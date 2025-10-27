自転車パーツブランド「GORIX」が、AmazonスマイルSALEにて「最大86.6%OFF」のセールを開催!!【10/27(月)AM9:00～11/4(金)PM23:59まで】

GORIX株式会社

自転車パーツブランド「GORIX」のAmazonストアにて
AmazonスマイルSALEが開催される


2025/10/27(月)AM9:00～11/4(金)PM23:59まで「最大86.6%OFF」となるセールを開催します。

サドル、スタンド、グリップ等の
GORIXの人気自転車用品やスポーツ用品の1000点以上の商品がセール対象となります。



●AmazonスマイルSALE：2025/10/27(月)AM9:00～11/4(金)PM23:59



今回のAmazonスマイルSALEでセール対象となるGORIXの人気商品を一部公開します。



- GORIX フラットペダル GX-MA715



・商品ページ　→　https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH5TGXN8



- GORIX サイクルボトル Mt.DRIFT01



・商品ページ　→　ブラック：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9XTMRJB


　　　　　　　　　ホワイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9XTC359



- GORIX フルカーボンサドル CARBON2025



・商品ページ　→　https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW4B7M15



- GORIX 自転車用タイヤ Gtoair(skinwall)



・商品ページ　→　28C：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4LNHC48


　　　　　　　　 23C：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4LBP4T3


　　　　　　　　 25C：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4LNZT6M



- GORIX テフロンチェーンオイル GX-FLUORO



・商品ページ　→　https://www.amazon.co.jp/dp/B0F6SB5PRK



- GORIX サドルバッグ Adventure Hip Star



・商品ページ　→　https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1RYWF4H



- GORIX トルク レンチ&ビット セット GT-TORQUE



・商品ページ　→　https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3QLNN1



- GORIX リアバスケット GRB-929



・商品ページ　→　https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQR4WWXK



- GORIX 4wayサイクルバッグ Adventure Hanbun



・商品ページ　→　https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1RTB5YW



- GORIX カーゴケージ CARGO G1



・商品ページ　→　https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQNR7V5L



その他にも、GORIXの1000点以上の人気商品がセール価格となっています。

GORIXのAmazonストアにて
2025/10/27(月)AM9:00～11/4(金)PM23:59まで開催される期間限定のビッグセールです。