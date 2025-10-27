見て！知って！養生できる！ お疲れのビジネスパーソン向け体験型ポップアップストア 「養命酒 養生テラスSHIBUYA」11月４日オープン

養命酒製造株式会社

養命酒製造株式会社（本店：東京都渋谷区 代表取締役社長 田中英雄）は、11月４日（火）に体験型ポップアップストア「養命酒 養生テラスSHIBUYA」を渋谷区南平台町の本店ビル（養命酒ビル）１階にオープンいたします。

特設ページ： https://yomeishu-yojoterrace.jp(https://www.yomeishu-yojoterrace.jp)

【テーマは“養生”そして“リトリート”】

ココロとカラダをととのえて、前向きな暮らしをおくる、養命酒製造が考える“養生”をテーマに、ポップアップストアをオープンします。仕事や家事育児で疲れを抱えながらも放置しがちなビジネスパーソンに、日常から離れて体の状態に目を向けることで、日々の生活の養生として養命酒等を取り入れるきっかけにしていただきたいという想いでオープンするお店です。

■ポイント１ 渋谷でありながら落ち着いた雰囲気

当社は、1925年に東京支店を渋谷に開設し、養命酒の全国販売を開始しました。

現在、本店を構える南平台町は、道玄坂をのぼった高台に位置し、渋谷の中でも落ち着いた雰囲気です。ビジネスパーソンの多い渋谷で“リトリート”つまり日常や渋谷の喧騒から離れて、普段あまり意識できない疲れや体の状態について目を向けていただくことができます。

■ポイント２ お疲れ度を「見える化」

まずは、未病診断や疲労ストレス計で、ご自身の未病レベルや疲労・ストレス度をチェック。心身の状態を把握することが養生の第一歩です。

１.未病サラリーマン診断

「仕事編」「休日編」「遊び編」の９つの質問で、未病レベルをチェックします。

２.疲労ストレス計MF100

バイタルデータによる自律神経数値化とビックデータの分析により、自律神経のバランスと偏差値を示し、客観的な評価が難しかった「疲労・ストレス度」を可視化します。

■ポイント３ 養生カウンターで養生方法を「知る」

店内奥には落ち着いた雰囲気の養生カウンターを設置。疲労ストレス計の測定結果の簡単な解説や、養生方法のご紹介をします。ご自身の疲れ、健康と向き合っていただけます。

■ポイント４ 養生ショップで、日常に養生を取り入れる

養生ショップでは、自社店舗限定販売の薬用養命酒300mLを販売いたします。これまで「買ってみたいが味が分からない」「試しに買いたいが量が多すぎる」といったお声を多くいただいており、今回試験的に販売いたします。

また、薬用養命酒の他にも「養生」をテーマにセレクトした当社商品やグッズを取り揃えております。2,000円（税込み）以上ご購入の方にはオリジナルカプセルトイ（アクリルキーホルダー）のメダルをプレゼント。

※完全キャッシュレス。現金はご使用いただけません。

【概要】

＜営業時間＞

月～金 10:00～18:00（土、日、祝日、弊社指定休日を除く）

入場無料

＜アクセス＞

東京都渋谷区南平台町16₋25

養命酒ビル１階

■JR渋谷駅西口（南改札）から国道246号線三軒茶屋方面へ徒歩約12分

■京王井の頭線 神泉駅南口から徒歩約６分

＜営業期間＞

2025年11月４日～2026年３月31日（予定）※４月以降も継続する可能性があります。

【「養命酒 養生テラスSHIBUYA」に込めた想い】

「テラス」という言葉には、開放感があり、明るくあたたかい場所で、喧騒から離れてほっと一息つき、ゆったりくつろげるというイメージがあります。そんな場所で、自分の体の状態に光を当て、普段意識しない疲れや健康について目を向けて欲しいという意味も込めて、「養命酒 養生テラスSHIBUYA」と名づけました。

現代のビジネスパーソンは、変化の激しい環境の中、パフォーマンスにも追われ、仕事や家事育児で忙しく余裕のない毎日を過ごし、疲れや体の不調を放置してしまっている人も多いのではないでしょうか。しかし、何となく体がだるい、疲れやすいといった、病気とまではいかないけれど、体が健康な状態から少しずつ離れはじめている段階のことを東洋医学では「未病」といい、早めにケアをすることが重要だと言われています。

仕事の合間に、お昼休みに、外出帰りに、ちょっと一息、養生しませんか。