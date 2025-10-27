【株式会社Ginza】「クリナップ」いわき工場の見学会に参加致しました

株式会社Ginza

水回りを中心に住宅リフォームを手掛ける株式会社Ginza(本社：東京都中央区/代表取締役社長：池田馨)は、2025年10月24日に開催された、一般社団法人「ベターライフリフォーム協会(BLR)」主催の、クリナップ株式会社いわき工場（福島県いわき市）の見学会に参加致しました。

クリナップといえば、ステンレス製のシステムキッチンが有名です。

工場では、実際にステンレスを製造する過程を見学し、クリナップ社のキッチンへのこだわりを肌で感じることが出来ました。

商品の知識や情報も学ばせて頂いたので、お客様にもクリナップのキッチンのこだわりを伝承し、新たなライフスタイルの提案に繋げられるよう努めて参ります。

水のプロGinzaは、創業以来過去37年間、

クリナップ システムキッチン販売台数は業界トップクラス！

15,000台突破！

■「ベターライフリフォーム協会(BLR)」

BLRとは、国土交通省「住宅リフォーム事業者団体登録制度」の登録団体です。

「住宅リフォーム事業者団体登録制度」とは、一定の要件を満たした住宅リフォーム事業者の団体を、国が登録・公表することで、お客様が安心して事業者を選び、リフォームを行うことができる環境の整備を図るために、2014年9月に創設された制度です。

■「リフォトル」

TOPPANが運営する、国土交通省の厳正な審査を受けて全国でも認められた選りすぐったリフォーム会社のみが登録されている、リフォーム会社紹介サイトです。

■会社概要

会社名 ：株式会社Ginza 【全国施工実績171,000件】2024年度末現在

本社所在地：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 8F

HP ：https://r-ginza.jp/

創業 ：1989年1月

事業内容 ：マンションリフォーム、戸建て住宅リフォーム【全面改装(60平方メートル )税込198万円】、不動産

■2024年度【オリコン顧客満足度(R)調査】

マンションリフォーム リフォーム専業×水回り 全国第２位 / 8年連続 優秀企業に選出されました