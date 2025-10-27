一般社団法人日本クレジット協会への入会に関するお知らせ

日本システム技術株式会社

当社は、2025年10月1日付で一般社団法人日本クレジット協会に準会員（※１）として入会いたしました。

今後は、本協会の資格・研修制度を通じて、業界の最新動向や法制度への理解を深めるとともに、安心・安全な決済システムの構築、及び利用者様の利便性向上に貢献してまいります。

■一般社団法人日本クレジット協会について

一般社団法人日本クレジット協会（Japan Consumer Credit Association、略称：JCA）は、日本のクレジット業界を代表する業界団体であり、消費者保護と業界の健全な発展を目的として活動されています。2009年に設立され、クレジットカード会社や信販会社など約900社が加盟しています。

一般社団法人日本クレジット協会ホームページ：https://www.j-credit.or.jp/

※１ 一般社団法人日本クレジット協会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者

【本件に関するお問い合わせ先】

日本システム技術株式会社

デジタルイノベーション事業本部

TEL：03-6718-2776

Mail：sales-east@jast.co.jp

URL：https://www.jast-si.jp/

▼日本システム技術株式会社 企業情報

https://www.jast.jp/

