第４回『川崎夜市』出店情報・関連イベント紹介！地元のソウルフードと迫力のライブパフォーマンス！シールラリーも実施します。
JR川崎駅東口一帯で秋の恒例行事となった『川崎夜市』 を、今年も開催いたします。地元で長年愛されてきたソウルフードが多数出店する屋台や、厳選された飲食店が参加するはしご酒企画、そして実力派のトリビュートバンドやDJによるライブパフォーマンスまで、多彩なコンテンツが満載です。なお、本イベントは、「101 - Next New Challenge - 次の100年へ向けた、新たな挑戦のはじまり」を共通テーマに同時開催する川崎駅周辺の5つのイベントの1つとして開催します。
開催概要１ 日時
川崎ソウルフード屋台
11月８日（土）、９日（日）14時00分～21時00分
川崎駅前バル祭り
11月２日（日）～６日（木）、９日（日）～13日(木)
２ 場所
JR川崎駅東口駅前広場、ラ チッタデッラ、チネチッタ通り商店街、川崎駅前仲見世通商店街 等
３ 主催
川崎夜市実行委員会（川崎市、川崎駅広域商店街連合会、チネチッタ通り商店街振興組合、川崎駅前仲見世通商店街振興組合、(株) チッタ エンタテイメント、NPO法人カワサキミュージックキャスト、(株) ノクチ基地）
４ コンテンツ
(１) 川崎ソウルフード屋台（会場：JR川崎駅東口駅前広場、ラ チッタデッラ）
地元のこだわり派に愛され続ける名店、いま川崎で注目を集める名店がズラリと軒を並べる屋台イベント。各会場では、実力派のトリビュートバンドや人気DJによるライブパフォーマンスも開催します。
(２) 川崎駅前バル祭り（会場：ラ チッタデッラ・小川町周辺エリア及び川崎駅前仲見世通商店街等）
参加店の一押しバルセット（1ドリンク＋1フード）が楽しめる川崎駅前最大規模のはしご酒イベント。今回は、抽選で豪華賞品が当たるシールラリーも実施します。
※川崎ソウルフード屋台は、荒天中止。HPやSNSでお知らせします。
川崎夜市公式ホームページ :
https://lacittadella.co.jp/lp/kawasakiyoichi/
問合せ先
川崎市経済労働局観光・地域活力推進部 森
電話 044-200-2503