傷んだ髪に潤い実感。3種の天然タンパク質のチカラでカラーやパーマによるダメージ毛を集中補修！高保湿ヘアケアシリーズ誕生

株式会社 オブ・コスメティックス

サロンクオリティのナチュラルコスメを展開する、株式会社オブ・コスメティックス（東京都中央区銀座：代表古里オサム）より、3種の天然タンパク質がダメージを補修して髪に潤いを与え、しっとりとまとまりのある髪へと仕上げる高保湿・高補修ヘアケアシリーズを2025年11月5日（水）より、全国にて発売いたします。

乾燥シーズンに最適な高保湿ヘアケアシリーズ＜今年はトリートメントも新発売！＞天然タンパク質が傷んだ髪を補修。植物エキスの保湿力で、しっとりとうるおい溢れる髪に

日本特有の四季を通して、様々な気温や湿度などその季節ごとに移ろう髪の変化に合わせて最適な成分や香りを提案しているオブ・コスメティックスのシーズナルヘアケアシリーズ。

冬の乾燥シーズンにぴったりな、補修力に優れた高保湿タイプのヘアソープ「ソープオブヘア・1-W」が今年も登場。

ベタイン型両性をベースに、アミノ酸や海洋コラーゲンなどからつくられた洗浄成分を採用し、乾燥や紫外線ダメージなどで傷んだ髪をヘマチン、ケラチン、コラーゲンなどの天然のタンパク質で内側から徹底補修します。

さらに今年は、サロン品質のダメージケアが叶う高保湿トリートメント「トリートメントオブヘア・2-W」が新発売！植物由来の保湿成分を配合し、頭皮と毛髪に柔軟性とツヤを与え、柔らかく指通りなめらかな質感を実現。パサつきがちな頭髪に潤いを与えるサトウキビ由来の黒砂糖&黒砂糖エキスや、日差しから髪を保護するシアバター配合で、全方位から傷んだ髪をケアします。

＜シリーズ共通特徴＞

・髪の成分で髪を補修する。天然由来の3種のタンパク質のチカラで集中補修！

・ダメージ毛もカバーする、植物由来保湿成分配合

・フケ・カユミを抑えて頭皮環境を整える厳選された8種の植物由来成分配合

・深く落ち着きのあるウッディムスクの香り

・合成着色料は不使用。天然由来成分による自然な色合い

～こんな方におすすめ～

カラーやパーマでダメージをうけた髪に

広がりやすい、まとまりづらい、髪のパサつきが気になる方にも

髪を補修して潤いを与えるヘマチン・ケラチン・コラーゲン・リピジュア(R)配合。“髪の成分で髪を洗い・補修する”ヘアケアシリーズ

毛髪は、18種類のアミノ酸からなるケラチンというタンパク質からできています。

本商品は、分子量の異なるヘマチン・3種のケラチン・2種のコラーゲン配合で、毛髪ダメージを集中補修して、しなやかなツヤ髪に仕上げます。またリピジュア(R)(保湿)がうるおいをぎゅっと閉じ込め、補修・保護効果を持続させます。

フケ・カユミを抑えて頭皮環境を整える厳選された8種の植物由来成分配合

甘草エキスや白樺エキスをはじめとする厳選された植物エキス(保湿)を配合。

髪にうるおいとツヤを与えて、フケやカユミを抑え、健やかな頭髪環境に整えます。

＜シャンプー特徴＞

髪と地肌、地球にもやさしい洗浄成分のうるおいタイプ

ヤシ油由来のベタイン型両性をベースに、アミノ酸や海洋コラーゲンなどからつくられた天然由来洗浄成分を採用。

クリーミーな独特の泡立ちで、頭皮や毛髪を過度に脱脂することなく、髪と地肌を優しくいたわりながら、しっとりとうるおい溢れるしなやかな髪に仕上げます。そして、生分解性に優れた地球にもやさしい仕様となっています。

ソープオブヘア・1-W

265ml 4,620円（税込）

＜トリートメント特徴＞

植物由来の保湿成分を配合し、サロン品質のダメージケアを実現

シュガーエステル、オレイン酸・リノール酸を含むゴマの種子油、一番搾りオーガニックホホバオイルが、頭皮と毛髪に柔軟性とツヤを与え、柔らかく指通りなめらかな質感を実現。さらに、パサつきがちな頭髪に潤いを与えるサトウキビ由来の黒砂糖&黒砂糖エキスや、日差しから髪を保護するシアバター配合で、全方位から傷んだ髪をケアします。

ナチュラルなツヤ感を演出する「セラキュート(R)-G（補修）」配合

セラミド類似ポリマーである補修成分「セラキュート-G（補修）」が、キューティクルと同等の屈折率をもつ皮膜を形成することで、髪の内外反射をつくり、輝くツヤと潤いのある髪に整えます。

トリートメントオブヘア・2-W

210g 4,675円（税込）

深く落ち着きのあるウッディムスクの香りでゆったりバスタイム

ローズ、ジャスミン、イランイラン等にレモン、アップルを加えたウッディムスク調の落ち着きのある香りです。気持ちやすらぐ香りで心地良いバスタイムをお過ごしください。

合成着色料は不使用。天然由来成分による自然な色合い

こっくりと深みのある色は、すべてシャンプー・トリートメントに配合された天然由来成分によるもの。ダメージを補修するヘマチンと、たっぷりと髪に潤いを与える甘草エキスが、この色合いを紡ぎ出しています。

【Of cosmetics (オブ・コスメティックス)】について

“プロが使いたくなる” 使用感。ヘアデザイナーが開発した 自然派ハイケアコスメ。「髪の成分で髪を洗う」という考え方のもと、スキンケアや化粧品に使われる“Lipidure-リピジュア”をいち早くヘアケアアイテムに取り入れるなど、先進技術と自然の叡智を融合させた製品を開発。髪や肌の専門家ならではの知識と感性で、天然由来成分をベースに、ハイダメージ・ハイデリケートな髪と肌のための製品を展開するトータルビューティブランドです。

HP & ONLINE STORE : http://www.ofcosmetics.co.jp

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/ofcosmetics_official/

TWITTER : https://twitter.com/OfcosmeticsShop

【SHOP LIST】

全国百貨店、バラエティショップ等



オブ・コスメティックス 伊勢丹新宿店

東京都新宿区新宿3-14-1 本館地下2階ビューティアポセカリー

TEL 03-3352-1111（大代表）



オブ・コスメティックス 松屋銀座店

東京都中央区銀座3-6-1-1F ギンザビューティ

TEL 03-3567-1211（大代表）



オブ・コスメティックス そごう横浜店

神奈川県横浜市西区高島2-18-1 1階化粧品フロア

TEL 045-594-8128（直通）



オブ・コスメティックス ジェイアール名古屋タカシマヤショップ

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 9階

TEL 052-566-0017



オブ・コスメティックス 大丸京都店ショップ

京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地4階

TEL 075-211-8111（大代表）



オブ・コスメティックス 京阪百貨店守口店

大阪府守口市河原町8番3号 京阪百貨店守口店2階 化粧品

TEL：06-6991-8817(直通)



オブ・コスメティックス 広島三越店

広島県広島市中区胡町5-1 1F化粧品

TEL 082-242-3111（大代表）



オブ・コスメティックス 福岡岩田屋店

福岡県福岡市中央区天神2-5-35 新館B2階ライフスタイルビューティー

TEL 092-713-2221（直通）



オブ・コスメティックス 福岡三越店

福岡県福岡市中央区天神2-1-1 1Ｆ化粧品売場内

TEL 092-753-9813（直通）



オブ・コスメティックス センテラス天文館店

鹿児島県鹿児島市千日町1-1 センテラス天文館 1F

TEL 099-295-0658(直通)



オブ・コスメティックス 銀座ショールーム

東京都中央区銀座6-3-2 ギャラリーセンタービル3F

TEL 03-6274-6621（直通）



オブ・コスメティックス 表参道ショールーム

東京都渋谷区神宮前4-2-15

TEL 03-5771-8835

グランクラブ オブヘアー 店内コスメショップ

千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテル本館B1

TEL 03-6550-8820



Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ofcosmeticsshop/

楽天店

https://www.rakuten.co.jp/ofcosmetics/

Amazon店

https://www.amazon.co.jp/stores/Ofcosmetics/page/070ADBBE-5C7A-4FFA-8FAF-9B9629AC45C6?ref_=ast_bln

ZOZOCOSME店

https://zozo.jp/shop/ofcosmetics/





■会社概要

【 Of cosmetics 】

設立：2000年6月12日（株式会社オブ・コスメティックス）

代表取締役社長：古里 治

本社所在地：東京都中央区銀座6-3-2ギャラリーセンタービル3F

HP：http://www.ofcosmetics.co.jp