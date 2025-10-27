北海道札幌本店の焼鳥屋が挑む“冬のごちそう鍋”！鶏の旨み凝縮「鶏白湯塩鍋」と三升漬ソースの串＆豆腐が登場！11月５日（水）より「焼鳥ダイニングいただきコッコちゃん」全店にて冬限定販売！

株式会社イーストン

北海道を中心に東北、関東に展開する「焼鳥ダイニングいただきコッコちゃん」（運営：株式会社イーストン、本社：札幌市）は、焼鳥ダイニング いただきコッコちゃんでは、2025年11月5日（水）より、冬の季節にぴったりの 期間限定メニュー４品 を販売いたします。焼鳥屋ならではの技術を活かし、鶏の旨みを凝縮した「鶏白湯塩鍋」、北海道由来の発酵調味料「三升漬」を大胆にアレンジした串・蒸し豆腐温もりと風味を兼ね備えたラインナップです。

●企画背景

冬の寒さが厳しくなるこの季節、「温かい鍋で体をほぐしたい」「軽めの串や蒸し料理で飲み会をしたい」といったご要望が増える傾向にあります。また、近年“ご当地発調味料”や“発酵食品”が注目されており、北海道の三升漬がその代表格となっています。三升漬とは、青唐辛子・米麹・醤油をそれぞれ同量（一升ずつ）漬け込んだ保存食で、旨辛と発酵味が特徴です。

この特徴を活かし、いただきコッコちゃんでは “焼鳥屋だからこそできる” 三升漬を主体とした冬の特別メニューを開発しました。

●メニュー概要

■ 鶏白湯鍋（塩） １人前 858円（税込）

鶏ガラを丁寧に白濁するまで煮込み、塩味をベースに仕上げた深みあるスープ。焼鳥屋ならではの鶏の旨みを存分に堪能いただける満足度の高い肉鍋。

■選べる〆セット 330円（税込）

鍋の〆まで美味しい〆セットをご用意しました。

雑炊セット（ご飯・卵・小ねぎ） または 〆のチーズリゾットめし

■三升漬＋マヨネーズソースの「サンマヨ串」（むね串 198円（税込）、ささみ串 209円（税込））

むね肉串／ささみ肉串に、北海道発・三升漬をベースにしたマヨネーズソースを掛けてご提供。

新しい串体験をご提案。

セイロ蒸し豆腐（三升漬ソース添え）638円（税込）

ふんわり蒸しあげた豆腐に、三升漬を調味したソースを添えてさっぱりながらも味にパンチを。

焼鳥屋の“蒸し料理”という意外性も魅力です。

凍れみかんサワー 638円（税込）

“凍らせたみかん”をグラスに浮かべたドリンク。みかんの甘みとほのかな酸味が、冬の串・鍋料理と好相性です。

●販売期間

販売開始日：2025年11月５日（水）～2025年12月30日（火）

販売店舗：「焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん」

※店舗情報は下記参照

■焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん

2003年に札幌で誕生した「焼鳥ダイニングいただきコッコちゃん」は、1号店となる「新道東店」（北海道札幌東区）をオープン以来、地域の皆さまに支えられて21年の営業を続けて参りました。2006年には宮城県仙台市、2012年には東京へ進出し、現在14店舗まで成長。「食を通じて日本を元気に！」をミッションに掲げ、北海道のご当地やきとりや、北海道の旬の素材を楽しめる焼鳥屋としてあなたの近くの「北海道物産展」のようであり、「ただいま」という気持ちで帰ってこられる憩いの場になれるように、物価高や不景気という困難な時代の中で今後もお客様に愛される店舗であり続けるため、様々な取り組みを行って参ります。

今後の展開

いただきコッコちゃんは、今後も「食の楽しさ」と「人と人をつなぐ時間」を提供し、地域の皆さまに愛される店舗を目指してまいります。

実施店舗

≪関東エリア≫

■五反田店▶東京都品川区西五反田1丁目2-8 FPGLinksGOTANDA6Ｆ TEL：03-6417-9520

■亀戸店▶東京都江東区亀戸2-20-3 東洲ビル2F TEL：03-5628-6880

■浦和店▶埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目3番6号 浦和仲町YKビル2F TEL：048-814-2622

≪宮城県エリア≫

■仙台駅東口店▶宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目５-２大野第２ビル１階

■仙台駅西口店▶宮城県仙台市青葉区中央1丁目8-22 サンスクエア庄司ビル1・2F

■マーブルロード店▶宮城県仙台市青葉区一番町３丁目５-２４仙台測器社テークビル２階

■サンモール店▶宮城県仙台市青葉区一番町２丁目６-１シティハウス一番町中央２Ｆ

■長町店▶宮城県仙台市太白区長町５丁目４-１４

≪北海道エリア≫

■北1条店▶北海道札幌市中央区北1条西3丁目3-11 桂和北1条ビル2F

■北8条店▶北海道札幌市北区北８条西４丁目13-1 ブランシャールBLD1 、2階

■桑園店▶北海道札幌市中央区北8条西15丁目28-176

■JR琴似駅前店▶北海道札幌市西区琴似1条1丁目1-20（JR高架下）

■新道東店▶北海道札幌市東区北33条東16丁目22-33

■宮の沢店▶北海道札幌市西区発寒6条9丁目1-10 ペルル宮の沢1F

会社概要

■会社名：株式会社イーストン

■所在地：北海道札幌市北区12条西3丁目2-13

■代表者：代表取締役 大山 泰正



事業内容：「北海道イタリアン ミアボッカ」・「北海道小麦の生パスタ 麦と卵」など札幌を中心に仙台・関東エリアで全45店舗の飲食店を経営（2025年10月現在）



創立：1990年7月

資本金：4800万円



