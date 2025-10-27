寄付でつなぐ地域の未来　とよなか夢基金助成団体募集

豊中市

豊中市では、市民公益活動基金（愛称＝とよなか夢基金）に寄せられた市民などからの寄付金を、さまざまな社会貢献活動への助成金として活用しています。

平成16年度から始まった本制度は、今年で21年目を迎え、これまでに計138団体・262事業に助成してきました。助成金をきっかけに活動の幅を広げ、任意団体からNPO法人格を取得し、地域で継続的に活動する団体もあります。

このたび、市民公益活動推進助成金の助成を希望する団体の募集を開始します。本事業を通じて「市民が市民活動の芽を育てはぐくむ」循環型の地域づくりをめざします。

助成事業及び説明会の概要

■助成事業の概要

＜初動支援コース＞

これから活動を始めようとする団体または活動を始めておおむね3年以内の団体の事業が対象。

対象となる事業費の4分の3以内で上限15万円助成。

＜自主事業コース＞

活動におおむね１年以上取り組んでいる団体の事業が対象。

対象となる事業費の2分の１以内で上限50万円助成。

※令和8年度の予算成立が前提となりますので、場合によっては内容などに変更が生じることがあります。

■募集説明会

日 時：11月28日(金)19時～20時30分

11月29日(土)10時～11時30分

会 場：市民公益活動支援センター（庄内幸町4-29-1 ショコラ1階）

定 員：各回30人

詳細はこちらから

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/npo/kikin/zyosei/reiwa8yumekikin.html