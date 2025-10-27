お客様への日頃の感謝の気持ちを込めて ～北野エース 半期に一度の大感謝祭開催！～
食料品専門店「北野エース」を運営する株式会社エース（東京本部：東京都江東区、関西本部：兵庫県尼崎市、 代表取締役 社長執行役員：油山 哲也）は、お客様への日頃の感謝の気持ちを込めて2025年10月29日（水）～11月2日（日）「北野エース 半期に一度の大感謝祭」を開催いたします。開催初日より、「お楽しみHappy BAG」の販売や北野エースプライベートブランド商品「キタノセレクション」の大特価販売企画をご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332513&id=bodyimage1】
■お買い得!人気商品（一例）
感謝祭期間中、北野エースならではの人気商品がお得な価格でご購入いただけます。ぜひこの機会にお買い求めください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332513&id=bodyimage2】
■コベルコ神戸スティーラーズ ラグビー観戦チケットプレゼントキャンペーンを開催！
大感謝祭期間中に、北野エースの商品を3,240円（税込）以上ご購入の上、レシートを専用の応募フォームからアップロード、必要事項を記入してご応募ください。抽選で神戸・東京の各会場5組・10名様にコベルコ神戸スティーラーズラグビー観戦チケット（SS席）をプレゼントいたします。応募締切：11月16日（日）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332513&id=bodyimage3】
■「北野エース 半期に一度の大感謝祭」概要
【開催期間】2025年10月29日（水）～11月2日（日）
【開催店舗】全国の北野エース、KITANO ACE、WEB SHOP ※一部店舗を除きます。
※商品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。
※商品の取り扱い状況は店舗により異なります。
※画像はイメージです。商品の価格、内容、デザインが変更になる場合がございます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332513&id=bodyimage4】
【会社概要】
社 名：株式会社エース
所在地：東京本部 〒135-0047 東京都江東区富岡2-1-9 HF門前仲町ビルディング3F・5F
：関西本部 〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町5-123-1 西岡ビル2F
代表者：代表取締役 社長執行役員 油山 哲也
設 立：1962年9月
事業内容：食料品専門店の運営および不動産管理
資本金：5,000万円
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332513&id=bodyimage5】
株式会社エース
