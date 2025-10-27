白鶴は年末年始の食卓を彩る期間限定商品を2025年11月7日（金）から発売

白鶴酒造株式会社

白鶴酒造株式会社は、年末年始の食卓を彩る期間限定商品を、2025年11月7日（金）から12月末まで全国で期間限定発売します。

商品詳細につきましては、以下の通りです。

【新発売】

白鶴 サケパック 金のまる 芳醇

容量 1.8L

参考小売価格 1,740円（消費税別）

原材料名 米（国産）、米こうじ（国産米）、醸造アルコール、糖類／酸味料

アルコール分 13％以上14％未満

日本酒度 +2

酸度 1.3

アミノ酸度 1.0

商品特長 「まる」シリーズの特別ブレンド商品で、ふくらむ香りとコクのある豊かな味わいが特長です。大吟醸酒を10%ブレンドし、ワンランク上の芳醇な味わいに仕上げました。

白鶴 大吟醸 しぼりたて

容量 720ml

参考小売価格 1,247円（消費税別）

原材料名 米（国産）、米こうじ（国産米）、醸造アルコール

アルコール分 15％以上16％未満

精米歩合 50％

日本酒度 +0

酸度 1.3

アミノ酸度 0.9

商品特長 この季節限定の大吟醸のしぼりたてです。しぼりたてのフレッシュで甘味のある味わいが特長です。

【継続発売】

超特撰 白鶴 金賞受賞酒 白鶴錦＜化粧箱入＞

容量 720ml

参考小売価格 6,000円（消費税別）

原材料名 米（国産）、米こうじ（国産米）、醸造アルコール

アルコール分 17％

精米歩合 38％

日本酒度 +3

酸度 1.1

アミノ酸度 0.9

商品特長 令和7年全国新酒鑑評会で金賞を受賞。白鶴酒造の独自開発米「白鶴錦」を100％使用。精米歩合を38%にまで丁寧に磨き上げ、六甲山系の伏流水、厳寒の冷気、杜氏の技で丹念に醸した「芸術的な一品」です。豊かな芳香を放つ深い味わいをご堪能ください。

上撰 白鶴 御神酒 金箔入

容量 180ml

参考小売価格 282円（消費税別）

原材料名 米（国産）、米こうじ（国産米）、醸造アルコール／着色料（金箔）

アルコール分 15％以上16％未満

日本酒度 +1

酸度 1.4

アミノ酸度 1.1

商品特長 金箔入りの御神酒です。飲むほどに親しみがわく、飲み飽きしないさらりと深い味わいが特長です。

上撰 白鶴 純米酒 祝寿 金箔入

容量 300ml／720ml／1.8L

参考小売価格 508円／1,181円／2,433円（消費税別）

原材料名 米（国産）、米こうじ（国産米）／着色料（金箔）

アルコール分 14％以上15％未満

精米歩合 70％

日本酒度 +4

酸度 1.4

アミノ酸度 1.2

商品特長 米と米こうじ、水だけで仕込んだまろやかですっきりとした後味が特長の純米酒に、華やかな金箔を加えました。「祝寿」の名にちなみ、鶴などの長寿の象徴やおめでたいモチーフで華やかに飾りたて、金箔の屏風絵のような優雅な世界観を演出し、高級感を高めた煌びやかな意匠に仕上げました。

■いつものお酒を華やかにお楽しみいただける企画商品（日本酒）

白鶴 純米大吟醸 720ml＜化粧箱入＞Hakutsuru Blanc 720ml＜化粧箱入＞白鶴 淡雪スパークリング 300ml＜化粧箱入＞

白鶴 純米大吟醸 金箔首掛け 720ml白鶴 大吟醸 金箔首掛け 720ml特撰 白鶴 特別純米酒 山田錦 金箔首掛け 720ml

白鶴 大吟醸 年末首掛け 300ml特撰 白鶴 特別純米酒 山田錦 年末首掛け 300ml

■いつものお酒を華やかにお楽しみいただける企画商品（ワイン）

ミシオネス ブリュット スパークリング 750ml＜化粧箱入＞ミシオネス ロゼ スパークリング 750ml＜化粧箱入＞ミシオネス モスカート スパークリング750ml＜化粧箱入＞

◆一般のお客様からのお問い合わせ先

白鶴酒造株式会社 お客様相談室

TEL：078-856-7190（休祝日を除く月～金 9:00～17:00）

白鶴ホームページ：https://www.hakutsuru.co.jp/customer/

