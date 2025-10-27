「秋の行楽 & 冬支度」秋から冬への準備に向けて、幅広い商品がAmazonスマイルセールに登場！人気の車種専用アイテムが期間限定の特別価格に。愛車にぴったりのカスタムパーツをお得に手に入れるチャンス！

写真拡大 (全8枚)

Fun Standard株式会社

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、2025年10月27日（月）9:00より開催される「Amazonスマイルセール」に参加いたします。





セール概要


セール名：Amazonスマイルセール


セール：2025年10月27日（月）9:00 ～ 11月4日（火）23:59



セール会場はこちら :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/69F2E049-F2C4-4611-BE37-7CA9B4472544?ingress=2&lp_context_asin=B0F8TRBSN8&visitId=21763e5a-df77-4374-b34f-cddf4192c706&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&ref_=ast_bln

セール対象商品（一例）


専用設計、置くだけ簡単取り付け


ジムニー/ジムニーシエラ/ジムニーノマド　アームレスト収納ボックス
ジムニー/ジムニーシエラ/ジムニーノマド　アームレスト収納ボックス

Amazon累計販売個数3000個突破！


※2025/9時点


収納力追加


置くだけジャストフィット


ジムニー専用設計


ドライブが楽になる肘置き追加


選べる7カラー



セール価格：7,870円→7,400円





商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CQXL5S6F?th=1

人気のハスラー専用設計


ハスラー専用　アームレスト/コンソールボックス
ハスラー専用　アームレスト/コンソールボックス

大容量収納


ジャストフィット


ハスラー専用設計


かんたん設置


充電設備機能付き


光るLED



セール価格：9,800円→9,300円







商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4K3ZBV6?th=1


ジムニーノマド専用設計！一台フルセット


ジムニーノマド 3Dマットコンプリートセット
ジムニーノマド 3Dマットコンプリートセット

車種専用設計：ピッタリフィット


防水・汚れ防止：水も泥も簡単に拭き取り可能


3D立体構造：ゴミを逃さない


丸洗い可能：簡単お手入れ


置くだけ設置：女性や子どももラクラク設置



※単品でもご購入いただけます。



セール価格：25,800円→24,500円






商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2RMGP8C?th=1


専用設計でピッタリフィット。3D立体構造でゴミを逃さない


N-BOX JF5/JF6 3Dマットセット
N-BOX JF5/JF6 3Dマットセット

車種専用設計：ピッタリフィット


防水・汚れ防止：水も泥も簡単に拭き取り可能


3D立体構造：ゴミを逃さない


丸洗い可能：簡単お手入れ


置くだけ設置：女性や子どももラクラク設置



※単品でもご購入いただけます。



セール価格：14,800円→14,000円





商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZDFJ7MZ?th=1


片手でかんたん開閉


ジムニー　ボンネットダンパー
ジムニー/ジムニーシエラ/ジムニーノマド ボンネットダンパー

片手で簡単開閉：油圧サポートで片手でスムーズにボンネットの開け閉めが可能。


ジムニー専用設計：ピッタリフィット


手の挟まり防止


エンジンルームの作業性向上



セール価格：4.980円→4,700円





商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8TRBSN8


不快な衝撃をやわらげる


突き上げソフト　バンプラバー
ハイエース200系 リア用セット 突き上げソフト　バンプラバー

突き上げをソフトに吸収


重積載でも安定した走り


ボルトオン取り付け


耐候性・耐久性・大容量



セール価格：8,480円→8,000円





商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH9MB5LN


今後の展開

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、今後もお客様のカーライフを快適にする商品の開発・販売を計画しています。




クラフトワークスロゴ


【CRAFTWORKS公式ショップ】


楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/


Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5


Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/



【CRAFTWORKS公式メディア】


Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official


tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works


YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722



【会社概要】


会社名：Fun Standard株式会社


代表者：


代表取締役　大屋 良介


代表取締役　笹森 広貴


本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001


事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等


HP：https://www.funstandard.jp/