【オンライン開催】経営を底上げする採用の新常識　──────　戦略設計から発信まで、一気通貫でつくる“選ばれる企業”の条件

ZooKeep株式会社お申し込みはこちら :https://jp.zookeep.com/ja/jp/plus-color-x-zookeep-webinar-1

採用難が深刻化するいま、企業の成長を支えるのは “経営戦略としての採用” です。

採用を単なる人事施策ではなく、経営・事業戦略と一体で設計し、発信までを一気通貫で実行できるかが、選ばれる企業の条件となっています。





本ウェビナーでは、「採用を経営戦略と連動させる方法」や「採用広報の設計力」、「エンプロイヤーブランド価値の高め方」など、採用を経営の武器に変えるための最新フレームを紹介。経営・人事・広報それぞれの視点から、「採用の再現性」を高める実践的なアプローチを紐解きます。採用を経営の一部として再設計し、持続的成長を実現したい経営者・人事リーダー必見の内容です。■こんな方におすすめ・経営・採用戦略を再設計したいCXO・人事リーダー・採用広報・ブランディングを強化したい経営層・広報責任者・採用を経営のレバーに変えたいスタートアップ経営者

■セミナー概要

日時 ：2025/11/27（木）13:00～14:00

開催方法：Zoomウェビナー

対象者 ：自社の人材戦略、タレントマネジメント、採用戦略と運用管理に携わっている方

参加費 ：無料

※営業目的や登壇企業の競合にあたる場合は、参加をご遠慮いただくことがございます。

■登壇者

斉藤 久良良

株式会社プラスカラー取締役COO

2006年から広報に携わり広報歴18年。2011年～スマートフォンゲームを開発する(株)コロプラへ入社し、上場を機に広報・IRチームのマネージャーに就任。メディアリレーションを中心とした対外広報、社内広報、ブランディング、CSR、IRなど幅広く従事。2017年1月～はフリーランス広報として未経験広報人材の育成を中心に、企業の広報活動を支援。2019年3月より(株)プラスカラーの取締役COO。100人以上の広報人材育成に携わる。

植野 友介

ZooKeep株式会社 Client Solution Lead

リクルートキャリアにて、IT・コンサル業界、WEB業界の企業・候補者支援に従事。企業の採用支援を担当し、年間1000名以上の大規模採用プロジェクトにも貢献後、企業と候補者の両方を支援するコンサルタントとしても活躍。2022年にZooKeepに入社。日系大手企業やハイグローススタートアップの組織開発・人材獲得を支援。

▼個人情報の取り扱いに関して

共催セミナーに関する個人情報の取扱いについて、ZooKeep株式会社（以下、当社といいます）は、当社「プライバシーポリシー（https://www.zookeep.com/ja/privacy-policy）」に記載の利用目的に基づき、本セミナーにお申込みいただいたお客さまの個人情報を取得させていただきます。またお客さまの同意のもと、共催の株式会社プラスカラーにもお客さまの個人情報を提供し、同社からの製品・サービス情報等のご案内にも利用させていただきます。利用させていただくにあたって、当該個人情報は「個人情報の保護に関する法律」の定めに従い、適正に取扱います。

【各社プライバシーポリシー】

株式会社プラスカラー：https://pluscolor.co.jp/privacy/

ZooKeep株式会社：https://www.zookeep.com/ja/privacy-policy