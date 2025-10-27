¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
°ð¾ë¤Î¼«Á³¤ÈÊë¤é¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¡ª¡Ø¤¤¤Ê¤®¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡Ù³«ºÅ¡ª
£±£±·î£´Æü¡Ê²Ð¡Ë～£±£²·î£²£¶Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡Ë¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò£Ê£ÒÃæ±ûÀþ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¾®¶â°æ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ß· Íµ¡Ë¡¢°ð¾ë»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§髙¶¶ ¾¡¹À¡Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í°ð¾ë»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ê²ñÄ¹¡§紱Èø ÏÂÉ§¡Ë¡¢°ð¾ë»Ô¾¦¹©²ñ¡Ê²ñÄ¹¡§ÆàÎÉÉô µÁÉ§¡Ë¤Ï¶¦Æ±¤Ç¡¢£±£±·î£´Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é£±£²·î£²£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢°ð¾ë¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏºÆÈ¯·¡¤È³èÀ²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢µþ²¦ÁêÌÏ¸¶Àþ¡¦£Ê£ÒÆîÉðÀþ±èÀþ¤Î°ð¾ë¥¨¥ê¥¢³Æ½ê¤ò¼þÍ·¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¤¤¤Ê¤®¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ê¤®¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤Ï¡¢µþ²¦ÁêÌÏ¸¶Àþ¡Êµþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¡¦°ð¾ë±Ø¡¦¼ãÍÕÂæ±Ø¡Ë¤ª¤è¤Ó£Ê£ÒÆîÉðÀþ¡ÊÌðÌî¸ý±Ø¡¦°ð¾ëÄ¹¾Â±Ø¡¦ÆîÂ¿Ëà±Ø¡Ë¤Î£¶±Ø¤Î¤Û¤«¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢¸ø±à¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤Ê¤É¡¢°ð¾ë¥¨¥ê¥¢Æâ·×£³£°¥«½ê¤¢¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¡Ê£Ç£Ð£Ó¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡££²£°¸Ä°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢°ð¾ëÆÃ»ºÉÊ¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê·ÊÉÊ¡×¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò£·¸Ä°Ê¾å½¸¤á¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã¾Þ¤È¤·¤ÆÆÃÀ½¥³ー¥¹¥¿ー¤â¤·¤¯¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»²²Ã¾Þ¤ÏÀèÃå£·£°£°Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¡Ö¤¤¤Ê¤®¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë¼Â»Ü´ü´Ö¡¦¾ì½ê
´ü´Ö¡§£±£±·î£´Æü¡Ê²Ð¡Ë～£±£²·î£²£¶Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ì½ê¡§°ð¾ë¥¨¥ê¥¢Á´°è¡ÊÅ´Æ»±Ø¡¦¸ø±à¡¦´Ñ¸÷»ÜÀß¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ·×£³£°¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ë
¡Ê£²¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢°ð¾ë»ÔÆâ¤Î»ØÄê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú»²²Ã¤ÎÎ®¤ì¡Û
£±¡¥¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Æ¡¢²¼µ£Õ£Ò£Ì¤â¤·¤¯¤Ï°ð¾ë»ÔÆâ¤Îµþ²¦ÁêÌÏ¸¶Àþ¤ª¤è¤Ó£Ê£ÒÆîÉðÀþ¤Î³Æ±Ø¤Ë·Ç¼¨¤·¤Æ¤¢¤ëËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¥Ý¥¹¥¿ー·ÇºÜ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¥µ¥¤¥È¡§https://inagi-kanko.jp/?p=we-page-event-entry&event=592932&cat=24586&type=event
£²¡¥¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¤·¤Æ¥¨¥ó¥È¥êー
¡¦¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ø¤Î»²²ÃÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò³ÍÆÀ
¡¦°ð¾ë¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î£³£°¥«½ê¤ÎÂÐ¾Ý¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ê±Ø¡¢¸ø±à¡¢´Ñ¸÷»ÜÀß¤Ê¤É¡Ë¤ËÅþÃå¤·¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤ò³«¤¤¤Æ¡¢²èÌÌ¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¼èÆÀ¥Ü¥¿¥ó¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ê°ìÉô¡Ë
¡¦°ð¾ëÃæ±û¸ø±à¡¦¡¦¡¦°ð¾ë»Ô¤Î¤Û¤ÜÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¸ø±à¤Ç¡¢Â¿ËàµÖÎÍ¤Î°ì³Ñ¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢Áí¹çÂÎ°é´Û¤äÁí¹ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢ÉðÂ¢Ìî¤Î¼«Á³ÎÓ¤òÀ¸¤«¤·¤¿»¶ºöÏ©¤¬¤¢¤ê¡¢·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»°ÂôÀî¤µ¤¯¤é²óÏ¡¦¡¦¡¦»°ÂôÀîÎ¾´ß¤ÏÍ·ÊâÆ»¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»¶Êâ¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àî¤Ë±è¤Ã¤Æ¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤ä»³ºù¤Ê¤É¤ª¤è¤½£±¡¥£·£ë£í¡¢Ìó£³£²£°ËÜ¤Îºù¤ÎÌÚ¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎãÇ¯½Õ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Öºù¡¦Íü¤Î²Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±²Õ½ê¤Ë¤Æ£³·î²¼½Ü¤«¤é£´·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤ÆÌë´Ö¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊäÂ¡Û¤¤¤Ê¤®¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ð¾ë»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¦°ð¾ë»Ô¡¦°ð¾ë»Ô¾¦¹©²ñ¤Ç¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Î´Ñ¸÷»ñ¸»¤ª¤è¤Ó¾¦Å¹³¹¤ä°û¿©Å¹Åù¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢»ÔÆâ¤ØÍèË¬¤µ¤ì¤¿Êý¤¬°û¿©Å¹Åù¤Î¾ðÊó¤òµ¤·Ú¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ÔÆâ¤Ø¤Î²óÍ·À¤ª¤è¤ÓÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
ËÜ¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡¢Æ±»þ±¿ÍÑ³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿TOKYO GIANTS TOWN¤ª¤è¤Ó¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÍ·±àÃÏ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñー¥¯¥Þ¥Ã¥×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÁÐÊý¤Î¥Þ¥Ã¥×¤ò¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥·ÊÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë·ÊÉÊ
¡Ê£²¡ËÃ£À®¾Þ¤Î±þÊçÊýË¡
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÆâ¤Ë³Æ¾Þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¿¥ó¥×¿ô¤ò½¸¤á¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¥µ¥¤¥È¤è¤ê³Æ¾Þ¤Ø¤Î±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÅöÁª¼Ô¤ÎÈ¯É½¤Ï·ÊÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
·ÊÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯£±·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë»²²Ã¾Þ¤Î±þÊçÊýË¡¤ª¤è¤Ó°ú´¹ÊýË¡
¥¹¥¿¥ó¥×¤ò£·¸Ä°Ê¾å½¸¤á¤¿Êý¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¥µ¥¤¥È¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤ò²¼µ»ÜÀß¤Ë¤ÆÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¾Þ¤È¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ã»²²Ã¾Þ°ú´¹Àè¢ä
»ÜÀßÌ¾¡§¤¤¤Ê¤®È¯¿®´ðÃÏ¥Ú¥¢¥Æ¥é¥¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ°ð¾ë»ÔÅìÄ¹¾Â£µ£±£¶－£²¡Ê£Ê£Ò°ð¾ëÄ¹¾Â±Ø¤«¤é¤¹¤°¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§£±£°»þ～£±£¹»þ
±Ä¶È´ü´Ö¡§Ç¯ÃæÌµµÙ
¢¨»²²Ã¾Þ°ú´¹´ü´Ö¤ÏÅö¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÆâ¡Ê£±£±·î£´Æü～£±£²·î£²£¶Æü¡Ë¤Î»ÜÀß±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀèÃå£·£°£°Ì¾ÍÍ¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¥ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
°ð¾ë»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ê¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§inagi-kanko02@bz04.plala.or.jp¡Ë
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¤â¤·¤¯¤ÏÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È°ìÍ÷
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô¹ÊóÃ´Åö¡¡TEL¡¥£°£´£²－£³£³£·－£³£±£°£¶
³ô¼°²ñ¼ÒJRÃæ±ûÀþ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó ¹Êó TEL¡¥£°£´£²－£¶£¸£¶－£³£±£°£°
°ð¾ë»ÔÌò½ê¡¡»º¶ÈÊ¸²½¥¹¥Ýー¥ÄÉô¡¡´Ñ¸÷²Ý¡¡¡¡¡¡TEL. £°£´£²－£³£·£¸－£²£±£±£±
