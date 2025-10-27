【M＆Aご成約】外国人向け携帯電話等通信機器販売事業のイーストブリッジと事業投資会社のREVAのM＆Aを支援
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村悟)は、東京都台東区で
外国人留学生向け通信機器販売事業を営む株式会社イーストブリッジと、東京都千代田区の事業投資会社であるREVA株式会社のM&Aを仲介いたしました。
▼今回のM&Aご成約インタビューはこちらをご覧ください
https://www.ma-cp.com/case/success/138/
M&A概要
創業31年を迎えた株式会社イーストブリッジは、「日本とアジアの架け橋になる」を理念に、外国人留学生向け通信事業で業界トップの地位を確立してきました。創業者・齊藤創一氏は、通信を軸に不動産や教育など外国人支援全般へ事業拡大を構想していましたが、後継者不在と体調不安を機に、2024年にM&Aをご決断。かねてより情報収集をしていた当社アドバイザーの山田を通じ、事業投資会社REVA株式会社と出会いました。現場に常駐し伴走するREVAの姿勢に共感し、2025年にM＆Aが実現。住友商事系ネットワークを活用した営業支援により、取引先や日本語学校との関係が急拡大し、“異次元の成長スピード”を実感しているといいます。齊藤氏は「文化を守りつつ新たな価値を生むM&A」と語り、次世代へバトンをつなぐ覚悟を新たにしています。
▼今回のM&Aご成約インタビューはこちらをご覧ください
https://www.ma-cp.com/case/success/138/
譲渡企業
株式会社イーストブリッジ
代表取締役社長： 齊藤 創一氏
本社所在地：東京都台東区
事業内容：外国人留学生を主対象とした通信機器、インターネット回線販売、不動産賃貸仲介、日本語学校への紹介事業
M&Aの検討理由：将来的な後継者育成、事業領域の拡大のため
譲受企業
REVA株式会社
ディレクター： 阿部 徹氏
本社所在地：東京都千代田区
事業内容：事業投資会社
本件担当アドバイザー
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
企業情報部 部長 山田 祐治
大手証券会社に勤務後、2009年に入社。
食品卸会社・設備工事会社・リースレンタル・機械・物流・IT、投資会社との取組みなど幅広い業種での実績を重ねている。
→https://www.ma-cp.com/about/staff/yuji-yamada/
【会社概要】
名称：M&A キャピタルパートナーズ株式会社（東証プライム上場 証券コード 6080）
所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階
代表者：代表取締役社長 中村 悟
設立：2005年10月
事業内容：M&A 仲介事業
代表番号：03-6770-4300
URL：https://www.ma-cp.com/