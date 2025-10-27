圧力容器に関する規格の邦訳版を発行

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）は、2025年10月1日（水）に以下の圧力容器に関する規格の邦訳版を発行いたしました。

日本規格協会では、お客様からのご要望や社会的ニーズにお応えし、一部の国際規格・海外規格について、邦訳版を作成しています。ぜひご活用ください。

- ASME PCC-1-2019「耐圧部フランジ継手組み立てガイドライン」- ASME PCC-2-2018「圧力機器及び配管の補修」

▼規格情報ASME PCC-1-2019

耐圧部フランジ継手組み立てガイドライン

Guidelines for Pressure Boundary Bolted Flange Joint Assembly

《邦訳版》税込価格：28,490円 A4判・119ページ

本規格は、ボルト式フランジ継手を対象とし、主として、ボルト穴が囲む円の内側に全域が位置し、円外と接触しないリング型ガスケットを備えた耐圧フランジ継手に適用されます。これらのガイドラインは、他の形状の継手に対しても選択的に適用可能です。本規格を活用し、特定の用途や要求事項に適した機能を選択することで、業界で一般的に用いられる幅広いサイズと使用条件に対し、効果的な継手組立手順を策定できます。

圧力機器及び配管の補修

Repair of Pressure Equipment and Piping

《邦訳版》税込価格：33,583円 A4判・295ページ

本規格は、供用中の機器、配管、パイプライン、および関連機器について、ASME Pressure Technology Codes and Standardsの適用範囲内で実施する補修手順を定めています。これらの補修手順には、関連する設計、製作、検査、および試験に関する方法が含まれ、状況に応じて一時的または永続的に適用できます。

※規格類は価格が変更される場合がございます。ご了承ください。

