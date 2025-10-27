博報堂グループの株式会社RUHと、株式会社Sei San Seiが共同でAI×RPAで“ほぼゼロオペレーション”を実現する採用代行「RPaaS」を共同開発 - 本日より提供開始

株式会社RUH

株式会社RUH（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮井 弘之）と、株式会社Sei San Sei（本社：滋賀県湖南市、代表取締役：高橋 央）は、AIやRPA、ATSを統合し採用プロセスの設計・実行・改善を一気通貫で支援する次世代型採用代行「RPaaS（Recruitment Process as a Service）」を共同開発し、販売を開始しました。RUHは博報堂グループ企業として、信頼性あるガバナンスとブランド・アセットを背景にサービス展開を行います。



昨今、採用難・人材獲得競争の激化により、単発の募集施策ではなく「企業の再定義（リブランディング）」と「採用・人事オペレーション」の連動が不可欠になっています。

本取り組みは、広告会社のケイパビリティを活かした上流のブランド／コミュニケーション戦略策定と、RPO／RPA実装に長けた専門チームによる下流の採用運用をシームレスに束ねることで、経営・事業戦略から逆算した“勝てる採用”を一社完結で実現します。

特に、博報堂グループであるRUHの強みを生かし、広告代理店ネットワークとの販売協定をベースに、上流のリブランディングから下流の採用実務までを一気通貫で支援できる点は、他社にはない独自価値です。また、株式会社ユーキャンがRUHに49％出資している経緯から、ユーキャンネットワークが抱える100万人のDBに基づく人材紹介も可能となっており、幅広いニーズに対応したサービスを展開できる点も強みです。

サービス概要：「RPaaS（Recruitment Process as a Service）」

「RPaaS」は、採用活動における「設計（要件定義・選考設計）」「実行（集客～選考～オファー）」「改善（モニタリングと最適化）」を統合。生成AIとRPA、ATSを活用し、面接評価や最終意思決定など人の判断が必要な箇所のみを残すことで“ほぼゼロオペレーション”の採用運用を目指します。

【具体的なサービス例】

- 経営・事業戦略と連動したKGI／KPI起点の採用設計- 生成AI×RPAによる募集原稿作成・スクリーニング・日程調整の自動化- ATS連携による候補者管理の標準化と再現性の高い運用- 定例レビュー、ダッシュボード可視化による継続的改善

【想定される効果例】

- 採用担当者の作業負荷を大幅に圧縮し、価値創造業務（候補者体験／タレントプール形成／ハイレイヤー採用）へリソースを再配分- 運用標準化により、担当者変更時も品質を維持する“再現性の高い採用”を実現- ブランド刷新と採用戦略を連動させ、ターゲット人材への訴求力を強化（上流のブランド資産を母集団形成・内定承諾率向上に接続）

【料金】

月額サブスクリプション（企業規模・募集数・支援範囲に応じ個別見積）

【導入フロー】

１.現状診断／目標設定 →

２.要件整理／設計 →

３.契約／初期設定 →

４.運用開始 →

５.定例レビュー・最適化

会社概要

株式会社RUH（博報堂51％ / ユーキャン49%の共同出資で設立したグループ会社）

所在地：東京都新宿区高田馬場4-1-8 ユーキャン第二別館1階

設立：2017年 資本金：76,500,000円 代表取締役社長：宮井 弘之

親会社：株式会社HUG（博報堂×ユーキャンのJV）

株式会社Sei San Sei

所在地：滋賀県湖南市夏見1-7（九州拠点：福岡市博多区）

設立：2023年1月23日 資本金：5,000,001円 代表取締役：高橋 央

本件に関するお問い合わせ

株式会社RUH RPaaS事業窓口（担当：藤田）

TEL：03-6868-8678 MAIL：rpo@ruh.co.jp

株式会社Sei San Sei 広報（担当：高橋）

MAIL：info@sei-san-sei.com