情報処理学会 連続セミナー2025 第10回「人間行動センシングと解析技術の最前線～3D身体モデリング・作業解析から技巧熟達支援まで～」開催のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■一般社団法人情報処理学会 連続セミナー2025■
「AIが拓く次世代イノベーション」
連続セミナー2025 第10回 11月27日（木） 13：00～16：00
「人間行動センシングと解析技術の最前線
～3D身体モデリング・作業解析から技巧熟達支援まで～」
▼▼▼セミナー詳細はこちらから▼▼▼
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2025/program10.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【開催概要】
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
人間の行動や技能を正確に捉え、理解・支援することは、産業、医療、教育など
幅広い分野でますます重要になっています。本セミナーでは、こうしたニーズに
応える最先端の人間行動センシングと解析技術を紹介します。動画とテキストに
よる手順理解、画像からの3D身体モデル再構成、音楽家の超絶技巧の原理解明と
熟達支援技術など、多様な研究事例を通じて、人間の巧みな行動の解明と次世代
の支援技術の可能性に迫ります。
【タイムテーブル】
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
[13:00-13:05]オープニング
佐藤 洋一（東京大学生産技術研究所 教授）
[13:05-13:55]Session1「動画とテキストからの手順理解：手作業プロセスの革新に向けた現在地」
橋本敦史（オムロン サイニックエックス株式会社）
[13:55-14:05]休憩
[14:05-14:55]Session2「3D身体モデル基盤と画像からの再構成」
大川武彦（東京大学 大学院情報理工学系研究科 博士課程3年）
[14:55-15:05]休憩
[15:05-15:55]Session3 「音楽家の超絶技巧の原理解明と熟達支援を可能にするテクノロジー」
古屋晋一（株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 東京リサーチ リサーチディレクター）
[15:55-16:00]クロージング
佐藤 洋一（東京大学生産技術研究所 教授）
【今後の開催スケジュール】
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
第11回 12月5日（金）午後開催 「デジタル社会を支える新たなトラスト
～技術と社会の両面から～」
第12回 12月19日（金）午後開催 「生成AIの医療応用の実際」
【アーカイブ配信・資料配布 申込受付中】
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
第01回06月13日（金）開催終了分「人工知能（AI）研究開発動向の俯瞰と展望」
第02回06月30日（月）開催終了分「AI、生成AIの急速な進展と保険ビジネスとアクチュアリー
業務へのインパクト、AIガバナンス」
第03回第04回07月17日（木）開催終了分「LLMの開発・活用の新展開」
第05回09月12日（金）開催終了分「世界のAIガバナンス政策、安全性評価、国際標準を巡る
最新動向」
第06回09月25日（木）開催終了分「実環境における知能システムの現状と今後」
第07回10月02日（木）開催終了分「AIロボット駆動科学」
第08回10月20日（月）開催終了分「音楽・アニメ・食事: 情報技術が切り拓くメディア体験・
制作の未来」
【参加費（消費税込*）・参加申込】 * 税率は10%です。
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◆配布資料、ライブ配信視聴、アーカイブ配信視聴含む
------------------------------------------------------------------
申込区分 12回分 6回分 2回分 1回分
会 員 94,380円 54,450円 20,570円 12,100円
非 会 員 128,700円 74,250円 28,050円 16,500円
学 生 18,700円 10,890円 4,070円 2,420円
お申込や詳細はこちらをご覧ください。
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2025/appli.html
【問い合わせ】
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
一般社団法人情報処理学会 事業部門
〒101-0052東京都千代田区神田小川町3丁目2-1 CIRCLES 神田小川町6F
event@ipsj.or.jp Tel.03-3518-8373
配信元企業：一般社団法人情報処理学会
