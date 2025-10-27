ポリカーボネート製中空板「ツインカーボ(R)」の受注開始について

ツインカーボ(R)について

住友ベークライト株式会社

当社は7月22日にAGC株式会社とその子会社であるAGCポリカーボネート株式会社が運営するポリカーボネート事業を譲受することを発表いたしました。

AGCグループのポリカーボネート事業の事業譲受について(https://www.sumibe.co.jp/topics/2025/plate/0717_01/index.html)

今回、その第一弾として「ツインカーボ(R)」の受注を開始。「ツインカーボ(R)」は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。 従来のポリカーボネート（同厚）に比べ約1/5と超軽量。その構造から生まれた空気層は、優れた断熱・保温効果を発揮し近年はデータセンター向けに需要が広がっております。

開始日

データセンター用途のイメージ

受注：2025年10月20日（月）

出荷：2025年10月31日（金）

カラーバリエーション・規格について

※色味は実際にサンプルをご確認ください。

製品のホームページ

ポリカーボネート中空板 ツインカーボ(R)／ポリカツインフリー(R)| 住友ベークライト株式会社(https://www.sumibe.co.jp/product/plate/polycarbonate/policaace-twinfree/index.html)

【本件に関するお問い合わせ先】

住友ベークライト株式会社 産業機能性材料営業本部

TEL: 03-5462-8700 お問合せフォーム https://inquiry.sumibe.co.jp/m/j_plate