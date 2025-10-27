自転車パーツブランド「GORIX」が、AmazonスマイルSALEにて「最大86.6%OFF」のセールを開催!!【10/27(月)AM9:00～11/4(金)PM23:59まで】
自転車パーツブランド「GORIX」のAmazonストア( https://amazon.co.jp/krw(https://amazon.co.jp/krw) ）にて
AmazonスマイルSALEが開催される
2025/10/27(月)AM9:00～11/4(金)PM23:59まで「最大86.6%OFF」となるセールを開催します。
GORIXの人気自転車用品やスポーツ用品の1000点以上の商品がセール対象となります。
●AmazonスマイルSALE：2025/10/27(月)AM9:00～11/4(金)PM23:59
今回のAmazonスマイルSALEでセール対象となるGORIXの人気商品を一部公開します。
- GORIX フラットペダル GX-MA715
・商品ページ → https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH5TGXN8
- GORIX サイクルボトル Mt.DRIFT01
・商品ページ → ブラック：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9XTMRJB(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9XTMRJB)
ホワイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9XTC359
- GORIX フルカーボンサドル CARBON2025
・商品ページ → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW4B7M15
- GORIX 自転車用タイヤ Gtoair(skinwall)
・商品ページ → 28C：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4LNHC48
23C：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4LBP4T3
25C：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4LNZT6M
- GORIX テフロンチェーンオイル GX-FLUORO
・商品ページ → https://www.amazon.co.jp/dp/B0F6SB5PRK
- GORIX サドルバッグ Adventure Hip Star
・商品ページ → https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1RYWF4H
- GORIX トルク レンチ&ビット セット GT-TORQUE
・商品ページ → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3QLNN1
- GORIX リアバスケット GRB-929
・商品ページ → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQR4WWXK
- GORIX 4wayサイクルバッグ Adventure Hanbun
・商品ページ → https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1RTB5YW
- GORIX カーゴケージ CARGO G1
・商品ページ → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQNR7V5L
その他にも、GORIXの1000点以上の人気商品がセール価格となっています。
GORIXのAmazonストア( https://amazon.co.jp/krw ）にて
2025/10/27(月)AM9:00～11/4(金)PM23:59まで開催される期間限定のビッグセールです。