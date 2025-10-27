シュナイダー、エネルギー効率と柔軟性を両立する高圧モーター制御用MVドライブを日本市場で発売

シュナイダーエレクトリック、エネルギー効率と柔軟性を両立する高圧モーター制御用MVドライブを日本市場で発売

• 電圧2.4~13.8kV、容量150~20,000kwにまで対応可能

• 目的や用途に合わせたカスタマイズにより、様々な要求仕様に対応

• 世界中に駐在する200人以上のフィールドサービスチームが導入後もサポートに対応

エネルギーマネジメントおよびオートメーションにおけるデジタルトランスフォーメーションのリーダーであるシュナイダーエレクトリックは、工場やプラントにおける高圧モーター制御に対応するMV（Medium Voltage）*ドライブシステム であるATV6000シリーズおよびATV6100シリーズを、2025年10月27日より日本市場で発売します。

本製品は、電圧2.4～13.8kV、容量150～20,000kWまで対応可能なMVドライブで、エネルギー効率の向上と柔軟なカスタマイズ性を兼ね備えています。ATV6000はデジタル化に対応したサービス指向型MVドライブ、ATV6100は多用途に対応したコンパクト設計が特長です。

左：ATV6000シリーズ・右：ATV6100シリーズ



シュナイダーエレクトリックは、25年以上にわたって世界中でMVドライブを提供してきた実績を持ちます。今回日本市場で提供を開始するATV6000およびATV6100シリーズは、主に工場やプラントにおける高圧/大型ファン・ポンプ・コンプレッサーなどのアプリケーションを対象としたMVドライブです。マルチパルストランスとLVインバーターカスケードから成るMVドライブシステムにより、高調波（THDi）を抑制、入出力両方に正弦波を提供することで、電力品質の改善や高効率化、モーターの長寿命化などにより、OPEXを削減します。また、顧客の使用目的・用途に合わせたカスタマイズ対応が可能で、異なる入出力電圧への対応やN+1設計による冗長化など、幅広い要求仕様に柔軟に応えることができます。コンパクトMVドライブであるATV6100は工場やプラントでの限られたスペースにも設置可能です。さらに、ATV6000、ATV6100共にEcoStruxure™ Asset Advisor for Drive & Rotating Equipmentを活用することで、MVドライブおよび回転機器の予知予防保全も行うことができます。

またシュナイダーエレクトリックには、これまでのグローバルな販売実績を支えてきた全世界200人を超える規模のフィールドサービスエンジニア網があります。海外拠点での採用においても、現地で求められるサービスを的確に提供します。

ATV6000シリーズの主な特長

• 幅広いレンジ：電圧2.4～13.8kV、容量160～20,000kWまで対応可能

• 対応規格：CE、EAC、CSA、UL

• 柔軟なカスタマイズ性：用途に合わせたカスタム仕様対応が可能

• 冗長化：セルバイパス機能およびN+1パワーセル設計による冗長化対応

• 低高調波：THDi <3%と正弦波出力を実現するマルチパルストランス＋LVインバーター構成

• ユーザーフレンドリーな10型HMIおよびWebサーバー機能を標準搭載

• 予知予防保全対応（EcoStruxure™ Asset Advisor for Drive & Rotating Equipment）

ATV6100シリーズの主な特長

• 広範な対応範囲：電圧2.4～11kV、容量150～13,500kWまで対応可能

• 対応規格：CE、UL（対応予定）

• 柔軟なカスタマイズ性：用途に合わせたカスタム仕様対応が可能

• 冗長化：セルバイパス機能およびN+1パワーセル設計による冗長化対応

• 低高調波：THDi <3%と正弦波出力を実現するマルチパルストランス＋LVインバーター構成

• ユーザーフレンドリーな10型HMI標準搭載

• コンパクトMVドライブ：ドライブ盤設計の最適化による省スペース化、シングルユニット設計（最大185A）

• ブラシレスAC/DCモーターにも対応可能

• 予防保全対応（EcoStruxure™ Asset Advisor for Drive & Rotating Equipment）

*MV＝1-35kV（IEC規格で定義するMedium Voltage）。日本のJIS規格では高圧および特別高圧に該当。

