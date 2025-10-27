「Cath Kidston わんわんデー」開催！11月1日(土)″犬の日″の待望のドッググッズを発売。表参道店でプロによる撮影会やコンテストも

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役 執行役員社長：北村博之） が手がける、英国発のライフスタイルブランドCath Kidston（キャス キッドソン）は、「犬の日」である11月1日(土)に、ブランド初のドッググッズをCath Kidston 表参道店と、公式オンラインストア(https://cathkidston.jp/)にて発売いたします。11月7日(金)からはコクーンシティ さいたま新都心店で発売、ほか京都ポルタ店、ルクア大阪店、天神地下街店では、11月7日(金)から11月30日(日)まで期間限定で展開いたします。また、ドッググッズのローンチを記念し新作の犬柄トートバッグを11月1日(土)より全店で発売いたします。

また、 表参道店では11月1日(土)～11月2日(日)に「Cath Kidston わんわんデー」を開催。ドッググッズを11,000円(税込)以上お買い上げのお客様を対象に、わんこと家族の写真館punkt.(プンクト)さんによる、愛犬との撮影会も実施いたします。撮影した画像には愛犬のお名前を入れてその場でスマートフォンにお送りします。撮影した画像は、ランダムで11月1日(土)～11月7日(金)の間店内のサイネージに投影いたします。その後、11月3日(月)～11月7日(金)はフォトブースを開放し、ドッググッズを5,500円(税込)以上ご購入で、お客様自身で愛犬とご一緒に自由に撮影していただけます。（ドッグウェアのお貸出しもございます。）

ウェアは主にこれからの寒い季節に愛犬を暖かく包み込む裏起毛素材を用いています。

フリルスリーブドレスは、スカートやフリルがキュートな一着。背中に並んだ3つのリボンもおしゃれポイントです。デザイン性の高いスカートドッキングスウェットと、シャツドッキングスウェットは、愛犬と飼い主のお揃いが可能。同じアートのトップで愛犬とコーディネートすれば、いつものお散歩がもっと楽しくなること間違いなし。

スウェットトップスはもっちりとした裏起毛の生地で、シンプルで毎日でも着たいアイテム。

キルティングベストは、袖なしのデザインが愛犬の動きを妨げず、背中にはリードを通す穴が開いているのでお出かけ時の防寒にオススメです。一見ボタン式ですが、実はマジックテープで着脱ができる便利なアウターです。

ハーネスとリードは、愛犬も飼い主にもやさしい快適性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。ハーネスの愛犬の身体に直接触れる内側や、リードの飼い主さんの手に触れる内側には、クッション性のある生地を使用し、ハーネスはマジックテープで簡単に着脱できます。お出かけ前からお散歩中、お出かけの後も快適にお使いいただけて、同じ柄でハーネスとリードを揃えれば、統一感のあるお散歩のコーディネートが完成します。

愛犬・愛猫が安らげるペットベッドは、大人気のHarmony Ditsy柄。お部屋に馴染みやすいスクエア型（カドラー型）で、置き場所を選びません。また、中のクッションは取り外しができ、手洗いも可能なので、いつでも清潔に保てます。底面には滑り止め付き。お部屋に置くだけでインテリアを華やかに彩ります。

商品詳細

11月1日(土)発売

Cath Kidston直営店 / 公式オンラインストア(https://cathkidston.jp/)

♢【Dog】フリルスリーブドレス Harmony Ditsy / Billie and Friends S/M/L 6,600円(税込)

♢【Dog】スカートドッキングスウェット Rose Heart Ditsy S/M/L 7,700円(税込)

♢【Dog】シャツドッキングスウェット Dog Heads S/M/L 7,700円(税込)

♢【Dog】スウェットトップス Harmony Ditsy / Billie and Friends S/M/L 7,700円(税込)

♢【Dog】キルティングベスト Cath Icon S/M/L 8,250円(税込)

♢【Dog】ハーネス Harmony Ditsy / Cath Icon S/M/L 6,600円(税込)

♢【Dog】リード Harmony Ditsy / Cath Icon S/M 4,950円(税込)

♢【Dog】ベッド Harmony Ditsy 13,200円(税込)

♢【Dog】スリングバッグ Harmony Ditsy 15,400円(税込)

♢トートバッグ Stanley and Friends 4,950円(税込) ※全店で発売

■punkt.(プンクト)

2020年に活動を始めた「punkt.」は、世田谷・用賀のスタジオでわんちゃん、ねこちゃんと家族を中心に幅広く撮影しています。“わんちゃんねこちゃんも家族の一員として一緒に

撮影している”のが特徴です。企業コラボやイベントでの出張撮影、

マタニティフォト、ウェディングフォトなど多彩に展開しています。家族の大切な瞬間を、

自然で温かみのある写真として残します。

■Cath Kidston (キャス キッドソン)

Cath Kidstonは、30年以上もの長きにわたりプリントの歴史を持つ英国のライフスタイルブランド。1993年にロンドンで設立後、アップサイクルの家具やヴィンテージ商品を販売したことが起源となっています。その後、手描きのプリントを施した遊び心あふれる様々な商品展開で世界中に知れ渡り、人々の日常に喜びをもたらすブランドへと今も成長を遂げています。ノスタルジックな花柄や、緻密に配置された細やかなプリント柄で、ブランドの代名詞でもあるバッグやアクセサリーから家庭用品、アパレルに至るまでライフスタイルの幅広い商品を世の中に発信しています。

【店舗情報】

Cath Kidston 表参道店 11:00 ~ 20:00 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目9-3

Cath Kidston 京都ポルタ店 10:00 ~ 20:00 〒600-8216 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901 B2F

Cath Kidston ルクア大阪店 10:30 ~ 20:30 〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3ルクア大阪ルクア8F

Cath Kidston 天神地下街店 10:00 ~ 20:00 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目天神地下街東2番街303号

Cath Kidston 西銀座店 11:00 ~ 20:00 〒104-0061 東京都中央区銀座4-1 NISHIGINZA 1F

2025年10月31日(金)オープン!

Cath Kidston コクーンシティ さいたま新都心店 10:00 ~ 21:00 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 コクーンシティ コクーン1 2階