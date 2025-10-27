アニメとゲームの世界に飛び込もう！ 「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」で秋のお出かけを大満喫！ 『ニジゲンノ“モリモリ” キャンペーン in Autumn』 2025年10月27日（月）より販売開始
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」内にある、アニメやゲーム、映画など二次元コンテンツの世界観を実体験できるアニメパーク「ニジゲンノモリ」では、お出かけしやすくなった秋の休日をお得に楽しめる『ニジゲンノ“モリモリ” キャンペーン in Autumn』を2025年10月28日（火）より実施いたします。
本キャンペーンでは、この秋・冬に開催されている期間限定イベント「モンスターハンター・ザ・フィールド in ニジゲンノモリ」もしくは、ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾＋常設アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」、「NARUTO＆BORUTO 忍里」、「ゴジラ迎撃作戦」、「ドラゴンクエスト アイランド」のいずれか1つを組み合わせた、特別なセットチケットを販売いたします。
チケットセットには、「モンスターハンター・ザ・フィールド」と常設アトラクション4つのうちいずれか1つのライトチケットを組み合わせたチケット、ならびに、アニメ『鬼滅の刃』コラボイベントと常設アトラクション4つのうちいずれか1つのライトチケットを組み合わせたチケットをご用意。期間限定イベントと常設の人気アトラクションをお得に一日で満喫できる、“モリモリ”なニジゲン体験をお楽しみいただける内容となっております。
お出かけシーズンの秋に、友達と家族と、今年の最高に楽しい思い出にニジゲンノモリを遊びまくろう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332751&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332751&id=bodyimage2】
■キャンペーン概要
実 施 日：
2025年10月28日（火）より開始
※「モンスターハンター・ザ・フィールド in ニジゲンノモリ」はコラボイベント終了の11月3日（月）分までの販売
※アニメ『鬼滅の刃』コラボイベントは、イベント終了の12月14日（日）分までの販売
販売開始：
10月27日（月）14:00
内容：
年内に終了する2つの期間限定コラボイベント「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」もしくは、ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』「ナイトウォーク 無限城への軌跡」の入場チケット＋ニジゲンノモリの4つの常設アトラクションのライトチケットがセットになった、1日中遊べるお得なチケットを販売
内容：
・「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」（一狩り券）※11月3日（月）まで
・ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』ナイトウォーク「無限城への軌跡」 ※12月14日（日）まで
上記から1つのチケット＋下記アトラクションのライトチケット1つがセットになったスペシャルチケット
・「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」
・「NARUTO＆BORUTO 忍里」
・「ゴジラ迎撃作戦 ～国立ゴジラ淡路島研究センター～」
・「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」
チケット購入
■「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」（1狩り券）＋各アトラクションセット券 ※11月3日（月・祝）まで
・「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」セット券 大人5,700円～7,500円 小人2,900円～3,600円
https://www.asoviewcom/channel/ticket/FJwHR7DnL7/ticket0000045079/
・「NARUTO＆BORUTO 忍里」セット券 大人5,500円～7,300円 小人2,900円～3,600円
