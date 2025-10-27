旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、ヨーロッパ旅行が109,800~おトクな冬のごほうびセールを開催決定！

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』では、年末年始の旅行や、卒業旅行シーズンに向けて、『冬のごほうびセール』を2025年11月1日12:00から開催いたします。さらに、今回のセールでは、NEWT初となる添乗員同行のツアーも販売いたします。

添乗員同行のヨーロッパツアーでは、旅のプロが企画した、普段はなかなか出会えない特別な体験を楽しめます。現地を熟知した添乗員が同行するため、安心・快適に旅を満喫できます。

また、開催記念として、海外ツアーに使える10万円分のツアークーポンや神奈川県・箱根にある「玄 箱根強羅」の1室2名宿泊券などが当たるSNS事前キャンペーンも実施中です。この機会にぜひご参加ください。

◆冬のごほうびセール 特設ページはこちら：https://newt.net/sale-teaser

■セール開催の背景

2025年も終盤に差し掛かり、年末年始や卒業旅行の計画に動き出す方が増えています。特にこの時期は、長期休暇を利用して遠方へ出かける方が多いことが特徴です。

そこで、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』では、年末年始や春休みの卒業旅行シーズンに向けた「冬のごほうびセール」をご用意しました。今回のセールでは、この時期人気なヨーロッパを中心としたおトクなツアーをたっぷりご用意しています。1年頑張った自分へのごほうびに、あるいは学生生活の締めくくりに、非日常の時間を過ごす特別な旅をお楽しみいただけます。

■NEWT初となる添乗員同行ツアーが販売スタート

さらに今回、NEWTでは添乗員同行のヨーロッパツアーも販売いたします。

ヨーロッパは都市間の移動や観光スポットの多さから、初めて訪れる方や一人参加の方にはスケジュール管理や現地での対応が難しい場合があります。添乗員が同行することで、安心・安全に旅を楽しめるだけでなく、現地ならではの観光情報や定番スポットも効率よく回れるため、より充実した旅行体験をお届けできます。自由時間も設けており、自分のペースで街歩きや観光を楽しめる点も魅力です。

■冬のごほうびセール概要

NEWTだからこそ実現できる、おトクで質の高い海外旅行および国内外の宿・ホテルを多数ご用意しています。

開催期間：2025年11月1日12:00 ～ 12月4日（木）11:59まで

主な内容：

・海外ツアーが \18,800～

・年末年始・卒業旅行にぴったりなヨーロッパエリアを豊富にラインナップ

・人気なフランス・パリが \109,800 ～

・添乗員と行くヨーロッパ満喫ツアーが登場 \179,800 ～

■SNS事前キャンペーン実施中！

今回の冬のごほうびセールの開催を記念して、NEWTでは豪華賞品が当たるSNS事前キャンペーンを実施中です。期間中、公式X（旧Twitter）アカウントをフォローの上、対象投稿に欲しい賞品をコメントいただくことで、どなたでも簡単にご応募いただけます。

賞品ラインナップ：

A賞：総額10万円分のNEWT海外ツアークーポン

B賞：神奈川県・箱根「玄 箱根強羅」の1室2名宿泊券

C賞：国内外の宿泊施設で使える 3万円分の宿・ホテル宿泊券

詳細は、NEWT公式Xアカウント（https://x.com/newt_travel）をご覧ください。

◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

web版 海外ツアー https://newt.net/

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app

公式LINE https://lin.ee/ZKchfbF

