こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
トピー工業、Japan Mobility Show 2025で新開発ホイールを発表
～商用車・乗用車用アルミホイールで新たな価値を提案～
トピー工業株式会社（本社：東京都品川区、社長：石井博美、以下「トピー工業」）は、10月29日（水）から11月9日（日）に東京ビッグサイトで開催されるJapan Mobility Show 2025において、新開発の商用車・乗用車用アルミホイールを含む、トピー工業の独自技術を反映したホイール18点を出展します。
【主な展示内容】
1．商用車用アルミホイール「商用車用鍛造アルミホイール」
商用車の厳しい使用環境に求められる耐久性と軽量性に加え、高い防汚性を両立した鍛造アルミホイールです。本開発品は、トピー工業のホイール塗装技術において初となる、防汚性有機塗料を採用し、汚れの付着を抑制し、洗浄性を向上させています。清掃工数の削減によってドライバーの作業を軽減しつつ車両稼働率を高め、物流の効率化に貢献します。展示ブースでは、高い洗浄性を体験いただけるコーナーをご用意しています。
2．乗用車用アルミホイール「22インチ大径超軽量アルミホイール」
軽量化と高い意匠性を両立した鋳造アルミホイールです。近年、EV化や自動運転などの装備により車両重量が増加傾向にあり、外観デザインと同時に軽量化が強く求められています。本開発品は、トピー工業が誇る設計・製造・意匠の技術力を結集して開発したもので、22インチという大径ながら軽量化を実現しました。さらに、立体的な高低差を持つ造形により高い意匠性も備えています。
＜Japan Mobility Show 2025開催概要＞
https://digitalpr.jp/table_img/2345/120997/120997_web_1.png
関連リンク
Japan Mobility Show公式ウェブサイト
https://www.japan-mobility-show.com/
トピー工業株式会社（本社：東京都品川区、社長：石井博美、以下「トピー工業」）は、10月29日（水）から11月9日（日）に東京ビッグサイトで開催されるJapan Mobility Show 2025において、新開発の商用車・乗用車用アルミホイールを含む、トピー工業の独自技術を反映したホイール18点を出展します。
【主な展示内容】
1．商用車用アルミホイール「商用車用鍛造アルミホイール」
商用車の厳しい使用環境に求められる耐久性と軽量性に加え、高い防汚性を両立した鍛造アルミホイールです。本開発品は、トピー工業のホイール塗装技術において初となる、防汚性有機塗料を採用し、汚れの付着を抑制し、洗浄性を向上させています。清掃工数の削減によってドライバーの作業を軽減しつつ車両稼働率を高め、物流の効率化に貢献します。展示ブースでは、高い洗浄性を体験いただけるコーナーをご用意しています。
2．乗用車用アルミホイール「22インチ大径超軽量アルミホイール」
軽量化と高い意匠性を両立した鋳造アルミホイールです。近年、EV化や自動運転などの装備により車両重量が増加傾向にあり、外観デザインと同時に軽量化が強く求められています。本開発品は、トピー工業が誇る設計・製造・意匠の技術力を結集して開発したもので、22インチという大径ながら軽量化を実現しました。さらに、立体的な高低差を持つ造形により高い意匠性も備えています。
＜Japan Mobility Show 2025開催概要＞
https://digitalpr.jp/table_img/2345/120997/120997_web_1.png
関連リンク
Japan Mobility Show公式ウェブサイト
https://www.japan-mobility-show.com/