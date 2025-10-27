Supermicro、AMDのEPYC（TM） 4005シリーズ・プロセッサーを搭載した新型6U 20ノードMicroBlade（R）により、クラウドサービスプロバイダー向けソリューションのラインアップを拡充





将来を見据えた6U MicroBladeは、統合型イーサネットスイッチ、96％効率のTitaniumレベル電源、および統合リモート管理モジュールを備えた、コスト効率に優れたグリーンコンピューティングソリューションを提供します。

AMD EPYC™ 4005 CPUを搭載した最新のMicroBladeは、従来の1Uサーバーと比較して3.3倍の高密度を実現し、1ラック（48U）あたり最大160台のサーバー、合計2560コアのCPUを搭載可能です

クラウドコンピューティング、ウェブホスティング、VDI、AI推論、エンタープライズワークロード向けに設計されたSupermicroのAMDベースサーバーは、ラックあたりのサーバーインスタンス数を増やすことを可能にします

米国カリフォルニア州サンノゼ, 2025年10月27日 /PRNewswire/ -- AI、クラウド、ストレージ、5G／エッジ向けの総合ITソリューションプロバイダーであるSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI）は、強力なパフォーマンス、高効率、そして高いコストパフォーマンスを実現するよう最適化された、AMDベースのEPYC™ 4005シリーズCPUサーバーの最新モデルを発表しました。Supermicroは、新たなマルチノードソリューションMicroBladeを紹介します。これは、電力・冷却・ネットワークを一元管理できる、スケーラブルかつコスト効率に優れたソリューションを求める企業に最適です。



New 6U MicroBlade Systems Powered by AMD EPYC 4005 CPUs



「当社は、AMD EPYC 4005シリーズ・プロセッサーを搭載した新しいSupermicro MicroBladeを通じて、製品ラインアップをさらに拡充し続けています」と、Supermicroの社長兼CEOであるCharles Liang氏は述べています。「この新製品は、当社の成功しているEPYCベース製品ラインに加わるものであり、クラウドサービスプロバイダーにとって非常にコスト効率が高く、環境に優しいコンピューティングソリューションを提供します。1台の48Uラックには最大160台のサーバーと16台のイーサネットスイッチを搭載でき、各エンクロージャー内蔵のスイッチにより、圧倒的な演算能力を実現します。」

詳細については、以下をご覧ください：https://www.supermicro.com/en/featured/epyc-4000-series

AMD EPYC 4005を搭載したSupermicro MicroBladeシステムは、Supermicro独自のビルディングブロックアーキテクチャ設計に基づき構築され、比類のない効率性、拡張性、および手頃な価格を実現します。従来の1Uサーバーと比較して、最大95%のケーブル削減、70%のスペース節約、30%の省エネルギーを実現するなど、データセンター顧客に幅広いメリットを提供します。これにより企業は総所有コスト（TCO）削減を最大化できるだけでなく、データセンターの効果的な近代化に向けたさらなる機会も開かれます。。

Supermicro MicroBladeにはデュアルポート10GbEネットワークスイッチが搭載されており、ネットワークトポロジーを簡素化するとともに、ラックあたりのサーバーインスタンス数を増やすことが可能です。シャーシ管理機能には、冗長化されたシャーシ管理モジュール、業界標準のオープンIPMIインターフェース、そしてRedfish APIが含まれており、システム管理の複雑さを軽減します。

各 MicroBlade サーバーブレードは、最大16コアの AMD EPYC™ 4005 CPU、192GB DDR5 メモリ、およびデュアルスロット FHFL GPU をサポートします。6U MicroBlade システムは、最大20枚の個別サーバーブレード、2台のイーサネットスイッチ、2つの管理モジュールを搭載でき、N+N 冗長性を提供します。専用ホスティング、VDI、オンラインゲーム、AI 推論に最適でコスト効率の高いソリューションです。

「私たちはシステムパートナーのことを念頭に置き、差別化されたコスト効率の高いエンタープライズソリューションを開発できるプロセッサを実現するために、AMD EPYC 4005 シリーズ CPU を設計しました」と、AMD エンタープライズ・HPC ビジネス担当 コーポレート・バイスプレジデントの Derek Dicker 氏は述べています。「メモリおよび I/O の機能セットに、最新の 'Zen 5' アーキテクチャを組み合わせることで、当社のテクノロジーパートナーは、成長中の企業や専用ホスティング事業者の特定のニーズに応える、強力でありながら手頃なシステムを柔軟に構築できるようになります。」

AMD EPYC™ 4005 は、この革新的なソリューションの中核を成しており、最大16コア・32スレッドを、わずか65WのTDPで提供することで、手頃な価格で性能と効率のバランスを実現します。Supermicro MicroBlade の TPM 2.0 と AMD Infinity Guard により、データセンターはデータ保護のための追加のセキュリティ層を提供しつつ、コストと複雑さを削減できます。

Super Micro Computer, Inc.について

Supermicro（NASDAQ：SMCI）は、アプリケーション最適化の総合ITソリューション分野のグローバル・リーダーです。カリフォルニア州サンノゼにて設立運営しているSupermicroは、企業、クラウド、AI、5G通信/エッジITインフラ向けの革新的な製品を市場に先駆けて提供することに取り組んでいます。同社は、サーバ、AI、ストレージ、IoT、スイッチ・システム、ソフトウェア、サポート・サービスを含む、トータルITソリューションのメーカーです。Supermicroのマザーボード、電源、およびシャーシ設計の専門知識は、さらに私たちの開発と生産を可能にし、グローバルな顧客のためのクラウドからエッジまでの次世代イノベーションを可能にします。製品は、自社施設（米国、アジア、オランダ）で設計・製造されており、グローバルな事業展開を活かしてスケールと効率性を高め、最適化によってTCOの改善と環境負荷の低減（グリーン・コンピューティング）を実現します。受賞歴のあるServer Building Block Solutions®ポートフォリオでは、お客様が正確な作業負荷量と用途に合わせて、フォーム・ファクター、プロセッサー、メモリ、GPU、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却ソリューション（空調、フリー・エア・クーリング、液冷）の包括的なセットをサポートしている柔軟かつ再利用可能な、そしてビルディング・ブロックで構築されたシステムを、幅広いラインナップから選択して最適することができます。

Supermicro、Server Building Block Solutions、およびWe Keep IT Greenは、Super Micro Computer, Inc.の商標および/または登録商標です。

AMD、AMDロゴ、EPYC、およびこれらの組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。

その他のブランド、名称、商標は、各所有者に帰属します。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2803284/Super_Micro_6U_MicroBlade_Systems.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/1443241/Supermicro_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com