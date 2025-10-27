住まいブランド〈ジオ〉誕生35周年記念 「わたしと〈ジオ〉」エッセーコンテストの受賞作品が決定 ～10月25日（土）に表彰式を京都水族館にて執り行いました～

阪急阪神不動産株式会社

阪急阪神不動産株式会社は、住まいブランド〈ジオ〉誕生35周年を記念して、本年4月から5月に募集した「わたしと〈ジオ〉」エッセーコンテストにつきまして、このたび受賞作品が決定しましたので、お知らせします。

本コンテストは、〈ジオ〉ブランドの誕生から35年の歴史の中で生まれた〈ジオ〉との出会い、暮らしの思い出やエピソードを入居者様や地域の皆様から募るエッセーコンテストです。総数509作品ものご応募をいただき、厳正なる審査の結果、受賞10作品を選出しました。これを受けて10月25日（土）に京都水族館にて表彰式を行い、受賞者の皆様にトロフィーと賞金を授与しました。

最優秀賞作品は、声優の三瓶由布子さん、イラストレーターの小関恵子さんのご協力のもと映像化しました。この映像は「わたしと〈ジオ〉」エッセーコンテスト公式サイトにて本日より公開します。今後、他の作品映像も随時公開していく予定です。加えて、受賞作品集の冊子を制作し、当社の各販売センターなどで、ご来場のお客様に11月上旬より順次配付※します。

受賞作品や本コンテストの概要は、次のとおりです。

※：「わたしと〈ジオ〉」エッセーコンテストの受賞作品集の数には限りがございます。

■受賞作品の一部をご紹介

・最優秀賞 ペンネーム：ワルキューレ山田 様

～あらすじ～

わたしと夫が、大学生時代に通学に利用していた阪急電車。待ち合わせはいつも梅田駅の先頭だった。結婚そして子育てを経て、子どもたちが巣立ったのきっかけに懐かしの阪急沿線で住まいを探すことに。そこで阪急阪神不動産のマンション〈ジオ〉に出会い、夫婦の楽しい余生を愉しむはずだったのだが…

・阪急阪神不動産賞 ペンネーム：さっくん 様

～あらすじ～

「お空が見えるね」

3歳の息子が発した一言。私たちはアパートの1階で暮らしていた。

周囲が他の建物に囲われていた部屋の窓からは空が見えることはなかった。子どもが生まれて幸せに暮らしていた家族に突如訪れた悲劇。

新たな生活を〈ジオ〉に見出し、立ち上がるきっかけを見つける…

・阪急阪神ハウジングサポート賞 ペンネーム：あんころもち 様

～あらすじ～

唐突に始まった新居探し。運命に導かれるように〈ジオ〉での暮らしが始まった。希望に満ち溢れた新生活だったが、上手くいかないこともあり心が折れそうな時も。そんな私たちを見守ってくれていたのは、敷地に咲くソメイヨシノだった…

■「わたしと〈ジオ〉」エッセーコンテスト公式サイト

https://geo.8984.jp/35th/essay/

受賞10作品および最優秀賞作品の映像※を公開しています。

※今後、他の作品映像も随時公開していく予定です。

■エッセーコンテストの概要 本コンテストは終了しております

1．名称 「わたしと〈ジオ〉」エッセーコンテスト

2．募集期間 2025年4月4日(金)～5月18日(日)

3．応募方法

〈ジオ〉との出会い、暮らしの思い出やエピソードを400字以上800字以内のエッセーとして、専用応募フォームから応募

4．

賞金 最優秀賞（1名様） 賞金35万円

阪急阪神不動産賞（2名様） 賞金20万円

阪急阪神ハウジングサポート賞（2名様） 賞金20万円

佳作（5名様） 賞金 5万円

5．審査

阪急阪神不動産並びに阪急阪神ハウジングサポートの役員からなる審査委員と事務局による厳正な審査を実施しました。

6．発表 2025年10月25日（土） 京都水族館※1にて表彰式を行いました。

7．企画・運営 阪急阪神不動産株式会社 住宅事業企画部 企画グループ

※1 〈ジオ〉35周年イベントとして「京都水族館貸切イベント」を阪急阪神オーナーズクラブ※2会員様対象に開催し、水族館内に特設会場を設けました。

※2 阪急阪神オーナーズクラブとは、阪急阪神不動産（株）［旧阪急不動産（株）］、阪急電鉄（株）、阪神電気鉄道（株）、旧阪神不動産（株）が売主として販売するマンション、戸建、宅地の購入者様、及び入居者様（賃借人様）と、当社事業：一定基準を満たしたリフォーム・売買仲介・スタイルズ・賃貸マンション（一棟）にお住まいの方などの会員組織です。

参考資料

https://prtimes.jp/a/?f=d33147-515-89de3f70db656b94b0b17fef39746512.pdf

阪急阪神不動産株式会社 https://www.hhp.co.jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/55cda2fc7add1f52bd4f955152ad73c50fdc2b16.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1