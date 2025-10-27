アニメとゲームの世界に飛び込もう！ 「ニジゲンノモリ　アニメ淡路島公園」で秋のお出かけを大満喫！ 『ニジゲンノ“モリモリ” キャンペーン in Autumn』

株式会社ニジゲンノモリ

兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」内にある、アニメやゲーム、映画など二次元コンテンツの世界観を実体験できるアニメパーク「ニジゲンノモリ」では、お出かけしやすくなった秋の休日をお得に楽しめる『ニジゲンノ“モリモリ” キャンペーン in Autumn』を2025年10月28日（火）より実施いたします。

本キャンペーンでは、この秋・冬に開催されている期間限定イベント「モンスターハンター・ザ・フィールド in ニジゲンノモリ」もしくは、ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾＋常設アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」、「NARUTO＆BORUTO 忍里」、「ゴジラ迎撃作戦」、「ドラゴンクエスト アイランド」のいずれか1つを組み合わせた、特別なセットチケットを販売いたします。

チケットセットには、「モンスターハンター・ザ・フィールド」と常設アトラクション4つのうちいずれか1つのライトチケットを組み合わせたチケット、ならびに、アニメ『鬼滅の刃』コラボイベントと常設アトラクション4つのうちいずれか1つのライトチケットを組み合わせたチケットをご用意。期間限定イベントと常設の人気アトラクションをお得に一日で満喫できる、“モリモリ”なニジゲン体験をお楽しみいただける内容となっております。

お出かけシーズンの秋に、友達と家族と、今年の最高に楽しい思い出にニジゲンノモリを遊びまくろう！

▲「モンスターハンター・ザ・フィールド in ニジゲンノモリ」 (C)CAPCOM▲ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』 「ナイトウォーク 無限城への軌跡」 (C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable■キャンペーン概要

実 施 日：

2025年10月28日（火）より開始

※「モンスターハンター・ザ・フィールド in ニジゲンノモリ」はコラボイベント終了の11月3日(月)分までの販売

※アニメ『鬼滅の刃』コラボイベントは、イベント終了の12月14日(日)分までの販売

販売開始：

10月27日（月）14:00

内容：

年内に終了する2つの期間限定コラボイベント「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」もしくは、ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』「ナイトウォーク 無限城への軌跡」の入場チケット＋ニジゲンノモリの4つの常設アトラクションのライトチケットがセットになった、1日中遊べるお得なチケットを販売

内容：

・「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」（一狩り券）※11月3日（月）まで

・ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』ナイトウォーク「無限城への軌跡」 ※12月14日（日）まで

上記から1つのチケット＋下記アトラクションのライトチケット1つがセットになったスペシャルチケット

・「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」

・「NARUTO＆BORUTO 忍里」

・「ゴジラ迎撃作戦 ～国立ゴジラ淡路島研究センター～」

・「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」

チケット購入

■「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」（1狩り券）＋各アトラクションセット券 ※11月3日（月・祝）まで

・「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」セット券 大人5,700円～7,500円 小人2,900円～3,600円

https://www.asoviewcom/channel/ticket/FJwHR7DnL7/ticket0000045079/

・「NARUTO＆BORUTO 忍里」セット券 大人5,500円～7,300円 小人2,900円～3,600円

https://www.asoview.com/channel/ticket/FJwHR7DnL7/ticket0000045082/

・「ゴジラ迎撃作戦」セット券 大人5,000円～6,800円 小人2,900円～3,600円

https://www.asoview.com/channel/ticket/FJwHR7DnL7/ticket0000045083/

・「ドラゴンクエスト アイランド」セット券 大人5,600円～7,700円 小人2,900円～3,900円

https://www.asoview.com/channel/ticket/FJwHR7DnL7/ticket0000045084/

■ニジゲンノモリ×『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾「ナイトウォーク 無限城への軌跡」＋各アトラクションセット券 ※12月14日（日）まで

・「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」セット券 大人6,400円～7,600円 小人2,700円～3,400円

https://www.asoview.com/channel/ticket/FJwHR7DnL7/ticket0000042301/

・「NARUTO＆BORUTO 忍里」セット券 大人6,200円～7,400円 小人2,700円～3,400円

https://www.asoview.com/channel/ticket/FJwHR7DnL7/ticket0000042302/

・「ゴジラ迎撃作戦」セット券 大人5,700円～6,900円 小人2,700円～3,400円

https://www.asoview.com/channel/ticket/FJwHR7DnL7/ticket0000042303/

・「ドラゴンクエスト アイランド」セット券 大人6,300円～7,800円 小人2,700円～3,700円

https://www.asoview.com/channel/ticket/FJwHR7DnL7/ticket0000042304/

■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。

日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。

「ドラゴンクエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」シリーズ「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。

※詳細はHP（https://nijigennomori.com/）よりご覧いただけます。