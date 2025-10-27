サイバーダインがフリップブックによる電子書籍を11月4日（火）より発売！ 11月30日（日）まで5タイトル分の無料試読キャンペーンを実施中！
サイバーダイン株式会社（所在地：東京都新宿区、代表：高橋信之）は、フリップブックによる電子書籍の発売を２０２５年１１月４日（火）よりスタートする。
第一弾は、『スノードームの世界:～ウィンターコレクション～』『ルッツ先生の略画帖』『復刻版 モダンメカニクス＆デラックス』『ダンボールアートワークス 大野萌菜美作品展 図録』『オタク稼業秘伝ノ書』の５タイトル。
フリップブックは、香港のテックベンチャー企業ワンダーアイデアテクノロジー社の「FlipHTML5」の電子書籍プラットフォームを利用しており、読者は印刷書籍を読んでいる感覚で、ページをめくりながら読み進めることができる。
モバイルでもパソコンでも、好きなところで、すぐに読める手軽なシステムだ。
支払いはクレジットカードで行い、ドル建ての決済となる。
価格は『スノードームの世界:～ウィンターコレクション～』『ルッツ先生の略画帖』『復刻版 モダンメカニクス＆デラックス』『オタク稼業秘伝ノ書』が３ドル、『ダンボールアートワークス 大野萌菜美作品展 図録』５ドルと、お求めやすい価格に設定している。
また、１１月３０日（日）までは、５タイトル全て無料で試読できるキャンペーンを実施中。
サイバーダインではこの方式を使い、今後も電子書籍のランナップを増やしていく予定だ。
「サイバーダイン」フリップブック 第一弾ラインナップ
スノードームの世界: ～ウィンターコレクション～ ８０ページ
ルッツ先生の略画帖 ７１４ページ
復刻版 モダンメカニクス＆デラックス ２４ページ
オタク稼業秘伝ノ書 ２１５ページ
【以上３ドル】
ダンボールアートワークス大野萌菜美作品展 図録 ９６ページ
【５ドル】
■サイバーダイン フリップブック販売サイト
https://www.cyberdyne.co.jp/flip
※11月4日（火）よりサイト正式オープン
リリース素材のダウンロードはこちら
https://www.cyberdyne.co.jp/fb_re
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332759&id=bodyimage1】
▲11月30日まで無料試読キャンペーン実施中。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332759&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332759&id=bodyimage3】
▲ページをめくる感覚で電子書籍を読み進めることができる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332759&id=bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332759&id=bodyimage5】
配信元企業：サイバーダイン株式会社
第一弾は、『スノードームの世界:～ウィンターコレクション～』『ルッツ先生の略画帖』『復刻版 モダンメカニクス＆デラックス』『ダンボールアートワークス 大野萌菜美作品展 図録』『オタク稼業秘伝ノ書』の５タイトル。
フリップブックは、香港のテックベンチャー企業ワンダーアイデアテクノロジー社の「FlipHTML5」の電子書籍プラットフォームを利用しており、読者は印刷書籍を読んでいる感覚で、ページをめくりながら読み進めることができる。
モバイルでもパソコンでも、好きなところで、すぐに読める手軽なシステムだ。
支払いはクレジットカードで行い、ドル建ての決済となる。
価格は『スノードームの世界:～ウィンターコレクション～』『ルッツ先生の略画帖』『復刻版 モダンメカニクス＆デラックス』『オタク稼業秘伝ノ書』が３ドル、『ダンボールアートワークス 大野萌菜美作品展 図録』５ドルと、お求めやすい価格に設定している。
また、１１月３０日（日）までは、５タイトル全て無料で試読できるキャンペーンを実施中。
サイバーダインではこの方式を使い、今後も電子書籍のランナップを増やしていく予定だ。
「サイバーダイン」フリップブック 第一弾ラインナップ
スノードームの世界: ～ウィンターコレクション～ ８０ページ
ルッツ先生の略画帖 ７１４ページ
復刻版 モダンメカニクス＆デラックス ２４ページ
オタク稼業秘伝ノ書 ２１５ページ
【以上３ドル】
ダンボールアートワークス大野萌菜美作品展 図録 ９６ページ
【５ドル】
■サイバーダイン フリップブック販売サイト
https://www.cyberdyne.co.jp/flip
※11月4日（火）よりサイト正式オープン
リリース素材のダウンロードはこちら
https://www.cyberdyne.co.jp/fb_re
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332759&id=bodyimage1】
▲11月30日まで無料試読キャンペーン実施中。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332759&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332759&id=bodyimage3】
▲ページをめくる感覚で電子書籍を読み進めることができる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332759&id=bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332759&id=bodyimage5】
配信元企業：サイバーダイン株式会社
プレスリリース詳細へ