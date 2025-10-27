JAL×グローブ・トロッターのオリジナルコラボ商品がマイル交換サービス「JALとっておきの逸品」に登場！

日本航空株式会社

JALは、1897年創業のイギリスの高級トラベルケースブランド「グローブ・トロッター」とのコラボレーション企画として、マイル交換サービス「JALとっておきの逸品」にて、グローブ・トロッターのJALオリジナルアイテム2種（ラゲッジタグ、パスポートスリーブ）の取り扱いを2025年10月27日（月）から順次開始いたします。

■グローブ・トロッター×JALのコラボについて

120年を超える歴史を持ち、世界中で世代を超えて愛されている「グローブ・トロッター」と、日本で最も長い歴史を持つ航空会社として、70年以上にわたり日本と世界をつないできた「JAL」。長く受け継がれてきた技術を大切に守りつつ、新たな挑戦を続ける2社の想いが重なり、コラボレーションが実現しました。

2022年に初めてのコラボレーション商品として、「JALとっておきの逸品」でオリジナルレザーステッカーの抽選販売を行ったところ、予想を大幅に上回る応募をいただき、SNSでも多くの反響をいただきました。

3年ぶり2度目となるこのたびのコラボレーションでは、グローブ・トロッターの職人技が光るJALオリジナルのラゲッジタグとパスポートスリーブが登場。今後、JALのロンドン線就航65周年を迎える2026年にも、グローブ・トロッターとのコラボレーション商品の展開を予定しています。

グローブ・トロッター メッセージ

日本を代表する航空会社である日本航空とは、旅路を豊かにする商品・サービスを提供する点において同じ価値観を共有しており、空の旅路に欠かせない、ラゲッジタグ・パスポートスリーブをコラボレーションアイテムとしてお届けできることを非常に嬉しく思います。

■グローブ・トロッター×JALオリジナルアイテムについて

グローブ・トロッターのクラフツマンシップを感じるJAL限定のトラベルグッズ2種が登場！

「ラゲッジタグ」は、上質なレザーを使用したJALオリジナルデザイン。イギリスで職人が一つひとつ丁寧に仕上げた逸品で、グローブ・トロッターとJAL、両社のロゴが一面ずつ施されています。ナチュラル、レッド、ネイビーの3色をご用意しました。

「パスポートスリーブ」は、パスポートや搭乗券をスマートに収納できる実用性に富んだJALオリジナルデザイン。アイボリーとネイビーの2種を揃え、JALらしさとグローブ・トロッターの象徴的なアイコンを散りばめました。旅のパートナーとして長く寄り添えるように…そんな願いを込めて、細部まで丁寧に仕上げています。

※画像はイメージです

■グローブ・トロッター×JALオリジナルアイテム 商品概要

＜ラゲッジタグ＞

【商品名】 ラゲッジタグ -Globe-Trotter×JAL-

【発売日】 2025年10月27日（月）※数量限定、なくなり次第終了

【必要マイル数】 26,000マイル

【交換方法】 マイル交換サービス「JALとっておきの逸品」の以下商品ページより、JALマイレージバンク口座にたまったマイルと交換

https://ippin.jal.co.jp/shop/pages/globe-trotter.aspx

【商品内容】

◎カラー：全3種（ナチュラル、レッド、ネイビー）

◎サイズ：横7cm×縦11.5cm ◎素材： 牛革 ◎イギリス製

ナチュラル

レッド

ネイビー

＜パスポートスリーブ＞

【商品名】 パスポートスリーブ-Globe-Trotter×JAL-

【発売日】 2025年11月頃を予定

※数量限定、なくなり次第終了 ※発売日は変更になる場合があります。決まり次第、以下商品ページでお知らせします

【必要マイル数】 42,000マイル

【交換方法】 マイル交換サービス「JALとっておきの逸品」の以下商品ページより、JALマイレージバンク口座にたまったマイルと交換

https://ippin.jal.co.jp/shop/pages/globe-trotter.aspx

【商品内容】

◎カラー：全2種（アイボリー、ネイビー）

◎サイズ：横10cm×縦13.6cm ◎素材：牛革 ◎イギリス製

アイボリー

ロンドンやグローブ・トロッターの象徴的アイコンをステッカーアートにデザイン。

※画像はイメージ

ネイビー

機窓から見えるロンドンの風景を

イメージしたデザイン。

※画像はイメージ

■「JAL とっておきの逸品」 https://ippin.jal.co.jp/shop/

お持ちのマイルを日本航空がセレクトした商品に交換いただけるサービスです。

日本全国や世界各地の美食の品々・旅行やビジネスに役立つアイテムなど、多彩な商品を取り揃えております。フライトや、暮らしのあらゆるシーンでためたマイルをつかって、自分へのご褒美や、大切な人への贈り物を。

■グローブ・トロッター（Globe-Trotter）

イギリスで120年以上の歴史を有するラゲッジブランド。クラシックとモダンが共存する優れたデザインはトラベルケースの象徴的存在として、世界中の著名人に愛用されています。軽量かつ丈夫な素材「ヴァルカン・ファイバー」を用い、熟練した職人によるハンドメイドで製作しています。

「サファリ」「クルーズ」「センテナリー」など、流行に左右されない品格を備えたスーツケースコレクションのほか、グローバルブランドとコラボレーションしたプロダクトをラインナップ。

公式HP：https://jp.globe-trotter.com/