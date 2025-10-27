鳥取県の大盤振る米(まい)！旬の味覚をつカニ取れ！大好評だった伝説のクレーンゲーム企画が２年ぶりに遂に復活「星空(ほしぞら)舞(まい)」・「松葉がに」クレーンゲーム登場

鳥取県

鳥取県は、一年をとおして魚介や果物・お米などが豊富にとれる、美味しい食材の宝庫です。これからの時期は、鳥取県のブランド米「星空舞」の新米や、「松葉がに」のシーズン。そこで首都圏の皆様にも鳥取の食の魅力を楽しみながら知っていただこうと、旬の特産品を景品としたクレーンゲームを東京・新橋にあるアンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」に設置いたします。

鳥取県はこれまでも「梨クレーンゲーム」や「蟹カプセル企画」など食をテーマにしたアミューズメントを展開してまいりました。今年は初の「星空舞」と「松葉がに」が景品となるクレーンゲームが登場。アンテナショップのレストランで対象メニューを食事された方やショップでお買い物いただいた方を対象に無料で参加いただけます。

概要

※画像はイメージです。

今回のクレーンゲームは第一弾として「星空舞」、第二弾として「松葉がに」が登場！それぞれクレーンゲームに挑戦いただき、「星空舞2合パック」や平井県知事も愛用している「蟹ペン」をつかみ取っていただきます。さらにその中から当たりを引き当てると豪華景品が当たるチャンスです！

＜第一弾｜星空舞クレーンゲーム 鳥取のお米を rice catch！＞

・期 間 2025年10月31日（金）～11日16日（日）

※1日先着50回限定

※貸切の時間帯は実施いたしませんのでご了承ください。

貸切情報はこちら＞＞ https://www.torioka.com/eigyojikan2-2/

・参加方法 2階レストランで対象メニューをご注文の方に専用コイン1枚をお渡し

・対象メニュー

・紅ずわい蟹重（土日祝限定）

・紅ずわい蟹丼（平日限定）

・鳥取和牛のローストビーフ重

・大山ハーブチキンの唐揚げ定食

※期間中、対象メニューのお米は「星空舞」を使用します。

・内 容 クレーンで星空舞2合パックの獲得に挑戦。当たりシール付きの２合パックを獲得すると、「星空舞5kg＋おすすめごはんのおとも」セットをプレゼント。（後日配送）

※当たり・はずれに関わらず、獲得した２合パックはお持ち帰りいただけます。

▲星空舞２合パック（イメージ）▲「星空舞5kg＋おすすめごはんのおとも」セット（イメージ）

＜第ニ弾｜松葉がにクレーンゲーム つカニとれ！金の蟹ペン！＞

・期 間 2025年11月19日（水）～11日30日（日）

※1日先着60回限定

・参加方法 1階ショップで2,000円（税込）お買い上げごとに専用コイン1枚をお渡し

※レシート合算不可

・内 容 クレーンで蟹ペンの獲得に挑戦。金の蟹ペンを獲得すると「松葉がに１杯」をプレゼント。（後日配送）

※獲得した蟹ペンはお持ち帰りいただけますが、「金の蟹ペン」はお持ち帰りいただけません。

漁獲量日本一！蟹取県（かにとりけん）とは

▲金の蟹ペン（イメージ）▲松葉がに（イメージ）

カニの水揚げ量が日本一であることや、カニの消費量が日本一であることを受けて、県名を「蟹取県」と命名しました。総務省統計局家計調査の令和4～6年平均において、鳥取市はカニの購入数量が全国一位（全国平均の7倍）で、岩美町の中学校では､給食に一人一枚の若松葉がにが登場するほどです。鳥取県では、ズワイガニである松葉がに、若松葉がに、親がにのほか、日本一の水揚げ量を誇るベニズワイガニも境港で水揚げされています。

■ウェルカニキャンペーン実施中！（2025年10月14日～2026年3月19日）

鳥取県内の対象宿泊施設に宿泊すると､毎月抽選で100名に鳥取の旬のカニをプレゼントするキャンペーンなど、お得な企画が盛りだくさん！ぜひチェックしてください！

詳しくはこちら⇒https://kanitoriken.jp/

「星空舞」

鳥取県農業試験場が30年もの歳月をかけて開発し、2018年にデビューした米の新品種です。夏の猛暑にも負けない品種を目指して、コシヒカリの子孫にあたる「ゆめそらら」を幾度もかけて交配し、コシヒカリのおいしさはそのままに、倒れにくく高温に強いお米が誕生しました。

鳥取県では、環境省が実施した全国星空継続観察で何度も日本一に輝き、どの市町村からも天の川が見えるなど、県内全域にわたって美しい星空を観察できることから、2017年より「星取県（ほしとりけん）」を名乗り、星空の保全や星空を活用した地域振興に取り組んでいます。そんな「星取県」で生まれ、見た目が透き通るような「星のように輝くお米」であることから「星空舞」と命名されました。

「とっとり・おかやま新橋館」概要

住所 ：東京都港区新橋一丁目11番7号 新橋センタープレイス

電話番号：１階ショップ 03-6280-6474

２階ビストロ・カフェ「ももてなし家」 03-6280-6475

営業時間：１階 10:00～21:00

２階 11:00～21:30（L.O.21:00）

※営業時間は変更となる場合があります。最新情報は公式HPをご確認ください。

公式HP ：https://www.torioka.com/