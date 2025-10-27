商業用不動産業界専門メディア「estie 不動産情報ポータル」、公共データの検索に対応

株式会社estie

不動産業界のDXを推進する 株式会社estie（本社：東京都港区、代表取締役：平井 瑛、以下「estie」）は、業界の最新動向を提供する商業用不動産業界専門メディア「estie 不動産情報ポータル」において、公共データを検索対象に追加しました。今回の対応により、これまで複数のサイトから収集する必要があった「用途地域」「建ぺい率・容積率」「公示地価」といった都市計画や地価に関する公共データを、住所とセットで入力するだけで一括確認できるようになります。これにより、不動産取引の際に欠かせない公共データの参照工程が簡略化され、業界関係者が日常的に必要とする情報収集を一層スムーズにします。

公共データ検索の提供概要

estie 不動産情報ポータル :https://www.estie.jp/portal

不動産業界では、開発や投資判断の前提となる用途地域や建ぺい率・容積率、公示地価といった基礎情報が、国土交通省や自治体のウェブサイトなど複数の情報ソースに分散しており、必要なデータを集めるには多くの工数がかかるのが実務上の課題となっていました。

今回「estie 不動産情報ポータル」において、こうした公共データを検索対象に追加したことで、エリア名や物件名を入力するだけで、用途地域、建ぺい率・容積率、公示地価を一括で確認できるようになりました。

記事や建物情報とあわせて、都市計画や地価に関する公共データを同時に参照できることで、調査工数を削減しつつ、より多角的な情報収集が可能になります。

＜想定されるユースケース＞

・開発企画・投資判断

用途地域や容積率、公示地価を短時間で確認できることで、開発可否の一次判断や投資シナリオの検討をスムーズに進められます。これまで自治体や国土交通省のサイトを横断して調べていた工数を削減し、意思決定スピードを高めます。

・社内資料作成・商談準備

提案資料や社内報告に必要な基礎データをエリア検索だけで収集可能に。物件概要やエリア特性を裏付ける情報を効率的に集められるため、具体性のある資料作成や説得力のあるプレゼンテーションにつながります。

・エリア特性や動向の把握

建物情報や関連記事と公共データを同時に参照できることで、単なる物件情報にとどまらず、エリア全体の開発背景や将来性を把握する材料として活用できます。

公共データ検索画面イメージ＜無料アカウント登録で、空室率や賃料相場も閲覧可能に＞

「estie 不動産情報ポータル」の無料アカウントに登録していただくと、建物が所在するエリアの最新の空室率・賃料相場など市場データの閲覧が可能になります。個別物件のスペックとマーケット動向を併せて確認できることで、提案や判断に必要な情報を多角的に把握でき、検討や比較の質向上を支援します。

今後も、「estie 不動産情報ポータル」における情報の質と使いやすさを追求し、日々の業務の中で“必要な情報にすぐたどり着ける”体験を提供してまいります。

「estie 不動産情報ポータル」について

「estie 不動産情報ポータル」は、商業用不動産業界に特化した情報基盤として、日々の業務に役立つ多様なコンテンツを提供しています。

・業界ニュース・記事：最新の取引事例や市場分析、オリジナル記事

・企業・不動産関連リリース：IR、人事、開発・売買動向など

・J-REIT ニュース・移転情報・募集情報：最新の市場動向や案件情報を網羅

・内覧会情報：不動産オーナーが開催するイベント情報（会員ログインにより閲覧可能）

検索機能により記事や建物情報を横断的に検索できるほか、無料アカウント登録ユーザーは空室率・賃料相場などの市場データも確認できます。今回、公共データ（用途地域、公示地価など）も検索対象に加わったことで、業界関係者が必要とする情報をワンストップで収集・活用できる環境を整えています。

株式会社estie

estie（エスティ）は、「産業の真価を、さらに拓く。」をパーパスに掲げ、不動産業界全体のデジタルシフトとコアビジネスの高度化および効率化を推進しています。不動産デベロッパーや機関投資家向けに、日本最大級の商業用不動産データ分析基盤「estie マーケット調査」や「estie レジリサーチ」、「estie 物流リサーチ」、業務支援ツール「estie 案件管理」などの多角的なサービスを展開。また、不動産データとAIを活用し、専門知識を持つプロフェッショナルが戦略立案・業務改革支援を提供しています。



【会社名】株式会社estie

【所在地】東京都港区赤坂9-7-2 東京ミッドタウン・イースト4F

【代表者】代表取締役 平井 瑛

【設立】2018年12月

【コーポレートサイト】https://www.estie.jp/

【公式X】https://x.com/estie_corp