【初音ミク×セルフ写真館 PICmii】カメラのキタムラのコラボ企画と連動した期間限定の特別スタジオが新宿店に登場

キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼COO：大迫 由典)が運営する「セルフ写真館 PICmii(読み：ピックミー) https://picmii.studio/(https://picmii.studio/) 」は、新宿 北村写真機店の7Fに位置するセルフ写真館 PICmii新宿店で2025年11月1日(土)から11月16日(日)までの期間中、バーチャルシンガー「初音ミク」とコラボレーションした特別スタジオをご用意します。なお本企画は、新宿 北村写真機店でも実施されるカメラのキタムラと初音ミクのコラボレーションイベントと連動した企画です。

コラボスタジオは、PICmiiでも人気の高いスカイブルーの背景のスタジオAに、「初音ミク×photo」をイメージしたpopman3580氏の描き下ろしたミクデザインの等身大パネルを設置します。また、撮影用の小物として咲牙めぶ氏によるミニキャライラストを使ったキャラクターパネルもご利用いただけます。

さらに、初音ミクコラボプランで撮影いただいたお客様には初音ミクたちピアプロキャラクターズ（初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITO）の描き下ろしイラストのアクリルフォトカードをプレゼントいたします。

初音ミク コラボプラン概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/120_1_712316d2ad3a325691f67bcafdddb404.jpg?v=202510271056 ]

「初音ミク×カメラのキタムラ」コラボレーションイベント:https://www.kitamura.jp/lp/hatsunemiku/

▼特典：描き下ろしイラストのアクリルフォトカード イメージ

「初音ミク」とは

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。

大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。

「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

※「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガーです。

初音ミク公式webサイト：https://piapro.net/

セルフ写真館「PICmii」とは

カメラマンがいる通常の写真館とは異なり、設置済みのカメラと照明を使い、お客様ご自身でシャッターを切るだけで本格的な仕上がりの写真が撮れるセルフ写真館として、2022年4月に新宿店、5月に渋谷店をオープンいたしました。オープンから3年間で、約15,000組のべ30,000人以上のお客様にご来店いただき、Google マップ※1の口コミ件数は日本一を継続中※2。カメラ専門店「カメラのキタムラ」ならではのプロクオリティの機材を使用した高画質の写真にご好評をいただいております。

PICmiiの出張型イベントは、神奈川県の湘南エリア、東京都の代官山エリア、千葉県への出店のほか、新宿区役所や立川市役所で入籍したご夫婦を対象にセルフ写真撮影を提供する企画なども実施いたしました。

店舗概要セルフ写真館 PICmii 新宿店

〒160-0022 東京都新宿区新宿 3丁目 26-14新宿 北村写真機店7F

TEL：03-5361-8300

営業時間：10:00-19:00（18:30 最終受付）

定休日：年中無休（年始を除く）

関連サイト

PICmii公式 ： https://picmii.studio/

PICmii公式 Instagram： https://www.instagram.com/picmii_kitamura/

PICmii公式 X： https://twitter.com/PICmii_Kitamura

PICmii公式 TikTok ： https://www.tiktok.com/@picmii_kitamura

※1 Google、Google マップは、Google LLC の商標または登録商標です。

※2 2025年10月27日現在、当社調べ

会社概要

社名：ピックハイブ株式会社

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役：大迫 由典

事業内容：セルフ写真館「PICmii」、セルフフォトブース「Photomatic」の企画・運営

フォトスタジオサービス事業の企画

HP：https://pichive.com/