、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）10.2％を示し、2035年末までに20億8,260万米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は7億6,340万米ドルと評価されました。
日本の冠動脈バイパス移植術（CABG）市場規模・シェア・成長要因・セグメンテーション・主要メーカーおよび将来展望
市場概要
日本の冠動脈バイパス移植術（CABG）市場は、心血管疾患（CVD）の増加、高齢化社会の進行、手術技術およびグラフト素材の進歩により、着実な成長を遂げています。CABGは、閉塞した冠動脈を静脈または動脈の移植片でバイパスし、正常な血流を回復させるための外科的処置です。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/742
日本では、65歳以上の人口が全体の29％を超える急速な高齢化が進んでおり、冠動脈疾患（CAD）、高血圧、肥満関連疾患の発症率が上昇しています。これらの健康課題により、高度な心臓外科手術および低侵襲型バイパス技術への需要が高まっています。
また、日本の強固な医療インフラ、政府による心疾患治療への支援、そして高度な技術を有する心臓胸部外科医の存在が、アジアの中でもCABG市場をリードする基盤となっています。加えて、予防的心臓医療への意識向上、病院設備の改善、ロボット支援手術の導入も市場拡大を後押ししています。
オフポンプCABG、内視鏡的血管採取（EVH）、生体工学的グラフト素材などの技術革新は、手術精度を高め、合併症を減少させ、回復期間を短縮することで市場に変革をもたらしています。
市場規模とシェア
日本のCABG市場は、アジア太平洋地域における心血管外科市場の中でも重要なシェアを占めており、堅固な医療体制と高い医療技術投資によって支えられています。主要な病院や心臓センターでは、最先端のCABGシステムおよび画像技術を採用し、治療成果を向上させています。
従来のオンポンプCABGが依然として広く実施されていますが、入院期間の短縮や術後合併症のリスク軽減などの理由から、低侵襲およびオフポンプ手術への移行が進んでいます。さらに、ロボット手術や画像ガイド手術システムの統合が進み、手術精度と患者の安全性を向上させています。
日本の医療保険制度では、ほとんどの心臓手術が国民健康保険の対象となっており、CABGの実施が容易になっています。加えて、医療機器メーカーと病院との協業による技術研修や技術移転が市場をさらに強化しています。
成長要因
心血管疾患の増加 - 高齢化の進行に伴い、冠動脈疾患や関連疾患の発症率が上昇。
技術革新 - ロボット支援手術や低侵襲CABGの採用が効率と回復を改善。
強固な医療インフラ - 高度な病院ネットワークと熟練した心臓外科医の存在が市場拡大を支援。
