個性を際立たせる新質感！印刷通販デジタのアクリルキーホルダーに「ガラス」と「マット」素材が新登場
アクリルグッズをはじめ、シール・ステッカーやオリジナルTシャツなどをWeb上でデザイン作成、そのまま注文することが可能な「印刷通販デジタ（https://www.digitaprint.jp/ ）」を運営する株式会社デジタ（https://www.digita.co.jp/ ）は、2025年10月25日（土）より、アクリルグッズにて「ガラスアクリルキーホルダー」と「マットアクリルキーホルダー」の取り扱いを開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332329&id=bodyimage1】
アクリルキーホルダーの素材ラインナップに、新たに「ガラス」と「マット」の2種類を追加いたしました。これにより、定番のクリアやオーロラを含めアクリルの素材は全6種類となり、よりお客様のイメージに近いオリジナルキーホルダーを制作できるようになりました。
また、本商品はWeb上で自由にデザインできる、無料デザイン作成ツールのデザインシミュレータにも対応しております。
クリアな透明感を持つ「ガラスアクリルキーホルダー」
ラムネ瓶のような少し青みがかった透明感を持つガラス素材のアクリルキーホルダーを作ることができます。
ガラス素材特有の微かな青みは、落ち着いた色調のデザインでもシンプルになりすぎず上品な仕上がりになります。ナチュラルなデザインやレトロなデザインとよく合います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332329&id=bodyimage2】
光沢を抑えた「マットアクリルキーホルダー」
表面はさらさらとした上品な手触りで、アクリル特有の表面のツヤが抑えられた半透明のマットアクリルキーホルダーです。
すりガラス風の透け感と落ち着いたマットな質感は、デザイン自体を際立てます。シンプルなデザインからカラフルなデザインまで幅広く相性が良く、他とはひと味違うオリジナルグッズや同人グッズを作成したい方にぴったりです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332329&id=bodyimage3】
小ロット対応、7サイズ展開のアクリルキーホルダー
アクリルキーホルダーの定番の3mm厚を採用し、表面に部分的に塗布することで立体感を作り出せるクリアインクや、販売に便利な台紙印刷などの追加仕様・サービスもご用意しております。
アクリルキーホルダーは最小ロット1個から作成できるため、個人利用からイベント販売まで、幅広い用途でご利用いただけます。
＜サイズ展開＞
7種類のサイズ展開からお選びいただけます。
・W40xH40mm以内
・W50xH50mm以内
・W60xH60mm以内
・W70xH70mm以内
・W80xH80mm以内
・W90xH90mm以内
・W100xH100mm以内
＜ガラスアクリルキーホルダーの商品ページ＞
https://bit.ly/4hhS2yu
＜マットアクリルキーホルダーの商品ページ＞
https://bit.ly/4qjEbMj
＜アクリルキーホルダーのデザインシミュレータ＞
https://bit.ly/4nbDL81
【印刷通販デジタとは】
シール・ステッカー印刷の他、Tシャツやパッケージ、缶バッジなどの特殊印刷商品やオリジナルプリントグッズをネットでかんたんに注文できる印刷通販サイトです。
イラストレーターやフォトショップをお持ちでないお客様のためにWeb上で自由にデザインできる、無料デザイン作成ツールをご用意しています。カスタマーサポートが充実しており、お問い合わせ電話がつながりやすく、初めての方でも安心してご注文いただけるようお一人おひとりを全面サポートいたします。ネットの印刷は印刷通販デジタにお任せください。
■会社概要
社名：株式会社デジタ
代表：藤下和也
本社：岐阜県恵那市大井町2695-727
コーポレートサイト： https://www.digita.co.jp/
note：https://column.digitaprint.jp/
X（Twitter）アカウント： https://x.com/DIGITA_print
Instagramアカウント：https://www.instagram.com/digita_print/
■お問い合わせ先
Email:press@digita.co.jp
TEL：0573-25-2340 （平日10:00～17:00/土日祝休）
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】 株式会社デジタ
企画開発事業部 マーケティング・広報
電話番号 ： 0573-25-2340 Email : press@digita.co.jp
配信元企業：株式会社デジタ
