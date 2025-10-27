全品20円引き！セブン‐イレブンの「中華まん」がお得に！10月28日（火）～11月3日（月）の7日間限定セール開催　再登場した「じゃがまるくん」も対象！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「中華まん」全品を対象としたお得なセールを、全国のセブン‐イレブンにて10月28日（火）～11月3日（月）の7日間限定で実施いたします。

期間中は中華まん全品をセブン‐イレブン標準価格より20円引きでご提供します。寒さを感じ始めるこの季節に、蒸したてほっかほかの中華まんをお得にお楽しみいただける期間限定のキャンペーンです。

仕事の合間やお出かけの途中に、ふわふわもっちり食感の中華まんで心も体も温まるひとときをお過ごしください。

サイトURL： https://www.sej.co.jp/cmp/chukaman2510.html

中華まん全品20円引きのお得なセールを実施！

実施期間：2025年10月28日（火）～11月3日（月） ※7日間限定

セール実施の背景：

日頃よりご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて、お得な価格で提供することで、 冬の訪れとともに心も体も温まるひとときをお届けしたいと企画しました。

対象商品：

■じゃがまるくん（ポテト＆ミート）

セール価格：119円（税込128.52円）

※通常価格：139円（税込150.12円）

販売エリア：全国

昭和の大ヒット商品「じゃがまるくん」が、令和バージョンで帰ってきました。じゃがいもと中華まんという意外な組み合わせで商品化。ホクホクのじゃがいもにバターの芳醇な香り、ジュワッとあふれるひき肉の旨みをピリッとペッパーが引き締めます。

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000407.000155396.html

■ふんわり×ごろっと 肉まん

セール価格：136円（税込146.88円）

※通常価格：156円（税込168.48円）

販売エリア：全国

小麦粉の配合を見直し、米粉を加えることでよりふんわりとした生地に仕上がっています。また、熟成させた旨みの強い豚肉と玉ねぎ・筍のゴロゴロとした具材感をより楽しめるようになりました。

■もちふわ×とろ～り ピザまん

セール価格：138円（税込149.04円）

※通常価格：158円（税込170.64円）

販売エリア：全国

トマトソースの甘みと雑味を抑え、チーズの味を引き立たせた、もちもち、ふわふわ食感のピザまんです。ゴーダチーズを増量し、チーズの旨みと風味がアップしています。

■ふわふわ×とろっと 濃厚ごまあんまん

セール価格：129円（税込139.32円）

※通常価格：149円（税込160.92円）

販売エリア：近畿エリアを除く全国

挽きたて、炒りたての香り豊かなすりごまを使用した、ごま風味豊かでとろっとなめらか食感のあんを、ふわふわな生地で包んだ濃厚なごまあんまんです。

■もちふわ×つぶつぶ つぶあんまん

セール価格：110円（税込118.80円）

※通常価格：130円（税込140.40円）

販売エリア：近畿

甘さ控えめで、小豆の風味を引き立てたつぶあんを使用。口どけの良さともっちり・ふんわりとした食感が特長の生地で包んだあんまんです。

■もちもち×ずっしり 大入り豚まん

セール価格：212円（税込228.96円）

※通常価格：232円（税込250.56円）

販売エリア：近畿エリアを除く全国

熟成させた豚肉を大きくカットし使用した旨みたっぷりの中具を、米粉を配合したもちもち生地で包んだボリュームのある豚まんです。

■もっちり×ジューシー 特製豚まん

セール価格：175円（税込189円）

※通常価格：195円（税込210.60円）

販売エリア：近畿

中具における肉の比率を見直しジューシー感と豚肉の旨みがより向上した中具を、もっちり食感と自然な甘みが感じられる生地で包んだ豚まんです。

※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなります。

※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなります。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※他のクーポンとの併用はできません。

※写真はイメージです。

担当者コメント

今回のセールは、日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込めて、手軽にできたてのおいしさを楽しんでいただけるよう企画したものです。朝晩の冷え込みが増すこれからの季節、温かい中華まんはお客様からも特に人気の商品です。ご家庭でも、移動の合間でも、手軽にほっと一息つけるひとときをお届けできたらうれしいです。この機会にぜひ、ふわふわもっちりの生地と豊かな具材が詰まったセブン‐イレブンの中華まんをご堪能ください。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。