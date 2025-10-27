第４回『川崎夜市』出店情報・関連イベント紹介！地元のソウルフードと迫力のライブパフォーマンス！シールラリーも実施します。

川崎市

JR川崎駅東口一帯で秋の恒例行事となった『川崎夜市』 を、今年も開催いたします。地元で長年愛されてきたソウルフードが多数出店する屋台や、厳選された飲食店が参加するはしご酒企画、そして実力派のトリビュートバンドやDJによるライブパフォーマンスまで、多彩なコンテンツが満載です。なお、本イベントは、「101 - Next New Challenge - 次の100年へ向けた、新たな挑戦のはじまり」を共通テーマに同時開催する川崎駅周辺の5つのイベントの1つとして開催します。

開催概要

１ 日時

川崎ソウルフード屋台

11月８日（土）、９日（日）14時00分～21時00分

川崎駅前バル祭り

11月２日（日）～６日（木）、９日（日）～13日(木)

２ 場所

JR川崎駅東口駅前広場、ラ チッタデッラ、チネチッタ通り商店街、川崎駅前仲見世通商店街 等

３ 主催

川崎夜市実行委員会（川崎市、川崎駅広域商店街連合会、チネチッタ通り商店街振興組合、川崎駅前仲見世通商店街振興組合、(株) チッタ エンタテイメント、NPO法人カワサキミュージックキャスト、(株) ノクチ基地）

４ コンテンツ

(１) 川崎ソウルフード屋台（会場：JR川崎駅東口駅前広場、ラ チッタデッラ）

地元のこだわり派に愛され続ける名店、いま川崎で注目を集める名店がズラリと軒を並べる屋台イベント。各会場では、実力派のトリビュートバンドや人気DJによるライブパフォーマンスも開催します。

(２) 川崎駅前バル祭り（会場：ラ チッタデッラ・小川町周辺エリア及び川崎駅前仲見世通商店街等）

参加店の一押しバルセット（1ドリンク＋1フード）が楽しめる川崎駅前最大規模のはしご酒イベント。今回は、抽選で豪華賞品が当たるシールラリーも実施します。

※川崎ソウルフード屋台は、荒天中止。HPやSNSでお知らせします。

問合せ先

川崎夜市公式ホームページ :https://lacittadella.co.jp/lp/kawasakiyoichi/

川崎市経済労働局観光・地域活力推進部 森

電話 044-200-2503