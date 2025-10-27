講談社、プロサッカー選手・遠藤航による育成プロジェクト 「SEKAI NI WATARU」にパートナーとして参画

株式会社講談社

株式会社講談社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野間省伸）は、一般社団法人SEKAI NI WATARU（代表理事：遠藤暁）とともに、プロサッカー選手・遠藤航（リバプールFC／日本代表キャプテン）が立ち上げた次世代育成プロジェクト「SEKAI NI WATARU」にパートナーとして参画いたします。

「SEKAI NI WATARU」は、世界トップレベルの舞台で戦い続ける遠藤選手の経験と哲学をもとに、グローバルに活躍できる子どもたちを育てる新しい教育プログラム。対象は9～12歳の子どもとその保護者で「正解のない世界で最適解を探す力＝自考流」を育むことを目的に、言語・家族・身体・仲間・探究・社会・経験という7つの柱を軸に、多面的な学びの場が用意されています。今回、この第一期生として6名の子どもたちが書類・面接を経て合格し、25日に都内でキックオフイベントが行われました。

キックオフイベントでは、合格者たちが10年後の自分へ宛てた手紙を読み、未来への思いを言葉にした。

講談社は創業以来、「おもしろくて、ためになる」物語を通して、人々の知的好奇心を育み、多様な価値観や考え方に出会う機会を届けてきました。本プロジェクトでは、出版やメディアを通じて培ってきた教育・文化的な知見を活かし、物語の力で子どもたちの視野を広げ、新たな学びへの意欲を育む取り組みを支援してまいります。

また、講談社は遠藤選手が所属するリバプールFCおよびリバプールFC財団とパートナーシップを結んでおり、英国リバプールおよび米国ニューヨークで、未来を担う世代の創造力を育む教育活動を継続的に行っています。こうした活動で得た知見をもとに、今回の「SEKAI NI WATARU」では、遠藤選手の哲学に根ざした新たな育成プログラムを後押しします。

※本プロジェクトは、講談社とリバプールFCとのパートナーシップ契約とは別の取り組みです。

さらに、講談社は本プロジェクトに参加する子どもたちへ書籍の寄贈を行い、読書を通じて「知る・考える・想像する」喜びを届けることで、子どもたちの世界への関心と学ぶ意欲の向上を図ります。



講談社はこれからも読書を通じて「知る・考える・想像する」喜びをお届けし、物語と学びの力で、次世代を担う子どもたちの成長を応援してまいります。

【寄贈ラインナップ】

講談社火の鳥伝記文庫(https://cocreco.kodansha.co.jp/aoitori/special/hinotori)より『アインシュタイン』『エジソン』『ノーベル』『ナイチンゲール』『ガリレオ』『植村直己』『ライト兄弟』講談社青い鳥文庫(https://cocreco.kodansha.co.jp/aoitori)より『十五少年漂流記』『レ・ミゼラブル』『名探偵ホームズ 赤毛組合』『ひなたとひかり』『世にもふしぎなSCPガチャ！』『氷の上のプリンセス』『人狼サバイバル』、そしてムーミン全集(https://cocreco.kodansha.co.jp/ehon/special/moomin)9冊（新版・講談社）など

ひとりひとりに遠藤選手からメッセージ

【コメント】

遠藤 航選手

「子どもたちには、正解のない世界で自分の最適解を見つけ出す力を身につけてほしいと思っています。講談社さんと一緒に、その力を育むためのきっかけを届けられることを嬉しく思います」





株式会社講談社 代表取締役社長 野間省伸

「遠藤航選手が実践してきた“最適解を探す哲学”は、講談社の根底にある『物語の力』と深く響き合うものです。私たちは、子どもたちが自ら考え、行動し、未知の世界へ踏み出す勇気を持てるよう、このプロジェクトを通じて支援していきたいと考えています」

【SEKAI NI WATARU概要】

名称：一般社団法人SEKAI NI WATARU

代表理事：遠藤 暁

発起人・アドバイザー：遠藤 航

設立目的：グローバルな視野と主体性を持つ次世代人材の育成

対象：9～12歳の子どもと保護者