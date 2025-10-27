国内初の日本円建ステーブルコイン「JPYC」の発行・償還サービスに「ICおまかせパック」で公的個人認証(JPKI)を提供

株式会社ELEMENTS

ELEMENTSグループの株式会社Liquid（本社：東京都中央区、代表取締役：長谷川 敬起、以下「Liquid」）は、JPYC株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：岡部 典孝、以下「JPYC社」）が提供する国内初※1の日本円連動ステーブルコイン「JPYC」の発行・償還サービス「JPYC EX」において、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」のICおまかせパックによる公的個人認証（JPKI）を提供します。これにより、マイナンバーカードのICチップを活用した厳格な本人確認を実現し、2027年に予定されている犯罪収益移転防止法（犯収法）の改正にも対応します。

Liquidの公的個人認証(JPKI)に関するページ：https://liquidinc.asia/jpki/(https://liquidinc.asia/jpki/)

マイナンバーカードのICチップを読み取る様子

JPYC EXは、JPYCの発行・償還を行うサービスです。ユーザーは、1円＝1JPYCでJPYCをブロックチェーン上に発行することに加え、JPYCを日本円に戻すこと（償還）が可能です。この度のLIQUID eKYC導入により、ユーザーはマイナンバーカードのICチップをスマートフォンで読み取ることで、アカウント登録時の本人確認や取引時確認を完了できます。さらに、LIQUID eKYCのICおまかせパックにより、ユーザーの端末環境に応じて利用可能なチャネルを自動で判定し、離脱率の最も低い方法へ誘導する仕組みを備えています。

■JPYC EXについて

JPYC EXは、JPYCの発行・償還手続を行うための公式プラットフォームです。登録※ユーザーは、JPYC EX上から発行予約を行い、銀行振込によって指定の口座に日本円の入金をすることで、登録済ウォレットアドレスへJPYCの発行を受けることができます。また同様に、JPYC EX上から償還予約を行い、指定されたアドレスにJPYCを送付することで、登録出金口座へ日本円での払い戻しを受けることもできます。

※登録には本人確認（犯罪収益移転防止法上の取引時確認）が必要です。

※JPYC社の取引時確認は、マイナンバーカードを用いた公的個人認証（JPKI）に一本化しております。

Webサイト：https://jpyc.co.jp/

対応チェーン：Avalanche、Ethereum、Polygon（順次拡大予定）

■eKYC市場シェア6年連続No.1※である「LIQUID eKYC」について

ネット上での契約やアカウント登録、口座開設時などに必要な身元確認をオンライン完結で行うサービスです。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類の撮影、もしくはICチップの読み取りを行い、自撮りの顔写真との照合を行う方式や、公的個人認証（JPKI / スマホJPKI） を活用した方式を提供しています。学割などの年齢確認にも対応可能です。独自のAI技術、生体認証技術、OCR技術などにより、撮影開始から完了までの離脱率の低さを実現し、ELEMENTSグループ合計で累計本人確認件数は約1.3億件、累計契約数は約600社となっています。

※ ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」eKYC市場：ベンダー別売上金額シェア(2019年度～2024年度予測)

Webサイト：https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

（公的個人認証に関するページ： https://liquidinc.asia/jpki/）

■株式会社Liquidについて

Liquidは、生体認証を活用し、認証を空気化することで、世界約80億人全ての人があるがままの状態であらゆるサービスを簡単・安全に使える、なめらかな社会の実現を目指しています。また、金融の取引時確認（犯罪収益移転防止法）、携帯電話契約（携帯電話不正利用防止法）、中古品買取（古物営業法）、不動産取引、CtoC取引などにおける本人確認のオンライン化の流れに合わせ、業界や導入事業者をまたがって横断的に不正検知を行う仕組みを提供し、利便性とセキュリティの両面を追求して参ります。



所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役 長谷川 敬起

設立：2018年12月

事業内容：生体情報、生体行動に特化した画像解析・ビッグデータ解析（LIQUID eKYC、LIQUID Auth等）

Webサイト： https://liquidinc.asia

■株式会社ELEMENTSについて

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役会長 久田 康弘

代表取締役社長 長谷川 敬起

証券コード：東証グロース市場 5246

設立：2013年12月

事業内容：生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した個人認証ソリューション、衣食住における個人最適化ソリューション、個人情報を管理するクラウドサービスの開発・提供

Webサイト： https://elementsinc.jp/

※本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。