＜オンライン限定＞秋冬のイベントシーズンにおススメ！THE CITY BAKERY では人気のペイストリーを詰め合わせた『NEW YORK SWEETS BOX』を好評販売中。

株式会社フォンスAmerican Cookie, Scone, Biscuit & Cornbread.THE CITY BAKERY ONLINE SHOP『NEW YORK SWEETS BOX』

2013年の日本初上陸以来、全国に展開する「THE CITY BAKERY」。オンラインショップでは、焼菓子やグッズのほか、冷凍便でお届けするペイストリーやアメリカンクッキーを限定販売しています。これからの季節、サンクスギビング＆クリスマスのホームパーティーや、寒い季節のおこもり時間におススメの詰め合わせ！お近くに店舗がない方や、忙しい日々をお過ごしの皆さまへ。ベーカーが丁寧に作る商品を、＜おいしいお召し上がり方＞と合わせてお届けいたします。冷凍庫にあると嬉しいスイーツとして、大切な方へのギフトとして、ぜひご利用ください。

ONLINE SHOPはこちら :https://x.gd/qBfTL

● RECOMMEND！人気の6種を詰め合わせた「CBペイストリーBOX」ホームパーティーや毎日のおやつに嬉しいラインナップ。ひとつずつ解凍できる、便利な個包装でお届けします。

＜冷凍便＞ CBペイストリーBOX(6種8個入り)

価格：\3,553 (税込)

内容：ミックスベリースコーン、ハニーレーズンスコーン、チーズビスケット、紅茶とチョコのビスケット×各1、コーンブレッド、チョコレートチャンククッキー(NYサイズ)×各2

● Thanksgiving Day -感謝祭- の食卓に、NYの定番“コーンブレッド”コーングリッツのつぶつぶ食感がGOOD。ジャムやバター、ハチミツをかけるのもおススメです。

＜冷凍便＞ CBコーンブレッドBOX(5個)

価格：\2,052 (税込)

内容：コーンブレッド×5

●「CBアメリカンクッキーBOX」も、安定人気の一箱ですコーヒーや紅茶、ミルクなどお好みのペアリングでどうぞ。キュートなブルーの個包装は、オンラインショップ限定。

＜冷凍便＞ CBアメリカンクッキーBOX(5種)

価格：\2,160 (税込)

内容：チョコレートチャンククッキー、Wチョコレートクッキーホワイト、ココナッツクッキー、ピーナッツバタークッキー、オートミールレーズンクッキー×各1(NYサイズ)

・賞味期限：各商品、冷凍保存で2週間 / 解凍後は当日中にお召し上がりください

・送料別途、詳細はオンラインショップの商品ページをご確認ください

THE CITY BAKERY

● ABOUT THE CITY BAKERY

1990年、ニューヨーク・ユニオンスクエアに開業したベーカリー。創業者モーリー・ルービンは、TV局のプロデューサーだった異色の経歴の持ち主で、その独創的な発想から生まれたプレッツェルクロワッサンや濃厚なホットチョコレートは、瞬く間にニューヨーカーから愛されました。日本では2013年に大阪に初上陸して以来、東京・福岡・長野・神奈川・京都・名古屋・広島・仙台など全国に展開。各地で「街（CITY）のベーカリー」として、その地域の皆さまから親しまれています。

・公式 HP：thecitybakery.jp(https://thecitybakery.jp/)

・公式 instagram：citybakeryjapan(https://www.instagram.com/citybakeryjapan/#)

・ONLINESHOP：shop.thecitybakery.jp(https://x.gd/qBfTL)