「秋の行楽 & 冬支度」秋から冬への準備に向けて、幅広い商品がAmazonスマイルセールに登場！人気の車種専用アイテムが期間限定の特別価格に。愛車にぴったりのカスタムパーツをお得に手に入れるチャンス！

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、2025年10月27日（月）9:00より開催される「Amazonスマイルセール」に参加いたします。
セール概要
セール名：Amazonスマイルセール
セール：2025年10月27日（月）9:00 ～ 11月4日（火）23:59
セール会場はこちら :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/69F2E049-F2C4-4611-BE37-7CA9B4472544?ingress=2&lp_context_asin=B0F8TRBSN8&visitId=21763e5a-df77-4374-b34f-cddf4192c706&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&ref_=ast_bln
セール対象商品（一例）
専用設計、置くだけ簡単取り付け
ジムニー/ジムニーシエラ/ジムニーノマド アームレスト収納ボックス
Amazon累計販売個数3000個突破！
※2025/9時点
収納力追加
置くだけジャストフィット
ジムニー専用設計
ドライブが楽になる肘置き追加
選べる7カラー
セール価格：7,870円→7,400円
商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CQXL5S6F?th=1
人気のハスラー専用設計
ハスラー専用 アームレスト/コンソールボックス
大容量収納
ジャストフィット
ハスラー専用設計
かんたん設置
充電設備機能付き
光るLED
セール価格：9,800円→9,300円
商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4K3ZBV6?th=1
ジムニーノマド専用設計！一台フルセット
ジムニーノマド 3Dマットコンプリートセット
車種専用設計：ピッタリフィット
防水・汚れ防止：水も泥も簡単に拭き取り可能
3D立体構造：ゴミを逃さない
丸洗い可能：簡単お手入れ
置くだけ設置：女性や子どももラクラク設置
※単品でもご購入いただけます。
セール価格：25,800円→24,500円
商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2RMGP8C?th=1
専用設計でピッタリフィット。3D立体構造でゴミを逃さない
N-BOX JF5/JF6 3Dマットセット
車種専用設計：ピッタリフィット
防水・汚れ防止：水も泥も簡単に拭き取り可能
3D立体構造：ゴミを逃さない
丸洗い可能：簡単お手入れ
置くだけ設置：女性や子どももラクラク設置
※単品でもご購入いただけます。
セール価格：14,800円→14,000円
商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZDFJ7MZ?th=1
片手でかんたん開閉
ジムニー ボンネットダンパー
片手で簡単開閉：油圧サポートで片手でスムーズにボンネットの開け閉めが可能。
ジムニー専用設計：ピッタリフィット
手の挟まり防止
エンジンルームの作業性向上
セール価格：4.980円→4,700円
商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8TRBSN8
不快な衝撃をやわらげる
突き上げソフト バンプラバー
ハイエース200系 リア用セット 突き上げソフト バンプラバー
突き上げをソフトに吸収
重積載でも安定した走り
ボルトオン取り付け
耐候性・耐久性・大容量
セール価格：8,480円→8,000円
商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH9MB5LN
今後の展開
CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、今後もお客様のカーライフを快適にする商品の開発・販売を計画しています。
クラフトワークスロゴ
【CRAFTWORKS公式ショップ】
楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5
Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/
【CRAFTWORKS公式メディア】
Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official
tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works
YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表者：
代表取締役 大屋 良介
代表取締役 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/