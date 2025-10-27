お洒落も、機能も。どちらも妥協しない「タフニットシリーズ」新登場

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）は、タンブル乾燥できるタフなニットシリーズ「タフニットVネックベスト」「タフニットクルーネックカーディガン」「タフニット片畦トップス」を発売しました。

「忙しい毎日でも、お洒落は楽しみたい」

そんな声に応えるように、KEYUCA(ケユカ)から秋冬の新作「タフニットシリーズ」が登場しました。

“きれい見え”と“タフさ”を両立したこのシリーズは、機能性とデザイン性のどちらも妥協しない、日常に寄り添うニットアイテムです。

ラインナップは、タフニットクルーネックカーディガン、タフニットVネックベスト、タフニット片畦トップスの3型です。

すべてに、毛玉になりにくく、洗濯機で洗えて、タンブル乾燥にも対応。

「洗濯して干す時間がない」「天気に左右されずに乾かしたい」そんな日々のちょっとした悩みに寄り添い、洗ってすぐに乾かせるから、忙しい朝にも頼れる存在です。

仕事に育児に家事にと、時間に追われる毎日でも、気兼ねなくお洒落を楽しめる一着です。

「タフニットVネックベスト」

シャツやロンTとのレイヤードがしやすく、着回しの幅が広がるベスト。

すっきりとしたVネックでシンプルながらも上品な大人スタイルを演出。

ボトムを選ばず、オン・オフ問わず活躍する万能アイテムです。

「タフニットクルーネックカーディガン」

羽織るだけでこなれた印象に仕上がる、軽やかな着心地が魅力。

程よいBOXシルエットと、抜け感のあるネックラインが、カジュアルにもきれいめにも対応できるバランスの良さを備えています。

日常のスタイリングに自然と馴染み、乾燥機対応という機能性も嬉しいポイント。

「タフニット片畦トップス」

シリーズの中でも特にミニマルな印象で、1枚で様になるトップス。

片畦編みの表情がシンプルすぎず、程よいゆとりのあるシルエットが、きれいめにもカジュアルにも

対応します。

着る人のスタイルに寄り添いながら、毎日のコーディネートに自然と溶け込む一着です。

“毎日着たくなるニット”を目指して、素材・仕様・デザインのすべてにこだわったKEYUCAの新作。

忙しい日々の中でも、心地よく、そして美しく。

あなたの暮らしに、ちょうどいい一枚を。

特集ページ

https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=610001003(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=610001003)

タンブル乾燥10回試験※を実施！縮みはごくわずかで、日常使いでも安心。

本製品は、以下の条件でタンブル乾燥試験を（10回）繰り返し実施しました。

［洗濯］液温は30℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い選択処理。ネットは使用していません。

［乾燥］低温乾燥：排気温度の上限は最高60℃。

※JIS-L-1930 C3G タンブル

その結果、縮みはごくわずかで、日常使いにおいて安心してお使いいただける範囲の縮小で留まりました。※試験はJIS規格に準じた方法で実施しています。

商品詳細

タフニットVネックベスト

価格 ：\3,990(税込\4,389)

発売日：10月3日(金)

カラー：グレー、ブラック、パープル

サイズ：フリーサイズ／肩巾＝36cm、

身幅＝51cm、着丈＝54cm、

裾巾＝102cm

素材 ：アクリル50%、ポリエステル30%、

ナイロン20%

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7907024&cat=610001004

タフニットクルーネックカーディガン

価格 ：\4,990(税込\5,489)

発売日：10月17日(金)

カラー：オフホワイト、グレー、ネイビー

サイズ：フリーサイズ／肩巾＝52cm、

身幅＝112cm、着丈＝59cm、

袖丈＝47cm、裾巾＝108cm

素材 ：アクリル50%、ポリエステル30%、

ナイロン20%

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7907021&cat=610001004

タフニット片畦トップス

価格 ：\3,990(税込\4,389)

発売日：10月24日(金)

カラー：オフホワイト、ブラック、ベージュ、

パープル

サイズ：フリーサイズ／肩巾＝42cm、

身幅＝106cm、着丈＝前56cm・後60c

m、袖丈＝47cm、裾巾＝106cm

素材 ：アクリル50%、ポリエステル30%、

ナイロン20%

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7907027&cat=610001003

ブランド概要

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。

河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

URL ：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、

グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャーインターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、

ThreeS事業、ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp