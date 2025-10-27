系統用蓄電池事業の進捗状況について

スターシーズ株式会社

スターシーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木雅順、東証スタンダード市場：コード番号3083、以下「当社」）が2026年２月期に新たな事業として推進している系統用蓄電池事業につきまして、現状の進捗状況について、お知らせいたします。

１．経緯

当社は、2025年７月17日付け「新たな事業の開始に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、2027年度までに全国50カ所、合計出力100MW（蓄電池容量400MWh規模） の蓄電所の開発・運用を目指し、再生可能エネルギーの更なる導入拡大に貢献する系統用蓄電池事業を推進しております。

当社は、今後も引き続き、系統用蓄電池を活用した需給調整市場への参入を通じて、電力の安定供給と新たな収益基盤の確立を図るとともに、企業価値の向上に努めてまいります。

２．系統用蓄電池所の取得等の状況（2025年10月27日現在）

