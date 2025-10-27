イトーヨーカドー・セブン‐イレブン・Netflixが初のコラボ！Netflixブランドのコラボとして国内最大となる26アイテム(※1)を数量限定で販売開始

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社イトーヨーカ堂（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山本 哲也、以下「イトーヨーカドー」）、株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋、以下「セブン‐イレブン」）、および世界最大級の動画配信サービスを展開するNetflixは、イトーヨーカドーとセブン‐イレブンのブラックフライデー企画の一環として、2025年11月15日（土）より、全国のイトーヨーカドーおよびセブン‐イレブンなどの店舗にて、Netflixとのコラボレーション商品、最大26アイテム※を数量限定で発売いたします。

今回のコラボレーションでは、Netflixブランドを冠した商品数としては国内最大となる取り組みとなり、菓子・飲料・冷凍食品・雑貨など、幅広いジャンルの商品を展開します。「こんなの欲しかった！」「面白い！」と感じていただけるような、「ワクワクする体験」をお客様にお届けすることを目指しています。

商品開発においては、イトーヨーカドーとセブン‐イレブンが「セブンプレミアム」で培ってきた開発ノウハウを活かし、「美味しさ」、「安全」、「安心」を徹底的に追求しました。一方、パッケージデザインはNetflixが監修し、ブランドの世界観を反映した特別仕様となっています。美味しさにプラス面白さという新たな価値を取り入れることで、各社の強みを最大限に活かし、約1年をかけて共同開発を進めてきました。

今回のコラボ商品には、セブンプレミアム ゴールドシリーズの人気商品「金のマルゲリータ」をブラックフライデーにちなんだ特別仕様にアレンジした「ブラックマルゲリータ」、味や色の変化が楽しめる「辛口ブラックチゲラーメン」など、ユニークなアイデアを詰め込んだ商品が多数登場いたします。これらの商品を通じて、日常のお買い物がより楽しい体験になることを目指しています。

イトーヨーカドー、セブン‐イレブン、Netflixの3社は今後もお客様に「ワクワクする体験」を提供し続けることで、新たな価値を創造していきます。ぜひ、この機会に、イトーヨーカドーやセブン‐イレブンなどの店舗でしか手に入らない限定商品をお楽しみください。

※1 セブン‐イレブンで発売するコラボレーション商品は13アイテムになります。

イトーヨーカドーNetflixコラボ商品特設サイト：https://www.itoyokado.co.jp/special/netflix/index.html

【「Netflix」コラボ商品一例】

■Netflix セブンプレミアム ゴールド 金のブラックマルゲリータ

価格：698円（税込753.84円）

販売日：11月15日（土）

販売店舗：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークフーズ、ヨークマート、イズミ、天満屋ストア、ダイイチ、シェルガーデン

商品特長：黒い生地を採用し、「トマトソースの赤」と「生地の黒」でNetflixをイメージしたデザインに仕上げ、ニンニクが効いたパンチのある味わいが特長です。

■Netflix 辛口ブラックチゲラーメン

価格：278円（税込300.24円）

販売日：11月15日（土）

販売店舗：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークフーズ、ヨークマート

商品特長：あさりと魚醬のうまみをベースに、唐辛子の辛みを効かせた辛口チゲラーメンで、別添の味変化パックを加えることでスープの色、味、辛みをお好みに合わせて調整することができます。

■Netflix ブラック豚骨まぜそば

価格：278円（税込300.24円）

販売日：11月15日（土）

販売店舗：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークフーズ、ヨークマート

商品特長：黒マー油が利いた濃厚なブラック豚骨まぜそばに、たっぷりのマヨネーズ。濃厚な豚骨とマヨネーズが織りなす、思わずクセになる味わいが特長です。

■Netflix スパイシーブラックカレー

価格：398円（税込429.84円）

販売日：11月15日（土）

販売店舗：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークフーズ、ヨークマート、イズミ

商品特長：刺激的な辛さと個性的なパッケージが目を引くブラックカレー。スパイスの香りと辛み、炒め玉ねぎのうまみと甘みが絶妙に調和した味わいが特長です。

■Netflix キャラメルポップコーン

価格：198円（税込213.84円）

販売日：11月15日（土）

販売店舗：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークフーズ、ヨークマート、イズミ

商品特長：映画鑑賞にぴったりのポップコーン。ほどよいキャラメルコーティングで、あっさりとした部分と濃厚な部分が絶妙に組み合わさり、最後まで飽きずに楽しめる味わいです。

■Netflix キャラメルコーン コクコク 塩キャラメル味

価格：158円（税込170.64円）

販売日：11月15日（土）

販売店舗：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークフーズ、ヨークマート

商品特長：Netflixのイメージカラーである赤色に仕上げたコーンパフに、フランス・ブルターニュ産ゲランドの塩を使用し、まろや

かな塩味でキャラメルの美味しさを引き立てています。

■Netflix ミッドナイトブースト 250ml

価格：218円（税込235.44円）

販売日：11月15日（土）

販売店舗：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークフーズ、ヨークマート、イズミ

商品特長：ゼロカフェイン、ゼロシュガー、ゼロカロリーの「3つのゼロ」を実現した、Netflixなどのリラックスタイムにぴったりの

エナジードリンクです。

■Netflix トワイライトトロピカル 250ml

価格：218円（税込235.44円）

販売日：11月15日（土）

販売店舗：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークフーズ、ヨークマート、イズミ

商品特長：ゼロカフェイン、ゼロシュガー、ゼロカロリーの「3つのゼロ」を実現した、Netflixなどのリラックスタイムにぴったりのエナジードリンクです。

■Netflix チョコグミ ミルクティー味

価格：198円（税込213.84円）

販売日：11月15日（土）

販売店舗：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークフーズ、ヨークマート、イズミ

商品特長：ミルクティー味のホワイトチョコでコーティングされた、贅沢な味わいのチョコグミ。ミルクティーの香りとホワイトチョコのまろやかさが絶妙に調和した、特別なひとときをお楽しみいただけます。

■Netflix チョコグミ ほうじ茶ラテ味

価格：198円（税込213.84円）

販売日：11月15日（土）

販売店舗：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークフーズ、ヨークマート、イズミ

商品特長：ほうじ茶の香ばしい風味が楽しめるグミを、まろやかなホワイトチョコで包み込んだ贅沢なチョコグミです。

■Netflix 黒いわさビーフ

価格：158円（税込170.64円）

販売日：11月15日（土）

販売店舗：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークフーズ、ヨークマート

商品特長：わさびの風味とビーフのうまみが絶妙にマッチした「わさビーフ」が、Netflixをイメージした特別な黒いチップスとして登場しました。パッケージデザインには、Netflixと「わさモー」のコラボによる限定仕様を採用し、特別感あふれる仕上がりとなっています。

■Netflix 焼ほたて貝ひも チャンジャ風味

価格：198円（税込213.84円）

販売日：11月15日（土）

販売店舗：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークフーズ、ヨークマート、イズミ

商品特長：国産ほたて貝を使用し、魚醬や唐辛子を加えることで、うまみとコクを引き立てた一品です。お酒との相性も抜群で、惣菜としても楽しめる味付けが特長です。

■Netflix うまいかバター醬油風味

価格：158円（税込170.64円）

販売日：11月15日（土）

販売店舗：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ヨークベニマル

ヨークフーズ、ヨークマート、イズミ

商品特長：バターのコクと香ばしい醤油が織りなす濃厚な味わい。いかの風味とザクザクとした食感が絶妙にマッチし、お酒のおつまみにもぴったりの一品です。

※事業会社、一部店舗により取り扱いがない場合や、規格や価格が異なる場合がございます。

※税込価格は、軽減税率対象商品は消費税8％で表示しております。

※スーパーストア店舗では、小数点以下は切り捨てとなります。

※写真はイメージです。

Netflix ビジネスディベロップメント シニアディレクター 下井 昌人

Netflixは、日本でのサービス開始から今年で10周年を迎えます。近年は、日常の中でNetflixをより身近に感じていただけるブランド体験や、多様なパートナーシップの拡大にも注力しています。今回のコラボレーションは、過去最大規模・最多アイテム数・全国展開という新たな試みです。Netflixを見ている時の世界観（オンラインの世界）を反映した多彩なアイテム（オフラインの身近な商品）と一緒に、Netflixでの視聴体験がより豊かになることを願って企画しました。日本全国に広がるイトーヨーカドーおよびセブン‐イレブン店舗で気軽に手に取っていただき、幅広い世代のお客様にお楽しみいただければと思います。今後もパートナー企業の皆様とともに、日常に寄り添う、Netflixならではの楽しさやストーリーをお届けしてまいります。

株式会社イトーヨーカ堂 フード＆ドラッグ事業部 岩田 邦彦GM

イトーヨーカ堂では、これまで「美味しさ」「安全」「安心」を基本に、お客様にご満足いただける商品づくりを心がけてまいりました。このたび、Netflix様とのコラボレーションという新たな挑戦を通じて、これまでの取り組みに加え、『ワクワクする楽しい体験』をお届けできる商品づくりに取り組みました。この取り組みを通じて、より多くのお客様に店舗へ足を運んでいただき、商品を手に取っていただければ幸いです。

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 商品本部 菓子・アイスクリーム部 片岡 孝寛SMD

ブラックフライデーは年々、国内市場でも大きな盛り上がりを見せており、セブン‐イレブンにとっても、新しい価値や体験をお届けできる絶好の機会と捉えています。今回のNetflix様とのコラボレーションは、従来にない“ワクワク”を創出し、多くのお客様にご満足いただけるものと確信しております。セブン‐イレブンでは、菓子や飲料などの食品を中心に商品を取り揃え、お客様にブラックフライデーをより一層お楽しみいただけるきっかけとなれば幸いです。

以上