豪華セット777円＆総額100万円分のお食事券が当たる感謝祭を開催『肉のよいち 名駅本店』オープン7周年祭！11月1日（土）～11月30日（日）の1か月間限定

株式会社Ａｃｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ

焼肉専門店「肉のよいち」などの飲食店を運営する、株式会社アクトコミュニティ（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：柳瀬雅斗、以下 当社）は、『肉のよいち 名駅本店』のオープン7周年を記念し、2025年11月1日（土）から11月30日（日）までの期間限定で「名駅本店7周年祭」を開催します。日頃のご愛顧に感謝を込めて、特別価格の「7周年セット」や、豪華お食事券が当たるキャンペーンなど、お得で楽しい企画を多数実施します。

■ 7周年記念特別メニュー「7周年セット」

通常2,854円（税別）の人気メニューを、感謝価格の777円（税別）で提供。釜炊きごはん1合、大将タン元食べ比べ、赤身ユッケが味わえる、肉のよいちの魅力を詰め込んだスペシャルセットです。

【販売期間】2025年11月1日（土）～11月30日（日）

【販売価格】777円（税別）

【内容】釜炊きごはん1合/大将タン元食べ比べ/赤身ユッケ

釜炊きごはん1合大将タン元食べ比べ赤身ユッケ■ 名物「ガツン麺」7辛チャレンジ企画

人気の「ガツン麺」に、周年祭限定の“超激辛”バージョンが登場！10分以内に完食した方には、2,000円分のお食事券をプレゼント。

激辛好き・チャレンジャー必見の企画です。

■ 総額100万円分のお食事券プレゼントキャンペーン

公式Instagram（@nikunoyoichi_official）で開催するフォロー＆シェアキャンペーン。周年祭の投稿をストーリーでシェアし、公式アカウントをタグ付けした方の中から抽選で、1万円分のお食事券を100名様にプレゼントします。

【応募期間】2025年11月1日（土）～11月30日（日）

【当選者数】100名様【賞品】1万円分のお食事券（総額100万円相当）

【応募方法】１.「@nikunoyoichi_official」をフォロー

２.周年祭投稿をストーリーでシェア＆タグ付け

「肉のよいち」おすすめメニュー

看板メニューの「黒毛和牛A5カルビ 699円」は創業九十年の老舗食肉問屋『トキノ屋』より、最高等級A5黒毛和牛を一頭買い。熟練の職人が一枚一枚を丁寧に仕立てた、肉のよいちでしか味わえない至福の一皿となっております。また、注文ごとに炊き上げる「釜炊きご飯」は、創業百年の老舗米屋「名将」が厳選した「よいち米」を使用しており、米の香りと甘みを最大限に引き出した一品は、焼肉との相性抜群です。ランチでは「一人一釜の焼肉定食」をはじめとする定食スタイルが人気です。

炊き立て釜炊きご飯 599円（税込658円）

1組ごとに炊き上げる釜炊きご飯は、米の香りと甘みを最大限に引き出す独自の専用ブレンド米を使用。炊き立ての湯気とともに、焼肉との相性抜群なご飯が楽しめます。

黒毛和牛A5カルビ 699円（税込768円）

よいちの看板メニュー黒毛和牛A5カルビ！食べたらわかるその圧倒的コスパ！口に入れた途端とろける肉に、よいち特製だれをたっぷりとつけて炊き立ての釜炊きご飯と一緒にどうぞ。

大将タン元盛り合わせ 999円（税込1,098円）

柔らかいタン元のみ使用！なのにこの価格!?脂ののったタン元のみを使用した逸品です。よいち特製のレモンだれでお召し上がりください。

※写真は二人前です。

厚切り和牛上ロース 999円（税込1,098円）

厚切りでいただく贅沢！よいちのロースは肉の旨味が違います。まずはよいちのオリジナルスパイスで一口で頬張ってください。口の中から幸せが溢れ出ます。

ガツン麺 899円（税込988円）

よいちの裏名物！辛いもの好きの方は必食！ガツンとくる旨辛のスープにつるつると喉越しの良い麺が食欲をそそります。

■ランチメニューのおすすめ※名駅本店での提供時間は11:30-14:00月替わり御膳 1,699円（税込1,898円）

大人気の「一人一釜の焼肉定食」の一部定食にお肉増量セットが登場しました！もっとたくさんお肉が食べたい！というお客様の声から誕生した今回の大満足セットメニューは、全９種類をご用意しております。

また定食には産地にこだわった濃厚な厳選卵や無料のお出汁がございますので、そちらでTKGや出汁茶漬けも楽しめます。

※写真はイメージです。

【店舗概要】

店名：肉のよいち 名駅本店

店舗住所：愛知県名古屋市中村区名駅４-23-10

電話番号：052-589-9750

営業時間：

ランチ / 11:30～14:00（L.O 13:30）

ディナー / 17:00～23:00 （料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30）

店休日：なし

店舗規模：40坪 /84席

開店日：2018年10月26日

URL：https://www.nikunoyoichi.co.jp/

【『肉のよいち』について】

名古屋市を中心に展開する焼肉専門店「肉のよいち」は、“炊きたて釜炊きごはんに合う極上の焼肉”をテーマに掲げています。A5ランク黒毛和牛と注文ごとに炊き上げるツヤツヤの釜炊きご飯の組み合わせは「ごはんが主役級にうまい」とSNSでも話題。現在は名古屋を拠点に、東海・関西・首都圏へと店舗を広げる焼肉専門チェーンとして展開し、地域に密着した人気店として、おひとり様からファミリーまで幅広い層に支持されています。

【代表プロフィール】株式会社アクトコミュニティ代表取締役社長柳瀬 雅斗（やなせ まさと）

1987年4月生まれ・愛知県出身。10代で飲食店のアルバイトから経験を積み、22歳でイベント企画運営を通じた“プチ経営”に挑戦。25歳で独立し、自身のダイニングバーを開業するなど若くして起業の道を歩む。27歳で株式会社アクトコミュニティを創業し、「馬肉専門タテガミ」や「昼だけうなぎ屋」といった飲食業態の展開を通じてノウハウを蓄積。2018年11月には「肉のよいち」1号店を名古屋・名駅にオープン。焼肉業態に“ごはんを重視した新たな切り口”を導入することで差別化し、現在は直営3店舗・FC24店舗、計27店舗展開まで急成長させている。外食チェーン運営にとどまらず、「シェアリングエコノミー」スタイル（昼・夜で異なる業態を同一店舗で運営）や配膳ロボット導入など、新たな運営モデルを推進。“日本一の経営者を輩出する企業”を掲げ、教育と仕組みづくりにも注力している。

【『Act Community』について】

株式会社アクトコミュニティは、愛知県を拠点に外食産業を幅広く展開する飲食企業です。「食を通じて人と人をつなぎ、地域社会に貢献する」を理念に、多様なブランドを手掛けています。

主力の「肉のよいち」では、A5ランク黒毛和牛を手頃な価格で楽しめる独自の仕入れ体制と、“一人一釜”の炊き立てご飯という体験型サービスにより、多くのお客様から支持を獲得。また、馬肉の魅力を最大限に引き出す専門店「馬肉専門タテガミ」や、昼の時間帯に限定して高品質な鰻料理を提供する「昼だけうなぎ屋」など、専門性の高いブランドも展開しています。これらの業態を通じて、幅広い食文化の楽しみ方を提案し続けるとともに、今後も「手の届く贅沢」をテーマに全国規模でのブランド展開を推進してまいります。

【会社概要】

社名：株式会社アクトコミュニティ

本社所在地：愛知県名古屋市中区栄3-13-6オードヴィー栄2階

代表：代表取締役 柳瀬 雅斗

設立：2016年3月

事業内容：飲食店運営（焼肉 肉のよいち、昼だけうなぎ屋、鰻と和牛ふじさん、馬肉専門タテガミ）

精肉卸事業、FC事業

URL：https://www.nikunoyoichi.co.jp/